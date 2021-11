CeMAT Asia 2021: HAI ROBOTICS stellt 3 neue Produkte vor und setzt neue Maßstäbe bei der Lagerautomatisierung

Der Roboter HAIPICK A3 mit Gabelstapler- und Kommissionierfunktion ist für eine breitflächigere Lagernutzung konzipiert, bei der die Waren nicht unbedingt immer in Kartons untergebracht sind. Das Design, das wesentliche Unterschiede zu früheren Generationen von HAIPICK-Robotern mit Klemmkommissionierung aufweist, ermöglichte vielfältigere Lagermöglichkeiten und eine bessere Nutzung der Plätze in den Regalen. Güter, die keinen Behälter benötigen, wie Reifen, Becken und Bretter, und die mit der Gabel von unten angehoben werden können, könnten leichter und effizienter gehandhabt werden. Der A3-Roboter verwendet die SLAM-Navigationstechnologie, die mehr gemischte Vorgänge zwischen Mensch und Maschine ermöglicht. Er ist zudem ideal für Umgebungen geeignet, in denen Staub, statische Aufladung und Verschmutzung streng kontrolliert werden.

Das zweite neue Produkt, der HAIPICK A42-FW-Roboter, ist speziell für eine höhere Lagerdichte konzipiert. Dank seiner Gabel, die sich flexibel an die Größe der Waren anpassen lässt, ermöglicht dieser Roboter die Kommissionierung und Handhabung von unterschiedlichen Behälter- oder Kartongrößen.

Die Auslastung von Lagerflächen ist stets ein wichtiger Faktor, und der Roboter A42-FW hat in diesem Bereich die Nase ganz vorn. Zum einen kann die Lagerdichte mit seinem 900 mm breiten Chassis, das schmaler ist als die 1000 mm breiten Standardgänge, um 5 % erhöht werden. Zum Anderen kann die Lagerdichte mit einer Hubhöhe von wenigstens 190 mm um weitere 6 % erhöht werden. Außerdem kann der Roboter Lagerplätze je nach Größe, die er mit der Gabel wahrnimmt, dynamisch anpassen und so die genutzte Lagerfläche um 20 % vergrößern.

Gleichzeitig mit den neuen HAIPICK-Robotern hat HAI ROBOTICS auch eine neue Version von HAIQ auf den Markt gebracht – das intelligente Gehirn, das den Betrieb der HAIPICK-ACR steuert. HAIQ nova ermöglicht eine nahtlose Interaktion mit allen Arten von Geräten wie Kiva-Robotern, Slam-Robotern, Förderbändern usw. Die neueste HAIQ nova, gewährleistet einen reibungslosen und optimierten Lagerbetrieb.

„Seit wir 2015 das weltweit erste ACR-System eingeführt haben, haben wir unsere Produkte und unsere Lösungen ständig aktualisiert. Im Mittelpunkt stehen eine erhöhte Kommissionierhöhe, flexible Kommissionierarme, ein schlanker Roboterkörper und ein besseres Softwaresystem (HAIQ). Damit gehen wir auf die Anforderungen für höhere Lagerdichte, gemischte Kommissionierung von Behältern und Kartons und mehr Lagerplätze vor dem Hintergrund einer stark ansteigenden Auftragserfüllungsbelastung im E-Commerce ein", erklärt Richie Chen, Gründer und CEO von HAI ROBOTICS.

Mit über 300 Projekten auf der ganzen Welt hat HAI ROBOTICS ist bestrebt, seine ACR-Technologie für eine bessere Benutzererfahrung zu aktualisieren. Die Entwicklung der drei neuen Produkte ergibt sich aus unserer präzisen Markteinschätzung und innovativen Denkweise.

HAI ROBOTICS, ein Vorreiter für autonome Case-Handling-Roboter (ACR), hat es sich zur Aufgabe gemacht, effiziente, intelligente, flexible und maßgeschneiderte Lösungen für die Lagerautomatisierung durch Robotertechnologie und KI-Algorithmen anzubieten. Ziel ist es, für jede Fabrik und jedes Logistiklager einen Mehrwert zu schaffen.

Das 2015 unabhängig entwickelte HAIPICK ACR-System ist das weltweit erste seiner Art. Das Unternehmen produziert jährlich 10.000 Roboter in einer 18.000 m² großen Fabrik in Dongguan, China.

HAI ROBOTICS wurde 2016 mit Hauptsitz in Shenzhen, China, gegründet und hat fünf Tochtergesellschaften in Hongkong SAR, Japan, Singapur, den USA und den Niederlanden gegründet, die Kunden aus mehr als 30 Ländern und Regionen bedienen. Das Unternehmen beschäftigt heute mehr als 1.000 Mitarbeiter, von denen mehr als 50 % Ingenieure sind. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 600 Patente für wichtige geistige Eigentumsrechte in den Bereichen Positionierung, Robotersteuerung und Lagerverwaltung erworben. In den jüngsten C- und D-Finanzierungsrunden im Jahr 2021 hat das Unternehmen insgesamt über 200 Millionen USD eingenommen.

