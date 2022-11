CENTRAL DE LIMA É ELEITO O NO.1 CONFORME LISTA LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2022

MÉRIDA, México, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- As estrelas do mundo da culinária se reuniram em Mérida, Yucatán, na apresentação da lista Latin America's 50 Best Restaurants 2022, com patrocínio da S.Pellegrino & Acqua Panna. A cerimônia celebrou a excelência de estabelecimentos de 21 destinos diferentes e dez novos restaurantes da lista antes de nomear o Central de Lima como The Best Restaurant in Latin America de 2022. Para visualizar a lista 1-50 completa, clique aqui.

O Central, dos chefs Virgilio Martínez e Pía León, ficou em primeiro lugar da lista anual pela primeira vez desde 2016. A distinção é apresentada um ano após o Central ser nomeado The Greatest Restaurant in Latin America 2013-2021 como parte da lista exclusiva e retrospectiva Latin America's 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro. O Central está entre os três primeiros com Don Julio (No.2) em Buenos Aires e Maido (No.3) em Lima.

William Drew, diretor de conteúdo do Latin America's 50 Best Restaurants, disse: "Os últimos três anos estimularam mudanças significativas no setor, que se prestou a uma série de novos restaurantes e destinos que estão sendo destacados na lista de 2022. É uma honra podermos celebrar novamente a resiliência e a riqueza gastronômica da região."

Foram anunciados mais sete prêmios especiais na cerimônia de premiação. O prêmio Gin Mare Art of Hospitality Award é concedido ao Oteque no Rio de Janeiro. A chef equatoriana Pía Salazar, do Nuema, em Quito, é nomeada Latin America's Best Pastry Chef, com patrocínio da República del Cacao. O Beronia Latin America's Best Sommelier, uma nova premiação de 2022, é concedido a Pablo Rivero, sommelier e proprietário do Don Julio em Buenos Aires. O Fauna, no Valle de Guadalupe, é reconhecido como o ganhador do Highest New Entry Award com sua ascensão ao No.16. O Maito, na Cidade do Panamá, conquista o prêmio Highest Climber Award, subindo 36 posições da votação anterior em 2020. Jonatan Gómez Luna, do Le Chique, em Cancún, recebe o prêmio Estrella Damm Chefs' Choice Award. Por fim, o Diacá, na Cidade da Guatemala, recebe o prêmio Flor de Caña Sustainable Restaurant Award.

O 50 Best trabalha com a consultoria de serviços profissionais Deloitte como sua parceira oficial de adjudicação independente para ajudar a proteger a integridade e a autenticidade do processo de votação e a lista resultante do Latin America's 50 Best Restaurants 2022. Clique aqui para obter mais detalhes.

