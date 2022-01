Recorde de 3,8 trilhões de horas gastas no celular em 2021, de acordo com App Annie

SÃO FRANCISCO, 12 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O celular continua dominando, com consumidores passando um recorde de 3,8 trilhões de horas no celular em 2021, de acordo com a App Annie, a empresa líder em dados e análises móveis que ajuda marcas e editores a criar experiências de sucesso. Em seu relatório State of Mobile 2022, a empresa revelou várias tendências sobre a forma como o mundo continua a se mover em direção aos celulares.

"O celular é o maior de todos os tempos e o dispositivo do futuro", disse o CEO Theodore Krantz. "A tela grande está morrendo lentamente à medida que o celular continua a quebrar recordes em praticamente todas as categorias - tempo gasto, downloads e faturamento."

O ano de 2021 foi um recorde à medida que os consumidores continuam a adotar um estilo de vida móvel. Nos dez principais mercados móveis, 4,8 horas por dia foram gastas no celular. Os consumidores gastaram USD 170 bilhões em aplicativos, um aumento de 19% em relação ao ano passado. Os downloads continuam crescendo a uma taxa de 5% em relação ao ano anterior, chegando a 230 bilhões.

Outras descobertas incluem:

Editores lançaram dois milhões de novos aplicativos e jogos, elevando o total acumulado para 21 milhões

Apesar do IDFA, os gastos com publicidade atingiram USD 295 bilhões, um aumento de 23% em relação ao ano anterior, e estima-se que cheguem a USD 350 bilhões no próximo ano

bilhões, um aumento de 15%, impulsionado pela preferência pelos jogos hiper casuais Aplicativos que obtiveram mais de USD 100 milhões em gastos do consumidor cresceram 20%

milhões em gastos do consumidor cresceram 20% Liderado pelo TikTok (aumento de 90% em todo o mundo fora da China ), sete em cada dez minutos foram gastos em aplicativos de mídia social, fotos e/ou vídeos

), sete em cada dez minutos foram gastos em aplicativos de mídia social, fotos e/ou vídeos Os gastos mundiais dos consumidores em aplicativos de relacionamento ultrapassaram USD 4,2 bilhões (55% de aumento em relação a 2019)

bilhões (55% de aumento em relação a 2019) O tempo gasto em aplicativos de compras chegou a 100 bilhões de horas, um aumento de 18% em relação ao ano anterior, liderado por moda rápida, compras sociais e por grandes redes de lojas

Os aplicativos de alimentos e bebidas atingiram um novo marco, com 194 bilhões de sessões em 2021 (um aumento de 50% em relação ao ano anterior)

O metaverso deu um salto, impulsionando os aplicativos de avatar, com crescimento de 160% em relação ao ano anterior

"O celular nos aproxima, seja de forma virtual ou presencial", disse Krantz. "O futuro será baseado em uma experiência de entretenimento imersiva que você vai criar. Você não assistirá a filmes, você estrelará neles."

O relatório State of Mobile deste ano identificou que as tendências macro para marcas e editoras líderes tiveram ótimo desempenho em jogos, tecnologia financeira, varejo, social, vídeo e muito mais. Leia o relatório completo aqui.

Sobre a App Annie:

A App Annie é o padrão móvel. Nossa missão é sermos os primeiros a unificar dados do consumidor e do mercado para gerar percepções e resultados que alavanquem plenamente o poder da IA. Oferecemos experiências digitais de sucesso a mais de 1.300 clientes empresariais e a mais de um milhão de usuários registrados em todo o mundo. A empresa está sediada em São Francisco e foi fundada em 2010.

FONTE App Annie

