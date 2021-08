Cellebrite lance de nouveaux services professionnels pour aider les agences de sécurité publique et les entreprises de la liste Fortune 1000 à moderniser leurs enquêtes grâce à l'intelligence numérique

Les offres de services élargies sont conçues pour aider les clients à tirer parti de tout le potentiel des solutions d'intelligence numérique

TYSONS CORNER, Virginie, 10 août 2021 /PRNewswire/ -- Cellebrite , un leader des solutions en Intelligence Numérique (DI) pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui de nouvelles offres de services pour appliquer les solutions d'Intelligence Numérique à la résolution des défis d'investigation et à l'orientation de la transformation numérique. Ce modèle de services professionnels révolutionnaire vise à assurer le succès des clients à chaque étape du parcours de transformation numérique – de la conception à l'optimisation continue, en passant par la mise en œuvre.

Les services Cellebrite permettent aux services de maintien de l'ordre et aux entreprises d'accéder à une équipe mondiale d'experts du domaine professionnel fournissant les connaissances, les solutions techniques, l'expertise et les solutions sur mesure nécessaires pour accomplir leur mission. Les quatre offres de services de premier ordre sont conçues pour se compléter les unes les autres et compléter un plan de soutien entièrement complet :

Services de formation et de consultation : S'appuyant sur les programmes de formation et de certification primés de Cellebrite, la société offre désormais un accès à un réseau mondial de plus de 120 examinateurs et enquêteurs, ainsi qu'un développement de contenu personnalisé, un micro-apprentissage et des aides à la formation uniques. Aujourd'hui, Cellebrite propose quatre pistes de formation commerciale pour les membres de l'équipe des investigations, afin de les aider à accélérer les enquêtes impliquant des dispositifs et des données numériques (dispositifs mobiles, ordinateurs, analyses d'investigation et solutions d'entreprise). Ces pistes sont disponibles dans différents formats de formation (avec instructeur, en ligne et à la demande). Les services consultatifs offrent des perspectives à valeur ajoutée pour aider les agences et les entreprises à étendre leurs capacités actuelles en matière de criminalistique numérique et à planifier l'avenir.

: S'appuyant sur les programmes de formation et de certification primés de Cellebrite, la société offre désormais un accès à un réseau mondial de plus de 120 examinateurs et enquêteurs, ainsi qu'un développement de contenu personnalisé, un micro-apprentissage et des aides à la formation uniques. Aujourd'hui, Cellebrite propose quatre pistes de formation commerciale pour les membres de l'équipe des investigations, afin de les aider à accélérer les enquêtes impliquant des dispositifs et des données numériques (dispositifs mobiles, ordinateurs, analyses d'investigation et solutions d'entreprise). Ces pistes sont disponibles dans différents formats de formation (avec instructeur, en ligne et à la demande). Les services consultatifs offrent des perspectives à valeur ajoutée pour aider les agences et les entreprises à étendre leurs capacités actuelles en matière de criminalistique numérique et à planifier l'avenir. Cellebrite Advanced Services (CAS) : Avec 10 laboratoires sécurisés situés dans le monde entier ou sur le site d'une organisation, nos experts industriels de premier plan des secteurs public et privé deviennent une extension de votre équipe en charge des investigations en fournissant un accès légal avancé aux données numériques et à des services de collecte. CAS soutient également les enquêtes Crypto, dirige des ateliers techniques sur les techniques avancées de collecte et d'utilisation légales des données, et se spécialise dans la conduite du déploiement des solutions Cellebrite.

: Avec 10 laboratoires sécurisés situés dans le monde entier ou sur le site d'une organisation, nos experts industriels de premier plan des secteurs public et privé deviennent une extension de votre équipe en charge des investigations en fournissant un accès légal avancé aux données numériques et à des services de collecte. CAS soutient également les enquêtes Crypto, dirige des ateliers techniques sur les techniques avancées de collecte et d'utilisation légales des données, et se spécialise dans la conduite du déploiement des solutions Cellebrite. Assistance technique à la clientèle : Cellebrite soutient désormais les clients avec des contrôles médicaux sur le terrain, une assistance mondiale à distance et des contrats d'assistance améliorée personnalisés pour répondre aux besoins uniques des clients.

: Cellebrite soutient désormais les clients avec des contrôles médicaux sur le terrain, une assistance mondiale à distance et des contrats d'assistance améliorée personnalisés pour répondre aux besoins uniques des clients. Services de Réalisation de Valeur : Faites passer les services de personnalisation et d'intégration de Cellebrite au niveau supérieur avec une offre dédiée à l'optimisation des processus d'enquête et du partage des informations pour éliminer les tâches manuelles sujettes aux erreurs.

Les offres s'appuient sur la formation, le conseil, l'assistance et les services avancés de pointe existants de l'entreprise pour moderniser les flux de travail d'enquête et permettre aux clients d'obtenir le meilleur retour sur investissement de leurs investissements dans l'intelligence numérique.

« La voie de la transformation numérique des forces de l'ordre est un changement culturel qui implique la technologie, les personnes et les processus commerciaux, tous axés sur l'objectif d'optimiser le cycle de vie des enquêtes modernes », a déclaré Miri Mishor-Goldenberg, vice-présidente exécutive des services clients de Cellebrite. « Cellebrite Services marque un tournant important dans notre capacité à partager notre expertise en matière d'intelligence numérique, ainsi que des formations complètes et des services professionnels robustes avec les clients de la sécurité publique et des entreprises à travers le monde. L'annonce d'aujourd'hui est la prochaine étape de notre engagement continu à être un conseiller stratégique de confiance et à aider à équiper nos clients avec les ressources et les connaissances nécessaires pour mener des enquêtes numériques efficaces et efficientes, personnalisées en fonction de leurs besoins spécifiques. »

Pour en savoir plus : www.cellebrite.com/services ou consulter les dernières formations

À propos de Cellebrite

Cellebrite est le leader mondial du partenariat avec les organisations publiques et privées pour transformer la façon dont elles gèrent le renseignement numérique dans les enquêtes afin d'accélérer la justice et de garantir la confidentialité des données. Nous aidons les organisations à maîtriser les complexités des enquêtes numériques autorisées par la loi grâce à une suite logicielle primée et à des services permettant d'unifier les flux de travail d'enquête et de gérer l'intelligence numérique. Cellebrite travaille avec les leaders du secteur pour les aider à protéger le public et à sauvegarder les actifs avec efficacité et transparence. Bénéficiant de la confiance de milliers d'agences et d'entreprises de premier plan dans plus de 150 pays, Cellebrite aide ses clients à remplir la mission commune de protéger et de sauver des vies. Pour en savoir plus, consultez le site www.cellebrite.com , www.cellebrite.com/investors ou suivez-nous sur Twitter @Cellebrite_UFED.

Médias

Adam Jaffe

VP des communications mondiales

+1 973 206 7643

[email protected]

- ou -

[email protected]

Investisseurs

Anat Earon-Heilborn

VP des relations investisseurs

+972 73 394 8440

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpg

Related Links

https://www.cellebrite.com/en/home/



SOURCE Cellebrite