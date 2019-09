Central Park Tower sa stáva najvyššou obytnou budovou na svete

„Central Park Tower je čerešničkou na torte v rámci výstavby v New Yorku aj na celom svete," hovorí Gary Barnett, zakladateľ a prezident spoločnosti Extell Development Company. „Bez pomoci najtalentovanejších svetových architektov, inžinierov a dizajnérov by sme túto úroveň projektu, kvality a služieb nemohli ponúknuť."

Extell je tiež autorom prvej super vysokej budovy na 57. západnej ulici vo štvrti Billionnaire's Row pod názvom One57. Central Park Tower je druhou pýchou spoločnosti Extell, vďake ktorej si tento developer upevnil pozíciu lídra v odvetví.

Projektantom Central Park Tower je spoločnosť Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS + GG), firma zameriavajúca sa na dizajn vysokovýkonných, energeticky efektívnych a pozoruhodných architektonických budov. Krásna fasáda budovy predstavuje kombináciu prvkov zo skla, nehrdzavejúcej ocele so saténovou úpravou a ľahkými zvislými a horizontálnymi detailmi, ktoré zdôrazňujú vzájomnú súvislosť štruktúry a svetla. Vo výške 91 m nad ulicou má veža previs na východ a poskytuje všetkým severným rezidenciám výhľad na Central Park.

Interiéry týchto veľkých rezidencií navrhla spoločnosť Rottet Studio, ktorá má na konte také projekty ako St. Regis v Aspene and Loews Regency v New Yorku. Interiéry spoločnosti Rottet Studio sa vyznačujú dôrazom na detaily a unikátne povrchové úpravy vytvárajúce jedinečné interiérové prostredie Central Park Tower. Od 32. poschodia vyššie sa v budove nachádza 179 ultra-luxusných dvoj až osemizbových rezidencií s rozlohou od 133 po viac ako 1626 štvorcových metrov.

V najvyššej obytnej veži, aká bola kedy postavená, sa bude nachádzať aj jeden z nejexkluzívnejších súkromných klubov na svete Central Park Club. Na ploche približne 4 645 štvorcových metrov a troch poschodiach ponúka klub dôkladne volené luxusné vybavenie a jedinečný zážitok doplnený o päťhviezdičkovú službu.

Na spodnom podlaží budovy bude nový vlajkový sedemposchodový obchodný dom Nordstrom s rozlohou 30 000 štvorcových metrov predstavujúci značku v tom najlepšom svetle. Po 25-ročnom hľadaní optimálneho miesta v New Yorku si módny obchod vybral Central Park Tower ako miesto pre svoju najväčšiu investíciu do jediného projektu vo viac ako 100-ročnej histórii. Obchodný dom otvorí svoje brány verejnosti 24. októbra 2019.

Spoločnosť Extell buduje Central Park Tower v súčinnosti s firmou SMI USA, americkou dcérskou spoločnosťou firmy Shanghai Municipal Investment, poprednou spoločnosťou investujúcou do infraštruktúry, ktorá vybudovala obdivovanú Šanghajskú vežu, druhú najvyššiu budovu na svete.

Lendlease, jedna z najväčších spoločností na svete v oblasti nehnuteľností, infraštruktúry, rozvoja a výstavby, pôsobila ako stavebný manažér veže Central Park Tower.

Prvé závierky sú plánované na rok 2020. Ceny v súčasnosti dostupných bytov a priestorov v Central Park Tower začínajú od 6,9 milióna USD. Viac informácií alebo možnosť dohodnúť si osobné stretnutie v obchodnej galérii ponúkame na čísle 212-957-5557 alebo navštívte stránku: www.centralparktower.com.

O spoločnosti Extell

Extell Development Company je renomovaná realitná a developerská spoločnosť s portfóliom rezidenčných, obchodných, maloobchodných, hotelových a kombinovaných nehnuteľností, pôsobiaca predovšetkým na Manhattane a ďalších významných miestach v USA. V spolupráci s architektmi svetovej úrovne a profesionálmi v oblasti dizajnu vytvára spoločnosť Extell nehnuteľnosti, ktoré sa vyznačujú sofistikovaným dizajnom, lákavými pôdorysmi a prvotriednym vybavením.

Medzi projekty, ktoré spoločnosť aktuálne realizuje, patrí najväčšie kondomínium na Dolnom Manhattane, One Manhattan Square, nachádzajúce sa na okraji prístavu v New Yorku ponúkajúce úchvatné výhľady na vodné plochy a mesto ako aj služby a vybavenosť s rozlohou viac ako 9 000 štvorcových metrov, či Brooklyn Point, najvyššia budova v Brooklyne. Patrí sem ďalej Kent na 95. východnej ulici 200, budova, ktorá vzdáva hold niektorým stavbám Art Deco v New Yorku s interiérmi odrážajúcimi klasickú eleganciu časti Upper East Side, 1010 Park, známa budova s 11 kondomíniami s celým podlažím alebo luxusnými duplexmi a 70 Charlton, prvý luxusný rezidenčný komplex nachádzajúci sa na Hudsonovom námestí na križovatke s West SoHo. Extell tiež obnovil a zrekonštruoval mnoho klasických budov v historických štvrtiach vrátane bývalého hotela Stanhope na 995 Fifth Avenue a budovy Belnord, ktorá je dominantou štvrti Upper West Side. Viac informácií o spoločnosti Extell nájdete na webovej stránke www.extell.com

O spoločnosti Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) sa zameriava na dizajn vysokovýkonných, energeticky efektívnych a pozoruhodných architektonických budov. AS+GG vytvára jedinečné postupy pre každý jeden projekt, pretože chápe silu a vplyv architektúry na civilný život. Je to firma, ktorá svojou prácou obohacuje spoločnosť, modernizuje technológie, kultivuje životné prostredie a inšpiruje ľudí. Okrem niekoľkých kultúrnych a multifunkčných projektov v USA navrhuje AS+GG ďalšie unikáty v Saudskej Arábii, Dubaji, Číne, Indii a v Kanade. Spoločnosť založili partneri Adrian Smith, Gordon Gill a Robert Forest v roku 2006. Viac informácií nájdete na: smithgill.com.

O spoločnosti SMI

SMI USA, pobočka spoločnosti Shanghai Municipal Investment (tiež známa ako Shanghai Chengtou) v USA, je realitný investor a správca so sídlom v New Yorku. SMI USA sa pýši integritou, profesionalitou a najlepšími výsledkami vo svojom odvetví. Svoje projekty hladko riadi od začiatku do úspešného konca.

SMI USA je americkou pobočkou vplyvnej materskej spoločnosti a najväčšieho štátneho podniku v Šanghaji. V súčasnosti má spoločnosť SMI dve dcérske spoločnosti, ktoré sú kótované na burze ako aj 11 súkromných pobočiek a dcérskych spoločností. Spoločnosť má na konte mnoho úspechov v oblasti plánovania infraštruktúry, investícií, stavieb a prevádzkových projektov v Šanghaji.

