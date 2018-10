Centric Software gewinnt den Frost & Sullivan Product Leadership Award

CAMPBELL, Kalifornien, October 18, 2018 /PRNewswire/ --

Der PLM-Marktführer ist bekannt für Innovation und Produktqualität in Sachen PLM für die Retail-, Fashion-, Bekleidungs- und Konsumgüterindustrie

Das erstklassige Consultingunternehmen Frost & Sullivan hat basierend auf seiner Analyse der Product Lifecycle Management (PLM)-Software für die Retail-, Fashion-, Bekleidungs-und Konsumgüterindustrie Centric Software mit dem Product Leadership Award 2018 ausgezeichnet. Centric Software bietet innovativste Enterprise Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern, mit denen diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformation erreichen können.

Die Best Practices Awards von Frost & Sullivan würdigen Unternehmen in regionalen und globalen Märkten, die herausragende Ergebnisse und ausgezeichnete Leistungen in Bereichen wie Leadership, technologische Innovation, Kundenservice und strategische Produktentwicklung zeigen. Branchenanalysten vergleichen die Teilnehmer und messen die Leistung durch eingehende Interviews, Analysen und umfassende weitere Recherche, um bewährte Verfahrensweisen in der Industrie zu ermitteln. Centric wurde auf der Grundlage von Marktfeedback neben sechs weiteren großen PLM-Anbietern bewertet und ist dabei als klarer Gewinner des Product Leadership Awards hervorgegangen.

Frost & Sullivan hebt hervor, dass Centric ein einzigartig positioniertes Produkt bietet, das wichtige Anforderungen von Retail-, Fashion-, Bekleidungs- und Konsumgüterunternehmen erfüllt. Kiravani Emani, Industrial Automation & Process Control Senior Research Analyst bei Frost & Sullivan, erklärt: "Diese Unternehmen haben mit der gleichen Herausforderung zu kämpfen, da die meisten herkömmlichen PLM-Lösungen für große, robuste und anlagenintensive Branchen konzipiert sind, sie aber moderne branchenspezifische PLM-Lösungen benötigen, die agil, flexibel und benutzerfreundlich sind. Die starke globale Präsenz und die Fähigkeit von Centric Software, Konkurrenten zu übertreffen, wird durch ein Expertenteam von Spezialisten untermauert, die PLM-Lösungen für die schnelllebige Konsumgüterindustrie konzipieren und aufbauen."

"Unternehmen, die in der Retail-, Fashion- und Konsumgüterindustrie tätig sind, brauchen Lösungen, die eine vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette bieten und mit denen das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt gebracht werden kann, um den Umsatz zu maximieren", so Emani weiter. "Das wichtigste Produkt von Centric ist die PLM-Plattform Centric 8, die in diesem Punkt wirklich alle übertrifft. Es wurde eine einheitliche Plattform geschaffen, mit der vom Design bis hin zum Vertrieb alles überblickt und gesteuert werden kann."

Centric wird auch für die Entwicklung von Lösungen gelobt, die den Einstieg in neue Märkte und die Verwaltung globaler Aktivitäten erleichtern. Außerdem betont Frost & Sullivan den Einsatz von Centric im Bereich der digitalen Innovation.

"Die Stärke von Centric Software liegt in den ständigen Produktentwicklungsaktivitäten, dank derer erstklassige innovative Lösungen geboten werden, die sowohl die gegenwärtigen als auch die zukünftigen Bedürfnisse der Branche erfüllen. Dadurch schafft es das Unternehmen, sich selbst gegen seine stärksten Konkurrenten durchzusetzen", sagt Emani. "Die jüngsten Ergänzungen, darunter die Skyline-Architektur, die Centric Visual Innovation Platform (CVIP), Centric AI Image Search und Adobe Connect Illustrator unterstützten Endbenutzer beim Übergang in ein neues Zeitalter der Digitalisierung."

Wie Frost & Sullivan feststellt, liegt die Kundenbindungsrate von Centric bei 99 %, was ein Beweis für die Fähigkeiten des Unternehmens ist. Außerdem wurde festgestellt, dass Centric einen nachhaltigen Umsatzzuwachs verzeichnet, jedes Jahr eine beträchtliche Anzahl an Neukunden gewinnt und in einem beeindruckenden Tempo in neue Märkte, wie z. B. Lateinamerika, expandiert. In der Bewertung wird auch Centrics kontinuierliche Entwicklung neuer Funktionen und Upgrades zur Bereicherung der Benutzererfahrung hervorgehoben.

"Centric Software übertrifft sich immer wieder selbst, und das hat auch das Frost & Sullivan Best Practices Research Programm erkannt", schließt Emani. "Der Einsatz des Unternehmens, kontinuierlich Innovationen und Verbesserungen hinsichtlich der Produktfunktionen anzubieten, ist Eckpfeiler seines Erfolgs bei der Aufrechterhaltung einer starken Marktposition. Angesichts der unaufhörlichen Erweiterung der Softwarefunktionen, der tief verwurzelten Branchenkompetenz und des stetigen Fortschritts bei der Expansion in neue Märkte sind wir der festen Überzeugung, dass dieses Unternehmen in der globalen PLM-Softwarebranche ein sicheres Standbein haben wird. Für seine starke Gesamtleistung hat Centric Software den Product Leadership Award 2018 von Frost & Sullivan gewonnen."

"Wir sind hocherfreut, dass Frost & Sullivan erneut das starke Unternehmensziel und die einzigartige Produktvision von Centric auszeichnet", sagt Chris Groves, President und CEO von Centric Software. "Diese Auszeichnung ist ein Beleg für das gesamte Centric Team und für unseren Einsatz, Innovationen für die Retail-, Fashion-, Bekleidungs-und Konsumgüterbranche bereitzustellen sowie Lösungen, die eine beispiellose Sichtbarkeit, ständige Weiterentwicklung und transformative digitale Lösungen bieten."

Frost & Sullivan

Die Unternehmensberatung Frost & Sullivan unterstützt Kunden, ihr Wachstum zu beschleunigen und sich hinsichtlich Wachstum, Innovation und Leadership bestmöglich zu positionieren. Der Growth Partnership Service des Unternehmens stellt CEOs und den Growth Teams der CEOs eine weitgehende Recherche und Modelle bewährter Verfahrensweisen bereit, um leistungsfähige Wachstumsstrategien errichten, bewerten und einführen zu können. Frost & Sullivan setzt seine über 50-jährige Erfahrung in der Partnerschaft mit den Global-1000-Unternehmen und aufstrebenden Unternehmen sowie seine Investmentgemeinschaft mit 45 Niederlassungen auf sechs Kontinenten ein. Wenn Sie unserer "Growth Partnership" beitreten wollen, besuchen Sie http://www.frost.com.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und mit Zweigstellen in Hauptstädten rund um den Globus bietet Centric Software den führenden Namen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel, Sport und Konsumgüter eine Plattform für die digitale Transformation. Centric Visual Innovation Platform (VIP) ist eine Reihe von visuellen, vollständig digitalen Interfaces, die für Touchscreen-Geräte wie iPad und iPhone und für großformatige Touchscreens konzipiert sind. Centric VIP, die echte Revolution für Entscheidungsfindung und die Automatisierung der Ausführung, reduziert das Time-to-Market beträchtlich und verbessert die Reaktionsfähigkeit angesichts neuer Trends. Das Aushängeschild des Unternehmens, die Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM) Centric 8, bietet professionelle Funktionen für Merchandiseplanung, Produktentwicklung, Sourcing, Businessplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnitten sind. Centric SMB-Lösungen stellen umfassende PLM-Lösungen auf Grundlage innovativer Technologien und über die Jahre angesammelter Kenntnisse des Unternehmens für kleine Firmen bereit.

Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den "Frost & Sullivan Product Leadership Award in Retail, Fashion, and Consumer GoodsPLM" im Jahr 2018 und den "Frost & Sullivan´s Global Retail, Fashion, and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award" im Jahre 2016 und 2012. In den Jahren 2013, 2015 und 2016 war Centric auf der Liste der Global-Top-100 von Red Herring.

Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software. Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.