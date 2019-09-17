Central Park Tower становится самым высоким зданием в мире

"Central Park Tower символизирует собой своеобразный пик развития как для Нью-Йорка, так и для всего мира, - отметил основатель и глава правления Гэри Барнетт (Gary Barnett). - Без поддержки самых талантливых архитекторов, инженеров и дизайнеров мира мы бы не смогли обеспечить столь высокий уровень качества и сервиса".

В свое время Extell положила начало застройке "Авеню миллиардеров", представив первый сверхвысокий кондоминиум на Западной 57-й улице - One57. Завершив строительство каркаса Central Park Tower, компания укрепила свой статус ведущего застройщика элитного квартала.

Проект здания был разработан фирмой Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG), специализирующейся на создании высокопроизводительных, энергоэкономичных и эффектных архитектурных решений. Элегантный фасад Central Park Tower представляет собой сочетание стекла, нержавеющей стали с сатиновой отделкой, а также ярких вертикальных и горизонтальных деталей, делающих акцент на игре текстур и света. На высоте 300 футов (90 метров) над уровнем земли башня "отклоняется" на восток, благодаря чему из всех апартаментов с окнами на север открывается захватывающая панорама Центрального парка.

Роскошные жилые интерьеры созданы специалистами фирмы Rottet Studio, работавшими над дизайном St. Regis Hotel в Аспене и нью-йоркского Loews Regency Hotel. Характерное для дизайнеров Rottet Studio внимание к деталям и уникальные отделочные материалы в интерьерах Central Park Tower создают чрезвычайно элегантную и утонченную атмосферу жилого пространства. 179 эксклюзивных апартаментов с двумя-восемью спальнями и площадью от 1 435 (133 кв. м) до 17 500 кв .футов (1626 кв.м) расположены выше 32-го этажа здания.

На территории высочайшего жилого комплекса будет работать один из самых эксклюзивных частных клубов мира Central Park Club. В роскошных интерьерах клуба, занимающего целых три этажа здания общей площадью 50 000 кв. футов (4 645 кв. м), посетителей ждёт максимальный комфорт и поистине пятизвёздочный сервис.

А на первых этажах небоскреба разместится самый большой универмаг Nordstrom, где будет представлен полный ассортимент продукции бренда. Семиэтажный магазин площадью около 300 000 кв. футов (27870 кв. м) станет настоящим "флагманом" розничной сети торговой марки и кульминацией 25-летнего поиска идеальной площадки для его открытия в Нью-Йорке. Универмаг представляет собой самый крупный инвестиционный проект Nordstrom за более чем столетнюю историю бренда. Магазин откроет свои двери для первых покупателей 24 октября 2019 года.

Extell реализует проект строительства Central Park Tower совместно с SMI USA (SMI) - американским подразделением Shanghai Municipal Investment, ведущего инфраструктурного инвестора, участвовавшего в создании второго по высоте здания в мире Shanghai Tower. Выполнением строительных работ на Central Park Tower руководила фирма Lendlease - один из крупнейших в мире строительных подрядчиков.

Первые соглашения о купле-продаже апартаментов в новом жилом комплексе планируется заключить в 2020 году. Текущие цены на квартиры Central Park Tower стартуют от 6,9 млн долл. США. Чтобы получить дополнительную информацию или запланировать личный визит в отдел продаж, обращайтесь по номеру 212-957-5557 или посетите веб-сайт www.centralparktower.com .

О компании Extell

Extell Development Company является известной фирмой-застройщиком жилой, коммерческой, торговой, гостиничной или комплексной недвижимости, осуществляющей свою деятельность, главным образом, в Манхеттене и других ведущих городах США. В сотрудничестве с архитекторами и дизайнерами мирового класса Extell создаёт объекты, отличающиеся утончённым дизайном, просторной планировкой и люксовой инфраструктурой.

В число текущих проектов компании входят крупнейший кондоминиум в Нижнем Манхеттене, One Manhattan Square, расположенный на берегу Нью-Йоркской бухты и предлагающий захватывающие виды на город и гавань, а также более чем 100 000 кв. футов (9 290 кв. м) сопутствующей инфраструктуры; самый высокий небоскреб Бруклина Brooklyn Point; здание The Kent в стиле ар-деко по адресу Восточная 95-я улица, д. 200, отдающее дань классической элегантности Верхнего Ист-Сайда; 1010 Park, уникальный комплекс из 11 роскошных полноэтажных апартаментов и дуплексов; и 70 Charlton, первый люксовый жилой комплекс на Гудзон-Сквер, в квартале Западного Сохо. Компания Extell успешно восстановила и модернизировала ряд классических зданий в самых знаменитых кварталах Нью-Йорка, включая бывший отель Stanhope по адресу Пятая Авеню, д. 995 и Belnord - историческое здание в Верхнем Ист-Сайде. Для получения дополнительной информации о компании Extell посетите корпоративный веб-сайт www.extell.com

О фирме Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) специализируется на проектировании многофункциональных, энергоэкономичных и экологичных зданий. При работе над каждым проектом AS+GG следует концепции, согласно которой архитектура обладает уникальной способностью влиять на жизнь людей. Фирма стремится реализовывать проекты, помогающие развитию общества, содействующие внедрению современных технологий, защищающие окружающую среду и вдохновляющие нас на истинные свершения. Кроме ряда культурных и многофункциональных проектов в США специалисты AS+GG в настоящий момент работают над созданием архитектурных комплексов в Саудовской Аравии, Дубае, Китае, Индии и Канаде. Фирма была основана в 2006 году тремя партнерами - Эдрианом Смитом, Гордоном Гиллом и Робертом Форестом. Больше информации - на веб-сайте smithgill.com.

О компании SMI

SMI USA, американское дочернее предприятие компании Shanghai Municipal Investment (известной также под названием Shanghai Chengtou), специализируется на инвестициях и управлении объектами недвижимости. Головной офис предприятия находится в Нью-Йорке. SMI USA гордится своей безукоризненной репутацией, профессионализмом и опытом работы с лучшими объектами в своём классе. Компания способна успешно управлять проектами на всех этапах от разработки первоначальной концепции до окончательной продажи.

SMI USA - американское подразделение чрезвычайно влиятельной материнской компании, являющейся крупнейшим государственным предприятием Шанхая. На сегодняшний день SMI располагает двумя зарегистрированными на бирже дочерними компаниями, а также 11 частными филиалами и дочерними фирмами. Компания стремится к процветанию в соответствии с принятой властями Шанхая политикой инфраструктурного планирования, инвестиционной деятельности и строительства.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996531/Park_Hero.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996530/Crown.jpg

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http://www.extell.com



SOURCE Extell Development Company