Celosvětová soutěž o ocenění 1 milion USD za inovace aplikací na bázi Huawei Mobile Services (HMS)

Sada HMS Core obsahuje všechny funkce cloudu Chipset-Device-Cloud společnosti Huawei, a poskytuje vývojářům základní možnosti, jako jsou například Machine Learning Kit (nástroje pro strojové učení), HiAI (prvky umělé inteligence), AR Engine (aplikace pro pokročilou realitu) a další. Díky přímé integraci svých aplikací do služeb HMS Core, pak vývojáři získají snadný a přímý přístup do všech zařízení s možností celosvětové distribuce.

Vzhledem k tomu, že AppGallery patří mezi jeden ze tří největších obchodů s aplikacemi a tuto pozici si stále drží a dále roste, získají vítězové soutěže Apps UP možnost propagovat své aplikace prostřednictvím obchodu HUAWEI AppGallery. Díky tomu budou moci své aplikace zpřístupnit stovkám milionů uživatelů zařízení Huawei ve více než 170 zemích a regionech, a to v kombinaci s výhodami AppGallery Connect, což je otevřená platforma pro mobilní aplikace, která pomáhá vývojářům inovovat a provádět různé operace, a to vše na jednom místě.

Vítězové se mohou těšit na následující ceny a výhody:

Finanční odměny v celkové výši 1 milionu dolarů, které budou vypláceny v rámci programu Shining-Star a jsou určeny pro vítěze následujících kategorií: Nejlepší aplikace, Nejlepší hra, Aplikace s nejlepším společenským dopadem, Nejoblíbenější aplikace a Čestné uznání

Možnost soutěžit na globální scéně a předvést své technické schopnosti pomocí špičkové sady HMS Core

Diskuse s odborníky z oboru a s odborníky z poroty soutěže Apps UP

Bezplatný přístup k akcím, kurzům a certifikacím Huawei Developers

U příležitosti oslav zahájení soutěže uspořádala společnost Huawei v úterý 30. června ve 12:00 času UTC+1 živou virtuální akci, kde představila, co na vývojáře čeká. Touto akcí byla celosvětová soutěž zahájena a v jejím rámci se navíc uskutečnily rozhovory s Zhang Ping'anem, prezidentem divize spotřebitelských cloudových služeb firmy Huawei Consumer Business Group, úspěšnými vývojáři aplikací a experty na sadu HMS Core.

Mezi příklady integrace s HMS Core, které byly na zahájení akce představeny, mimo jiné, patří umělecká aplikace Sketch AR, která používá platformu HUAWEI HiAI k vytváření chytřejších aplikací pro virtuální uměleckou tvorbu. Dalším příkladem je aplikace StorySign, kterou lze snadno integrovat do sady pro strojové učení (Machine Learning Kit) a která díky systému pro optické rozpoznávání znaků (OCR) HUAWEI HiA překládá oblíbené dětské knihy do znakové řeči tak, aby si je mohly číst i neslyšící děti.

Zhang Ping'an u příležitosti zahájení soutěže Apps UP zaměřené na inovaci aplikací HUAWEI HMS, řekl: "Počet talentovaných vývojářů v prostředí HMS roste. Jejich práce je přitom nedílnou součástí našeho každodenního života. Prostřednictvím aplikací, které vytvářejí, nám usnadňují život ve světě kolem nás. Společnost Huawei chce pozvat vývojáře, aby se k nám přidali, pomohli nám budovat lepší budoucnost a proměnili své nápady ve skutečnost pomocí sady HMS Core, která je součástí platformy Huawei Mobile Services."

Jak se zúčastnit

Účastníci si musí v době od 30. června do 30. srpna 2020 založit na oficiálních webových stránkách https://developer.huawei.com/consumer/en/digix/appsup účet a přihlásit se do soutěže jako jednotlivci nebo jako týmy s maximálně třemi členy. Všechny aplikace musí být vyvinuty s využitím sady HMS Core a musí být nahrány na oficiální webové stránky soutěže do 30. srpna 2020 do 18:00 času UTC+8. Porota složená z předních odborníků v oboru potom každou aplikaci vyhodnotí z hlediska společenského přínosu, obchodní hodnoty, uživatelské přívětivosti a originality.

Následně bude 20 vybraných aplikací z každého regionu od 21. září 2020 uvolněno pro veřejné stahování na oficiálních webových stránkách soutěže nebo na HUAWEI AppGallery. Finále proběhne v říjnu.

Jste připraveni využít nekonečný potenciál světa aplikací se společností Huawei? Další informace najdete na adrese https://developer.huawei.com/consumer/en/digix/appsup .

#HMSInnovateforall

KONEC

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198991/USD_1_Million_Innovation.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198993/Zhang_Ping_an_President.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198992/Innovation_digital_inclusion.jpg

Related Links

www.huafans.cn



SOURCE Huawei Consumer Business Group