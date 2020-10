Cellebrite lança série de conferências virtuais "Connect"

Os participantes aprenderão em primeira mão sobre como transformar os esforços de investigação digital de suas organizações

TYSONS CORNER, Virgínia, 13 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Cellebrite, líder mundial em soluções de Inteligência Digital (ID) para os setores público e privado, anunciou hoje o lançamento de sua série de conferências virtuais em todo o mundo, a Connect, que acontecerá entre 20 de outubro e 19 de novembro deste ano. A Cellebrite sediará essas conferências em regiões do mundo todo para demonstrar como as soluções de ID aceleram a coleta de dados digitais e ao mesmo tempo encontram evidências relevantes que levam à resolução de investigações e crimes.

A série de conferências virtuais Connect fornecerá um repertório dinâmico de palestrantes, incluindo executivos da Cellebrite e especialistas no assunto, com eventos personalizados para cada região, incluindo Ásia-Pacífico, América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio e África. Além disso, a Cellebrite sediará dois tipos específicos de conferência na Connect, uma para as autoridades policiais, agências de segurança e forças armadas, e outra dedicada a empresas do setor privado com foco em investigadores corporativos e profissionais de eDiscovery.

Os principais palestrantes serão a Dra. Alison Brooks, Vice President, Public Safety, Smart Cities and Communities da IDC, que junto com o CMO da Cellebrite, Mark Gambill, discutirá a conjuntura crítica em que a comunidade policial se encontra atualmente e a oportunidade de estabelecer uma nova estrutura de policiamento digital com a ajuda da Inteligência Digital, bem como, Ryan O 'Leary, Senior Research Analyst, Legal, Risk & Compliance da IDC, que falará sobre o estado atual e futuro das investigações corporativas e das melhores práticas em eDiscovery.

"O nosso objetivo com a série de conferências virtuais Connect é criar um fórum mundial para líderes de investigação digital, profissionais de eDiscovery e a comunidade DFIR participarem de sessões, fazerem perguntas e usarem esses recursos para alcançar um mundo mais seguro", disse Mark Gambill, CMO da Cellebrite. "Acreditamos que ter uma estratégia de Inteligência Digital abrangente é a chave para permitir que as autoridades policiais e as empresas transformem seu fluxo de trabalho investigativo e operem com mais eficiência enquanto aumentam suas capacidades."

Os destaques mais esperados do evento Connect incluem:

A transformação da inteligência digital

Vivemos em um mundo no qual as nossas vidas estão mais conectadas do que nunca por meio da tecnologia digital. Conheça a nossa visão e missão para criar um mundo mais seguro. As tendências e os desafios da indústria

Analise o papel das evidências digitais nas investigações atualmente, assim como as tendências mais recentes com dados digitais. O que realmente está acontecendo no setor

Ouça casos reais de todo o mundo e veja como a implementação de uma estratégia de ID nos fluxos de trabalho existentes ajuda a acelerar as investigações.

Para se inscrever para participar de uma conferência e saber mais, visite https://www.cellebrite.com/en/connect/.

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite é líder mundial no mercado de soluções de inteligência digital para autoridades policiais, governos e organizações empresariais. A Cellebrite oferece um amplo conjunto de soluções de software inovadoras, ferramentas analíticas e treinamento premiado desenvolvido para acelerar as investigações digitais e lidar com a crescente complexidade de crimes e os desafios de segurança na era digital. Com a confiança de milhares de órgãos e empresas líderes em mais de 150 países, a Cellebrite está ajudando seus clientes a cumprir a missão conjunta de criar um mundo mais seguro. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com ou siga-nos no Twitter @Cellebrite_UFED.

Contato:

Olga Shmuklyer, SVP

Fusion PR

Celular: (917) 715-0329

[email protected]

Adam Jaffe, VP of Global Communications, Cellebrite

Celular: +1 609 502 6889

[email protected]

