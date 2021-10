Cellebrite neemt Digital Clues over en versterkt daarmee zijn leidende positie als aanbieder van onderzoeksplatforms voor digitale intelligentie

Het in Israël gevestigde Digital Clues werkt met een 20-koppig team, inclusief een sterk contingent specialisten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en teamleiders met tientallen jaren ervaring op het gebied van inlichtingen, big data en beveiliging voor publieke veiligheidsinstanties en ondernemingen. Digital Clues-technologie is beschikbaar als SaaS-aanbod en als software op locatie. Hun oplossingen maken het mogelijk grote hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen te verzamelen, gebruikmakend van kunstmatige intelligentie om waardevolle inzichten te verkrijgen over verdachte personen of entiteiten, terwijl ander digitaal bewijsmateriaal wordt verrijkt met waardevolle informatie uit open bronnen.

Yossi Carmil, CEO van Cellebrite, zegt daarover: "We verheugen ons deze overname aan te kondigen, een belangrijke stap bij de uitvoering van onze visie om een toonaangevend end-to-end onderzoeksplatform voor digitale intelligence te bouwen. Open-source intelligence-opties bieden aan wetshandhavingsinstanties nuttige tools, om te profiteren van genoemde cruciale start van een onderzoek. Het team van Digital Clues heeft al een flinke reputatie opgebouwd in dit bereik en we heten hen van harte welkom binnen de Cellebrite-familie."

Yossi Ofek, CEO en voorzitter van Digital Clues, heeft zelf meer dan 20 jaar ervaring in binnenlandse veiligheid en zal leiding geven aan de open-source intelligence business-inspanningen bij Cellebrite. Hij merkt op: "De vraag naar cloudgebaseerde en open-source intelligence-oplossingen op locatie wordt vooral gestimuleerd door de toenemende behoefte aan geautomatiseerde systemen, om openbare veiligheidsinstanties te helpen de vloedgolf aan informatie op internet te filteren. Wij delen het streven van Cellebrite om de rechtsgang te versnellen en zijn enthousiast over de combinatie van mogelijkheden die Digital Clues met het wereldwijd toonaangevende en uitgebreide Digital Intelligence-platform van Cellebrite ter beschikking staan."

De overname zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 worden afgerond en is onderhevig aan de gebruikelijke afsluitvoorwaarden.

Over Cellebrite

De missie van Cellebrite (Nasdaq: CLBT) is om haar klanten in staat te stellen levens te beschermen en te redden, de rechtsgang te versnellen en de privacy in gemeenschappen wereldwijd te beschermen. Cellebrite is de globale marktleider in Digital Intelligence-oplossingen voor de publieke en private sector en stelt bedrijven in staat om de complexiteit van wettelijk gesanctioneerde digitale onderzoeken onder de knie te krijgen, door inlichtingsprocessen te stroomlijnen. Het Digital Intelligence-platform en de oplossingen van Cellebrite worden vertrouwd door duizenden toonaangevende bureaus en bedrijven in meer dan 140 landen en transformeren de manier waarop klanten gegevens verzamelen, beoordelen, analyseren en beheren in wettelijk gesanctioneerde onderzoeken. Ga voor meer informatie naar www.cellebrite.com en https://investors.cellebrite.com.

Voorzichtigheid met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit document bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de "safe harbor"-bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van woorden als "voorspellen", "van plan zijn", "zoeken", "doel", "anticiperen", "geloven", "zou kunnen", "doorgaan", "verwachten", "schatten", "kunnen", "plannen", "vooruitzichten", "toekomst" en "projecteren" en andere soortgelijke uitdrukkingen, die toekomstige gebeurtenissen of trends voorspellen, projecteren of aangeven of die geen uitdrukkingen zijn van historische zaken. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen bevatten geschatte financiële informatie. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot inkomsten, winst, prestaties, strategieën, vooruitzichten en andere aspecten van de activiteiten van Cellebrite zijn gebaseerd op huidige verwachtingen die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden. Een aantal factoren kan ertoe leiden dat de werkelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk verschillen van zulke, aangegeven door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het vermogen van Cellebrite om technologisch geavanceerde oplossingen te ontwikkelen en succesvol te integreren met de softwareoplossingen die door klanten worden gebruikt; acceptatie van oplossingen door klanten; fouten, storingen, defecten of bugs in oplossingen; het niet behouden van de productiviteit van verkoop- en marketingpersoneel of het inhuren, integreren en behouden van extra verkoop- en marketingpersoneel; de impact van de wereldwijde COVID-19 pandemie; de impact van concurrentie op de prijsstelling en op het marktaandeel van Cellebrite; suboptimale resultaten van producten door misbruik door klanten; het falen van Cellebrite om zijn reputatie en merk te behouden en te verbeteren; onnauwkeurigheid van de schattingen van marktkansen van Cellebrite en voorspellingen van marktgroei; veranderingen in verpakkingen en licentiemodellen die een negatief effect hebben op het vermogen om klanten aan te trekken of te behouden; falen om toekomstige groei effectief te beheren; het niet introduceren van nieuwe oplossingen en add-ons; problemen bij het gebruik van kunstmatige intelligentie die leiden tot reputatieschade of aansprakelijkheid; de behoefte aan extra kapitaal om de groei van activiteiten van Cellebrite te ondersteunen; het niet handhaven van de veiligheid van de operaties en de integriteit van softwareoplossingen; de impact van overheidsbegrotingscycli en -kredieten, vroegtijdige beëindiging, audits, onderzoeken, sancties en boetes; een daling van de overheidsbegrotingen, veranderingen in uitgaven of budgettaire prioriteiten, of vertragingen bij de gunning van contracten; het niet adequaat verkrijgen, behouden, beschermen en afdwingen van de intellectuele eigendom van Cellebrite of inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van anderen; percepties of rechterlijke of regelgevende beslissingen dat de oplossingen van Cellebrite privacyrechten schenden; het gebruik van oplossingen door klanten op een manier die onverenigbaar is of wordt geacht met mensenrechten; het niet naleven van wetten met betrekking tot privacy, gegevensbescherming en beveiliging, technologiebescherming, sancties, exportcontroles en andere zaken; en andere factoren, risico's en onzekerheden uiteengezet in de secties getiteld "Risicofactoren" en "Waarschuwing betreffende toekomstgerichte verklaringen" in de definitieve volmachtverklaring/prospectus met betrekking tot de voltooide bedrijfscombinatie van Cellebrite ingediend bij de SEC op 5 augustus 2021 en in andere documenten ingediend door Cellebrite met de SEC, die gratis beschikbaar zijn op www.sec.gov. U wordt gewaarschuwd om niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, die uitsluitend gelden op de datum waarop ze zijn gemaakt, in deze mededeling of elders. Cellebrite neemt geen verplichting op zich om haar toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins, als de omstandigheden wijzigen, maar niet indien anders vereist door veiligheidseisen en andere toepasselijke wetten.

Media

Adam Jaffe

VP van Global Communications

+1 973 206 7643

[email protected] – of –

[email protected]

Investeerders

Anat Earon-Heilborn

VP Investor Relations

+972 73 394 8440

[email protected]

