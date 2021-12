CentralNic Group adquire NameAction e oferece seus produtos líderes do setor na América Latina

LONDRES, 6 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O CentralNic Group PLC (AIM: CNIC), uma empresa global de tecnologia que negocia na Bolsa de Valores de Londres, tem o prazer de anunciar que adquiriu a NameAction, a empresa mais antiga especializada em nomes de domínio na América do Sul, América Central e no Caribe.

Fundada em 1997 em Santiago, no Chile, por Juan Enrique Sánchez, a NameAction presta serviços digitais nas áreas de registro, administração e proteção de nomes de domínio na América Latina, no Caribe e no resto do mundo.

Como resultado dessa aquisição, as empresas da América Latina terão, pela primeira vez, acesso à mesma qualidade de serviços de gestão de negócios on-line que as maiores empresas dos Estados Unidos e da Europa têm atualmente. As empresas latino-americanas poderão ter acesso ao conjunto completo de produtos e serviços de vanguarda da CentralNic, que vão de proteção de marca on-line até marketing on-line, e de gestão de carteira de domínios até monetização do tráfego.

A CentralNic reconhece a importância global da região como um mercado digital em rápido crescimento. Por isso, a NameAction formará a base da CentralNic no continente, transformando Santiago na sede de todas suas operações comerciais na América Latina. Os especialistas locais da equipe da NameAction continuarão oferecendo seus serviços a clientes novos e atuais. Complementará esses serviços com uma interessante gama de novas tecnologias, que serão disponibilizadas para qualquer empresa latino-americana que busque obter sucesso empresarial na internet.

Ben Crawford, CEO do CentralNic Group, comentou: "As empresas latino-americanas estão entre as mais rápidas do mundo a adotar a transformação digital; no entanto, algumas ferramentas importantes para o sucesso empresarial on-line não estavam disponíveis para os clientes latino-americanos até agora. Essa aquisição oferecerá o conjunto completo de serviços e produtos líderes do setor da CentralNic aos clientes dessa região dinâmica e em rápido crescimento, a partir de nossa sede regional em Santiago, no Chile.

A CentralNic tem o prazer de dar as boas-vindas à NameAction a nossa crescente família de marcas. Depois de analisar as melhores empresas do setor em toda a América Latina, identificamos a NameAction como a combinação ideal para nós, graças a sua ampla experiência, profissionalismo, relações comerciais estabelecidas e capacidade de oferecer novas soluções técnicas às empresas líderes na América do Sul, tanto de marcas como de provedores de serviços de internet.

Juan Enrique Sánchez, presidente e fundador da NameAction, acrescentou: "Nossa empresa teve a honra de apoiar o rápido crescimento da economia digital da América Latina durante mais de duas décadas. Ao nos tornarmos parte do Grupo CentralNic, temos uma oportunidade excepcional de levar nossa capacidade de atender nossos clientes na região a um nível completamente novo, oferecendo o conjunto de produtos de última geração da CentralNic e sua experiência global combinada às empresas da América do Sul e da América Central. Estou emocionado de marcar o início desse novo capítulo da longa história da NameAction como provedora líder de serviços de internet na América Latina."

Sobre o CentralNic Group PLC

A CentralNic (AIM: CNIC) é uma empresa com sede em Londres, que negocia na AIM e que impulsiona o crescimento da economia digital global oferecendo a empresas do mundo todo ferramentas para construir sua presença on-line, conquistar clientes e obter faturamento on-line. A empresa complementa seu crescimento orgânico com aquisições precisas de empresas geradoras de ativos em seu setor com fluxos de receitas por anuidades e exposição a mercados em crescimento e migrando-as para o software e plataformas operacionais da CentralNic. A CentralNic opera em nível mundial, com clientes em quase todos os países do mundo. Obtém faturamentos periódicos de suas vendas on-line mundiais e serviços de marketing on-line mediante assinatura ou pagamento por utilização. Para obter mais informações, acesse: www.centralnicgroup.com

