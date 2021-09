Cellebrite é precursora da primeira solução para coleta de dados de dispositivos móveis remotos do setor

PETAH TIKVAH, Israel, 30 de setembro de 2021 /PRNewswire/ --A Cellebrite DI, Ltd. (NASDAQ: CLBT) ("Cellebrite"), líder em soluções de Inteligência Digital (ID) para os setores público e privado, anunciou hoje o lançamento da coleta remota de dados móveis para a Cellebrite Endpoint Inspector, a mais recente atualização de sua primeira solução de coleta remota em nuvem para e-discovery e investigações corporativas. Essa é a primeira solução no mercado com a capacidade de recuperar remotamente evidências de dispositivos móveis iOS e Android e computadores Mac e Windows.

A introdução da coleta de dados de dispositivos móveis remotos é a etapa mais recente no esforço da Cellebrite para atender às crescentes necessidades da organização empresarial em investigações corporativas, e-discovery e resposta a incidentes com uma solução integrada de inteligência de endpoint que aprimora sua capacidade de tomar medidas rápidas contra ameaças por meio de coleta de dados e recursos analíticos líderes do setor que são simples, eficazes e eficientes.

"Focamos em simplificar a experiência do funcionário durante a coleta de dados e implementamos nossa experiência de domínio para projetar o Endpoint Inspector a fim de automatizar a complexidade do processo de coleta e limitar a interrupção dos negócios", disse Ken Basore, gerente geral de soluções corporativas da Cellebrite. "Em empresas que implementam o Endpoint Inspector, os funcionários não precisam mais entregar seus dispositivos ou passar horas com a equipe de suporte interno para adotar procedimentos complexos. Temos o prazer de oferecer esse valor aos nossos clientes empresariais nas áreas de ciências da vida, bancos, seguros e outros setores.

A capacidade de unificar a coleta de dados de computadores e dispositivos móveis chegou em um momento crítico para as empresas, com várias tendências emergentes pressionando as investigações corporativas e o processo de eDiscovery:

Os funcionários dependem de dispositivos pessoais para o trabalho: um terço (33%) das pessoas utiliza um dispositivo pessoal, como um computador ou smartphone para facilitar o trabalho em casa. O novo recurso de coleta móvel remota da Cellebrite pode coletar evidências de dispositivos que estão dentro ou fora da rede de TI de uma organização, garantindo que essas informações vitais não sejam perdidas.

um terço (33%) das pessoas utiliza um dispositivo pessoal, como um computador ou smartphone para facilitar o trabalho em casa. O novo recurso de coleta móvel remota da Cellebrite pode coletar evidências de dispositivos que estão dentro ou fora da rede de TI de uma organização, garantindo que essas informações vitais não sejam perdidas. A comunicação crítica está mudando para aplicativos de mensagens : 73% dos funcionários revelaram que utilizam aplicativos de mensagens móveis e para o consumidor, como o WhatsApp para fins comerciais. Os novos recursos remotos de coleta móvel da Cellebrite permitem que os investigadores e profissionais de eDiscovery coletem essas informações e criem um quadro mais rico e completo dos eventos.

: 73% dos funcionários revelaram que utilizam aplicativos de mensagens móveis e para o consumidor, como o WhatsApp para fins comerciais. Os novos recursos remotos de coleta móvel da Cellebrite permitem que os investigadores e profissionais de eDiscovery coletem essas informações e criem um quadro mais rico e completo dos eventos. A força de trabalho está cada vez mais distribuída: O aumento do trabalho remoto também resultou em equipes distribuídas dispersas por regiões e locais. A solução remota da Cellebrite diminui o tempo e o impacto financeiro da coleta de dados desses funcionários, eliminando o custo e a inconveniência de enviar os dispositivos para eles.

Basore complementou: "Os investigadores corporativos estão sob grande pressão, agora tendo que enfrentar o desafio adicional de obter dados para oferecer suporte aos casos de uma força de trabalho híbrida geograficamente dispersa, que está utilizando mais do que nunca, mais dispositivos e serviços de mensagens para comunicações profissionais. O anúncio de hoje destaca a importância estratégica dos recursos de nuvem da Cellebrite e nosso compromisso de garantir que os investigadores corporativos possam se adaptar a uma força de trabalho híbrida."

A Cellebrite introduziu proteções na solução, incluindo seu recurso Smart Collections, que garante que apenas as informações relevantes para a investigação sejam coletadas de um dispositivo. Para fins de auditoria, os funcionários devem emitir consentimento explícito antes que seus dados sejam coletados e um registro dessa permissão seja criado automaticamente como parte do processo de descoberta.

Esta nova solução está disponível para compra imediata. Para mais informações ou para solicitar uma demonstração da solução, acesse www.cellebrite.com/en/enterprise-solutions.

Sobre a Cellebrite

A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é permitir que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade nas comunidades em todo o mundo. A Cellebrite é líder global em soluções de Inteligência Digital para os setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente sancionadas por meio da simplificação dos processos de inteligência. Com a confiança de milhares de órgãos e empresas líderes em mais de 140 países, a plataforma e as soluções de inteligência digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, avaliam, analisam e gerenciam dados em investigações legalmente sancionadas. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com e https://investors.cellebrite.com.

Advertência sobre declarações prospectivas

Este documento inclui "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "prever", "pretender", "buscar", "visar", "antecipar", "acreditar", "poderia", "continuar", "esperar" "estimar", "pode", "planejar", "perspectiva", "futuro" e "projeto" e outras expressões semelhantes que preveem, projetam ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de assuntos históricos. Essas declarações prospectivas incluem informações financeiras estimadas. Essas declarações prospectivas com relação a receitas, ganhos, desempenho, estratégias, perspectivas e outros aspectos dos negócios da Cellebrite baseiam-se nas expectativas atuais que estão sujeitas a riscos e incertezas. Uma série de fatores pode fazer com que os resultados ou efeitos reais difiram materialmente daqueles indicados por tais declarações prospectivas.

