Central Park Tower se stává nejvyšší obytnou budovou na světě

„Central Park Tower je vrcholem rozvoje v New Yorku a na celém světě," řekl Gary Barnett, zakladatel a předseda představenstva společnosti Extell Development Company. „Tuto úroveň designu, kvality a služeb bychom nebyli schopni nabídnout bez příspěvků nejtalentovanějších světových architektů, inženýrů a návrhářů."

Společnost Extell byla průkopníkem městské části nyní známé jako Billionaire's Row díky obytně komerčnímu komplexu One57, první super vysoké věži na 57. ulici. Díky výstavbě budovy Central Park Tower si společnost Extell upevnila svou pozici předního developera v této městské části.

Budova Central Park Tower byla navržena společností Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS + GG), která se zaměřuje na konstrukci vysoce výkonné, energeticky efektivní a působivé architektury v mezinárodním měřítku. Nádherná fasáda budovy Central Park Tower kombinuje prvky ze skla, saténově upravenou nerezovou ocel a prosvětlené vertikální a horizontální detaily, které zdůrazňují souhru struktury a světla. Ve výšce cca 100 metrů od ulice směřují konzoly věže na východ, čímž vytvářejí výhled na Central Park pro všechny severně orientované rezidence.

Interiéry těchto velkolepých rezidencí jsou navrženy firmou Rottet Studio, která se podílela na dekoraci hotelů St. Regis v Aspenu a Loews Regency v New Yorku. Interiéry společnosti Rottet se vyznačují výjimečnou úrovní detailů a zahrnují jedinečné a zakázkové povrchové úpravy, které vytvářejí bezkonkurenční vnitřní prostředí. Počínaje 32. podlažím má 179 ultraluxusních dvou až osmiložnicových rezidencí plochu v rozmezí od 133 metrů čtverečních až do 1625 metrů čtverečních.

V nejvyšší obytné věži, která kdy byla postavena, bude umístěn Central Park Club, jeden z nejexkluzivnějších soukromých klubů na světě. Klub nabídne na ploše přibližně 4645 metrů čtverečních důkladně vyčleněné luxusní vybavení rozložené na třech podlažích, přičemž každá lokalita poskytuje jedinečný zážitek doplněný pětihvězdičkovými službami.

V přízemí budovy Central Park Tower bude nový vlajkový obchod značky Nordstrom NYC. Tento obchod o rozloze 28 000 čtverečních metrů na sedmi podlažích představuje největší propagaci této značky a vyvrcholení pětadvacetiletého hledání optimálního místa pro otevření vlajkového obchodu v New Yorku. Tento obchod je největší jednotlivou investici ve více než 100leté historii značky Nordstrom. Obchod bude otevřen veřejnosti 24. října 2019.

Společnost Extell buduje Central Park Tower společně s SMI USA (SMI), americkou dceřinou společností Shanghai Municipal Investment, přední infrastrukturní investiční společností zodpovědnou za uznávanou Šanghajskou věž, druhou nejvyšší budovu na světě. Lendlease, jedna z největších světových společností v oblasti nemovitostí, infrastruktury, rozvoje a výstavby, působila jako stavební manažer výstavby Central Park Tower.

První prodejní uzávěrky jsou plánovány na rok 2020. Ceny aktuálně dostupných bytů v Central Park Tower začínají na 6,9 milionu USD. Pro více informací nebo dohodnutí soukromé schůzky v prodejní galerii volejte 212-957-5557 nebo navštivte webové stránky www.centralparktower.com.

O společnosti Extell

Extell Development Company je celostátně uznávaným developerem obytných, obchodních, maloobchodních, pohostinských a smíšených nemovitostí, které působí především na Manhattanu a dalších předních městech v celé zemi. Ve spolupráci se špičkovými architekty a odborníky na design společnost Extell buduje nemovitosti, které se vyznačují sofistikovaným designem, laděnými půdorysy a prvotřídním vybavením.

Mezi současně vyvíjené projekty patří největší kondominium v Dolním Manhattanu s názvem One Manhattan Square, které se nachází na okraji přístavu v New Yorku a nabízí ohromující výhled na vodu a město s vybavením na ploše překračující 9 300 metrů čtverečních; budova Brooklyn Point, která je nejvyšší budovou v Brooklynu; budova Kent na adrese 200 East 95th Street s interiéry ve stylu Art Deco, které odrážejí klasickou eleganci městské části Upper East Side; 1010 Park, zakázková sbírka 11 plnohodnotných a duplexních luxusních bytů; a budova 70 Charlton, první luxusní rezidenční komplex, který se nachází na Hudson Square, enklávě v západní části čtvrti SoHo. Společnost Extell také obnovila a restaurovala řadu klasických budov v památkových čtvrtích, včetně bývalého hotelu Stanhope na adrese 995 Fifth Avenue a památkové budovy Belnord na Upper West Side. Další informace o společnosti Extell naleznete na webu společnosti www.extell.com

O společnosti Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Společnost Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS + GG) se věnuje návrhům vysoce výkonné, energeticky účinné a udržitelné architektury. Společnost AS+GG přistupuje ke každému projektu s vědomím, že architektura má jedinečnou sílu ovlivňovat občanský život. Firma se snaží vytvářet návrhy, které pomáhají společnosti, rozvíjejí moderní technologie, udržují životní prostředí a inspirují lidi kolem nás, aby zlepšili náš svět. Kromě několika kulturních a smíšených projektů ve Spojených státech společnost AS+GG v současné době navrhuje projekty pro Saúdskou Arábii, Dubaj, Čínu, Indii a Kanadu. Společnost byla založena v roce 2006 partnery Adrianem Smithem, Gordonem Gillem a Robertem Forestem. Pro více informací navštivte webové stránky smithgill.com.

O společnosti SMI

SMI USA, americká dceřiná společnost společnosti Shanghai Municipal Investment (také známá jako Shanghai Chengtou), je realitní investiční a řídicí firmou se sídlem v New Yorku. SMI USA je hrdá na svou integritu, profesionalitu a nejlepší aktiva ve své třídě. Společnost SMI bezchybně realizuje projekty od jejich počátku až po předání k užívání.

SMI USA je americkou pobočkou enormně vlivné mateřské společnosti, která je největším státním podnikem v Šanghaji. Společnost SMI má v současné době dvě dceřiné společnosti, které jsou veřejně kótované, stejně jako 11 soukromých přidružených společností a dceřiných společností. Mateřská společnost vzkvétá spolu s plánováním infrastruktury, investicemi, výstavbou a provozními agendami v Šanghaji.

