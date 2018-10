Centric Software ganha o prêmio Frost & Sullivan de liderança de produto

CAMPBELL, Califórnia, October 18, 2018 /PRNewswire/ --

Líder do mercado de PLM é reconhecida pela inovação e excelência em produtos de PLM voltados aos setores varejista, de moda, vestuário e bens de consumo

Baseando-se em sua análise de software de gestão de ciclo de vida de produtos (PLM, na sigla em inglês) voltado aos setores varejista, de moda, vestuário e bens de consumo, a Frost & Sullivan, principal empresa de consultoria de negócios, concedeu à Centric Software o prêmio de liderança de produto 2018. A Centric Software fornece as soluções empresariais mais inovadoras para empresas de moda, varejo, calçados, lazer, luxo e bens de consumo alcançarem objetivos estratégicos e operacionais de transformação digital.

O prêmio Frost & Sullivan de melhores práticas é concedido às empresas, no âmbito regional e internacional, que se destacam em áreas como liderança, inovação tecnológica, atenção ao cliente e desenvolvimento estratégico de produto. Analistas do setor compararam os participantes e avaliaram seu desempenho por meio de entrevistas abrangentes, análises e pesquisa secundária exaustiva a fim de identificar as melhores práticas do setor. Baseando-se no retorno do mercado, a Centric foi avaliada dentre seis outras principais empresas de PLM e concluiu-se que ela era a grande vencedora do prêmio de liderança de produto.

A Frost & Sullivan chegou à conclusão de que a Centric oferece um produto em posição única no mercado, pois atende às necessidades críticas de empresas varejistas, de moda, vestuário e bens de consumo. Conforme afirma Kiravani Emani analista da Frost & Sullivan, "essas empresas têm como desafio comum o fato de a maioria das soluções de PLM tradicionais ser desenvolvida para setores que fazem uso intenso de ativos pesados e complexos, ao passo que, o que elas precisam é de soluções modernas, feitas sob medida para o setor, que além de ágeis, sejam flexíveis e fáceis de usar. A sólida presença global da Centric Software e a capacidade de superar a concorrência são reforçadas pela equipe de especialistas que desenvolve e cria soluções de PLM para setores de bens de consumo em movimento rápido."

Emani ainda afirma que "empresas varejistas, de moda e bens de consumo precisam de soluções que proporcionem visibilidade e controle totais em toda a cadeia de valor e ofereçam o produto certo, no momento certo, para o mercado, resultando no aumento da receita". "A principal solução de PLM da Centric, o Centric 8, se sobressaiu. Ele consiste em uma plataforma que controla e opera todos os aspectos do processo, do desenvolvimento à distribuição."

A Centric também foi reconhecida pelo desenvolvimento de soluções que facilitam a entrada em novos mercados e o gestão de operações globais. Além disso, a Frost & Sullivan enfatizou o compromisso da Centric com a inovação digital.

"O incessante desenvolvimento de produtos por parte da Centric Software constitui o pilar dos negócios, onde soluções inovadoras de primeira linha são desenvolvidas a fim de atender às necessidades, atuais e futuras, do setor e elevar a empresa á frente de suas concorrentes mais próximas", diz Emani. "As recentes adições, incluindo a arquitetura Skyline, Centric Visual Innovation Platform (CVIP), a Centric AI Image Search e o Adobe Connect Illustrator, estão contribuindo para a transição dos usuários finais rumo a uma nova era de digitalização."

De acordo com a Frost & Sullivan, a taxa de 99% de retenção de clientes da Centric é uma prova da capacidade da empresa e de que ela tem demonstrado taxas de crescimento de receita sustentável, aumentando significativamente, todos os anos, o número de novos clientes e expandindo seus negócios para novos territórios, como a América Latina, em um ritmo impressionante. O desenvolvimento constante de novos recursos e as atualizações para melhorar a experiência do usuário também foram destaque na avaliação.

"A Centric Software se sobressai a cada aspecto, conforme demonstrou o programa de pesquisa de melhores práticas da Frost & Sullivan", conclui Emani. "O compromisso da empresa em inovar constantemente e melhorar os recursos do produto é o pilar do seu sucesso em manter uma importante posição no mercado. A incessante expansão de recursos do software, o profundo conhecimento do setor e o constante progresso na ingressão de novos mercados por parte da Centric Software nos faz crer piamente que a empresa manterá uma base sólida no setor global de software PLM. Por seu excelente desempenho geral, a Centric Software acaba de ganhar o prêmio de liderança de produto 2018 da Frost & Sullivan."

"Estamos muitos felizes pelo fato de a Frost & Sullivan ter, mais uma vez, reconhecido a importante missão e visão única de produto da Centric", afirma Chris Groves, presidente e CEO da Centric Software. "Esse prêmio representa toda a equipe da Centric e o nosso compromisso em trazer inovação para os setores varejista, de moda, vestuário e bens de consumo com soluções que oferecem visibilidade inigualável, evolução constante e soluções digitais transformadoras."

