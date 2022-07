Censys stellt weltweites Channel-Partner-Programm vor

Anbieter von Angriffsflächenmanagement startet das Programm mit mehr als zehn Cybersecurity-Unternehmen, um seine Cybersecurity-Lösungen weltweit zu skalieren

ANN ARBOR, Michigan, 27. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Heute hat, Censys , der Marktführer im Bereich Angriffsflächenmanagement bzw. Attack Surface Management (ASM), sein weltweites Channel-Partner-Programm vorgestellt, an dem mehr als zehn Unternehmen teilnehmen. Ziel des Programms ist es, die führenden Fähigkeiten und die Sichtbarkeit von Censys für mehr Kunden auf der ganzen Welt zu gewährleisten. Mit der Vorstellung dieses Programms unterstreicht Censys seine Mission, ein Unternehmen zu sein, das den Vertrieb in den Vordergrund stellt und die Partner in den Mittelpunkt aller Go-to-Market-Bemühungen weltweit stellt. Das Programm wurde mit Blick auf die Partner entwickelt und bietet eine umfassende Liste von Vorteilen, darunter den Zugang zu Schulungsmaterialien, nicht zum Wiederverkauf bestimmte Lizenzen, einen Hauptverteiler, die gemeinsame Nutzung von Leads, kostenlose Bewertungen des Angriffsflächenmanagements und eine Margenstruktur.

„Wir freuen uns, unser Channel-Partner-Programm offiziell vorstellen zu können und Censys' umfassendes Wissen über die Bedrohungslandschaft zu erweitern, um mehr Kunden zu erreichen. Mit diesen neuen Partnerfunktionen und -vorteilen können wir nun integrierte, branchenführende Lösungen anbieten, die den Kunden vollständige Transparenz bieten", so Matt Hurley, Chief Revenue Officer von Censys. „Wir planen, das Channel-Programm bis Ende des Jahres auf über 30 Partner auszuweiten."

Das Programm bietet eine komplette Go-to-Market-Strategie, die es Partnern ermöglicht, eine integrierte, branchenführende Lösung nahtlos an Kunden auf der ganzen Welt zu bringen. Partner können von den Schulungen und Veranstaltungen von Censys, von reibungslosen Integrationen und einem umfassenden Portal profitieren, über das Partner auf zusätzliche Inhalte und Ressourcen zugreifen können. Die Plattform und die Fähigkeiten von Censys werden es allen Partnern ermöglichen, eine vollständige Transparenz im Internet zu erreichen und ein profitables Sicherheitsgeschäft aufzubauen.

„Diese globale Partnerschaft wird es mehr Kunden ermöglichen, einen 360° Einblick in ihre Sicherheitslandschaft zu erhalten und gleichzeitig Zugang zu den meisten verfügbaren Internetdaten zu bekommen", erklärte Brad Brooks, CEO von Censys. „Das Partnerprogramm ist ein weiterer strategischer Schritt nach vorne für uns seit unserer Expansion nach Europa Anfang des Jahres."

Seit Anfang 2022 ist Censys schnell gewachsen, hat vier hochrangige Führungskräfte eingestellt, ein Büro in Irland eröffnet und eine Serie-B-Finanzierung erhalten. Das Channel-Partner-Programm ist ein weiteres Beispiel für die Dynamik von Censys, während das Unternehmen weiter expandiert und die weltweiten Cybersicherheitsherausforderungen löst.

Um mehr über das Partnerprogramm von Censys zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://censys.io/partners/

Informationen zu Censys

Censys, Inc.™ ist der führende Anbieter von kontinuierlichem Angriffsflächenmanagement. Censys wurde 2013 in Ann Arbor, Michigan, gegründet und bietet Unternehmen die weltweit umfassendste Echtzeitansicht globaler Netzwerke und Geräte. Kunden wie FireEye, Google, die NATO, die Schweizer Armee, das US-Heimatschutzministerium und über 10 % der Fortune 500-Unternehmen verlassen sich auf die internetweite Plattform für kontinuierliche Sichtbarkeit, um Cyber-Sicherheitsbedrohungen rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern. Bei Censys können Sie ganz Sie selbst sein. Uns gefällt das. Vielfalt ist die Grundlage unserer Arbeit, und wir engagieren uns für Inklusion. Herkunft, Geschlecht, Alter und Identität spielen keine Rolle. Weitere Informationen finden Sie auf censys.io und folgen Sie Censys auf Twitter.

