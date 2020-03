CEM dévoile le four à moufle de prochaine génération

Le four Phoenix Black™ offre une flexibilité améliorée, avec des changements de configuration maintenant possibles chez le client, ce qui rend les mises à niveau futures simples et faciles. L'option cendres sulfatées automatise maintenant complètement l'analyse des cendres là où le traitement acide de l'échantillon est nécessaire, tels qu'USP 281, ASTM D874 et beaucoup d'autres. Couplé avec un équilibrage externe, le logiciel Phoenix Black™ calcule et enregistre automatiquement les résultats avec une capacité de sortie de données SIL (LIMS).

« Nous sommes ravis d'apporter cette nouvelle innovation sur le marché. CEM a innové dans le domaine de la calcination par micro-ondes et nous présentons maintenant la technologie de prochaine génération avec le four Phoenix Blacktm. Ce nouveau produit offre des performances sans pareil en matière de rapidité et de simplicité. Ces progrès seront très bénéfiques pour les clients existants et permettront également d'étendre l'utilisation de la calcination par micro-ondes à l'avenir », explique Mike Collins, fondateur et PDG de CEM Corporation.

À propos de CEM

CEM Corporation, une société privée basée à Matthews, en Caroline du Nord, est l'un des principaux fournisseurs d'instruments de laboratoire. La société a des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en France et au Japon, ainsi qu'un réseau mondial de distributeurs. CEM conçoit et fabrique des systèmes pour les sciences de la vie, les laboratoires d'analyse et les usines de traitement du monde entier. Les produits de la société sont utilisés dans de nombreuses industries telles que les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, les produits chimiques et la transformation alimentaire, ainsi que la recherche universitaire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1096746/Phoenix_BLACK.jpg

