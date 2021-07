Centésima trigésima Feira de Cantão será realizada on-line e off-line

A exposição presencial continuará a ser realizada em seu formato conhecido de três fases, cada uma com duração de quatro dias. O espaço total de exposição é de 1.185 milhão de metros quadrados e cerca de 60 mil estandes padrão deverão preencher essa enorme área. Representantes chineses de organizações e empresas internacionais, bem como compradores nacionais, estão igualmente convidados a participar da feira. O site de exibição on-line da feira desenvolveu uma funcionalidade inovadora que integra perfeitamente o espaço físico do evento, permitindo que um número maior de visitantes participe da versão off-line.

A Feira de Cantão é um evento abrangente de comércio internacional com o histórico mais longo, maior escala, a mais completa variedade de exposições e maior volume de negócios da China. Como este ano é o centenário do Partido Comunista da China, a 130ª Feira de Cantão é de grande importância. O Ministério do Comércio trabalhará em estreita colaboração com o governo provincial de Guangdong para aprimorar e agilizar os vários planos que estão em vigor, incluindo a organização de exposições e as atividades de celebração, bem como solidificar ainda mais o papel da Feira de Cantão como uma plataforma para o desenvolvimento geral, consolidando os impressionantes ganhos feitos na prevenção e controle da COVID-19.

Sob o ponto de vista do desenvolvimento social e econômico, a feira servirá para impulsionar o novo padrão de desenvolvimento nacional que considera a circulação econômica doméstica como alicerce, enquanto as circulações econômicas nacionais e internacionais se reforçam simultaneamente.

Empresas chinesas e internacionais são bem-vindas para visitar o grande evento que é a 130ª Feira de Cantão e, juntos, todos podem ajudar a criar um futuro melhor.

Centro de Comércio Exterior da China

FONTE Ministry of Commerce, PRC

