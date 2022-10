Celonis apresenta novas perspectivas para a execução de negócios na Celosphere 2022 em 9 - 10 de novembro em Munique, Alemanha

NOVA YORK e MUNIQUE, 17 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Celonis , líder global em gerenciamento de execução, anunciaram hoje que os principais especialistas em gerenciamento de processos de mineração e execução do mundo se reunirão em Celosphere 2022 em Munique, Alemanha em 9 de novembro -10 .

A experiência de dois dias da Celosphere é projetada desde o início para criar experiências únicas de curadoria e mobilizar os melhores profissionais de processo do mundo com as mais avançadas tecnologias de processo e execução de negócios.

Os participantes sairão com os aprendizados, treinamentos e certificações necessários para manejar o processo de mineração para ajudar a mudar a maneira como o mundo funciona. Eles também serão os primeiros a treinar, certificar e implantar os produtos de gerenciamento de execução e mineração de processos da próxima geração da Celonis que serão revelados neste encontro exclusivo, recebendo credenciais exclusivas disponíveis apenas na Celosphere 2022.

"Nunca houve um momento mais importante na história das empresas para se reunir em torno dos processos que governam o mundo", disse Alex Rinke, co-CEO e co-fundador da Celonis. "Modernizando a maneira como todos encontramos, consertamos e otimizamos nossos processos - podemos combater as marés da inflação, da cadeia de suprimentos, do desperdício de alimentos e dos danos ao carbono em nosso planeta - literalmente um processo por vez".

Dê uma olhada na experiência da Celosphere

Membro do Conselho Executivo, Frota e Tecnologia do Grupo Lufthansa - Dr. Detlef Kayser: A experiência será encabeçada por um bate-papo com o membro do Conselho Executivo do Grupo Lufthansa, Dr. Detlef Kayser, que é responsável por processos operacionais e padrões, gerenciamento de frota comercial e técnica, bem como TI e compras do Grupo Lufthansa. O Dr. Kayser irá partilhar as suas ideias e conselhos sobre como a tecnologia avançada de processos e execução de negócios é um pilar estratégico no negócio de 16 mil milhões de euros da Lufthansa (2021) - a principal transportadora aérea para a Alemanha e a Europa.

Mars VP de Inteligência, Automação e Tecnologia Emergente - Adeel Fudda: Adeel Fudda é um líder e inovador em Transformação Digital que conduz a criação de valor de forma consistente por meio de automação global de processos, governança, gerenciamento de fornecedores e tecnologias emergentes. Sua experiência abrange Automação de Processos Robóticos (RPA), Inteligência Artificial e Agentes Virtuais Cognitivos com recursos de PLN e Machine Learning, ferramentas de OCR e sistemas de Realidade Aumentada (RA) /Realidade Virtual (VR). Durante sua palestra, o Sr. Fudda compartilhará como a Mars tornou a mineração de processos parte dos negócios como de costume na organização - apoiando toda a empresa de Marte aproveitando o poder da mineração de processos para melhorar a execução dos negócios.

Diretor de Operações da Allianz Partners - Lars Rogge: O Sr. Rogge também subirá ao palco e conduzirá uma sessão de discussão sobre o poder da tecnologia de gerenciamento de processos e execução na Allianz Partners. A Allianz Partners é líder mundial em seguros e assistência B2B2C dentro do Grupo Allianz, oferecendo soluções globais que abrangem saúde e vida internacional, seguro de viagem, mobilidade internacional e assistência. O Sr. Rogge é responsável pela transformação digital da área de Operações da Allianz Partners, que lidou com cerca de 65 milhões de casos de assistência, 63 milhões de chamadas e organizou 8,500 repatriações médicas em 2021 - com atividade comercial em 75 países atendendo nossos clientes em 70 idiomas.

Diretor Digital da ERGO - Mark Klein: O Sr. Klein será destaque em um bate-papo ao lado da lareira compartilhando suas ideias sobre o valor da mineração de processos e da execução digital para a ERGO - um dos principais grupos de seguros na Alemanha e na Europa. O Sr. Klein é conhecido por sua liderança de pensamento no setor sobre como inspirar pessoas e culturas a digitalizar processos para criar organizações resilientes e duradouras. Em 2021, a ERGO recebeu um prémio total de 19 mil milhões de euros. O grupo está representado em cerca de 30 países em todo o mundo, oferecendo uma gama abrangente de seguros, pensões, investimentos e serviços.

Bayer AG CoE Lead for Process Mining - Timo Peters: O Sr. Peters, como Campeão CeloCoE da EMEA, vai partilhar as suas 10 melhores dicas do CoE. Antes de seu papel na Bayer e seu foco em acelerar o Bayer CoE, Timo construiu o Nokia CoE. Com seu histórico operacional, ele apresentará as dez principais alavancas, como a importância dos patrocinadores executivos e também falará sobre experiências práticas, melhores práticas que ele viu conversando com muitas outras empresas e compartilhar dicas operacionais muito específicas. A sessão destaca a importância de um CoE como um acelerador central para a transformação e fornecerá ao público alimento para pensar em suas próprias implantações.

Fundador da Fundação Gapminder - Anna Rosling Rönnlund: Os participantes podem enfrentar a mulher amplamente conhecida por desafiar um grupo de líderes de Davos sobre sua percepção do mundo e, em seguida, mostrar-lhes dados reveladores para provar seus equívocos. Anna, fundadora da Gapminder Foundation, uma ONG focada em uma visão de mundo mais baseada em fatos, é coautora do livro best-seller "Factfulness", onde ela desmonta os mega-equívocos que moldam nossa visão de mundo e mostra como o mundo realmente se parece, de maneiras que todos possam entender.

Líderes da Indústria Bellwether: A experiência de dois dias também incluirá mainstage e palestras imersivas dos principais líderes da indústria, como ALDI SÜD, BMW Group, BSH Home Appliances Group, Dell Technologies, DHL Supply Chain, EQUANS, Ingka Group (An IKEA Retailer), MANN+HUMMEL Group, Merck & Co., MOL Group, ŠKODA AUTO a.s., Stora Enso e muitos outros.

Aparições especiais: Wil van der Aalst, renomado professor - e padrinho da mineração de processos - e Marc Kerremans, vice-presidente e analista da Gartner especializado em mineração de processos, liderarão uma discussão sobre o futuro da otimização de processos e execução de negócios. R "Ray" Wang, CEO do Constellation Group, conduzirá uma sessão imersiva sobre os maiores desafios atuais em relação à escassez, inflação e recessão, e como a mineração de processos pode ajudar a enfrentar esses desafios. Harpreet Makan, diretora de prática do Everest Group, conduzirá uma sessão sobre inovações na mineração de processos, com foco no relatório Process Mining PEAK Matrix '[ e sua previsão para a indústria. Reetika Fleming, da HFS Research, se concentrará nas melhores práticas de implementação e nas histórias de sucesso dos clientes, enquanto Maureen Fleming, da IDC, participará de um painel para mulheres na mineração de processo.

A reinvenção da mineração de processos: A jornada da Celonis começou a partir de começos humildes há uma década, quando os três co-fundadores foram os primeiros a comercializar uma solução para encontrar e corrigir problemas de processo escondidos dentro dos sistemas ERP, SCM e CRM. Na Celosphere 2022 - a Celonis apresentará o primeiro de uma série de seus produtos de mineração e execução de negócios da próxima geração. Estes novos produtos irão introduzir uma nova dimensão de dados de negócios, inteligência e ação para todos os produtos Celonis. Os hóspedes da Celosphere receberão treinamento e certificação em primeira mão para que possam implantar imediatamente os novos produtos em seus negócios.

Credencial exclusiva da Celonis: Os convidados da Celosphere poderão ganhar as novas credenciais "Celonis Champion" e "Celonis Builder". Depois de aprender os mais recentes recursos da Celonis na Celosphere e verificar seus conhecimentos através da Academia Celonis, os participantes sairão como um dos poucos selecionados com esse emblema de honra.

Ecossistema de Execução de Negócios: A Celosphere será co-hospedada e patrocinada pelos principais GSIs do mundo, incluindo Accenture, IBM Consulting, McKinsey, ServiceNow e muitos outros.

Otimizando a linha superior, a linha inferior e a linha verde com processos

A Celosphere é o ponto de encontro anual dos maiores especialistas mundiais em mineração de processos e gerenciamento de execução. O único objetivo comum da Celosphere é unir as principais empresas do mundo para encontrar, corrigir e modernizar seus principais processos. Isso cria um volante imparável de linha superior, linha inferior e valor de linha verde.

Em 2021, mais de 10.000 pessoas participaram da transmissão on-line da Celosphere, que foi encabeçada por Julie Sweet, CEO da Accenture; Bob Moritz, CEO da PWC; Mark Foster, presidente da IBM Consulting na IBM; Trevor Noah e Megan Rapinoe.

Inscreva-se aqui para participar da Celosphere 2022 em Munique, Alemanha.

Sobre a Celonis

A Celonis revela e corrige ineficiências que as empresas não podem ver, permitindo que elas tenham um desempenho em níveis que nunca pensaram ser possíveis. Alimentado por seu núcleo de mineração de processo líder de mercado, o Celonis Execution Management System fornece um conjunto completo de recursos de plataforma para executivos de negócios e usuários para eliminar bilhões em ineficiências corporativas, proporcionar melhor experiência ao cliente e reduzir as emissões de carbono. A Celonis tem milhares de implementações com clientes globais e está sediada em Munique, Alemanha e Nova York, EUA, com mais de 20 escritórios em todo o mundo.

2022 Celonis SE. Todos os direitos reservados. Celonis, Execution Management System, EMS e o logotipo "droplet" da Celonis são marcas comerciais ou marcas registradas da Celonis SE na Alemanha e em outras jurisdições. Todos os outros nomes de produtos e empresas são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

