Centric Software® fête son 500e projet PLM

Pour mettre leurs produits sur le marché, les entreprises de biens de consommation ont absolument besoin de favoriser la collaboration entre équipes distantes, et leur agilité, en plus d'accroître les marges, l'efficacité opérationnelle, la souplesse de l'entreprise et la collaboration entre les différents intervenants de la chaîne d'approvisionnement, tout en se conformant aux exigences environnementales et réglementaires.

Originaire de la Silicon Valley, Centric Software est pionnière des solutions PLM de planification, conception, développement, approvisionnement et distribution de produits de consommation, notamment dans l'habillement, la chaussure, les articles de sport, l'ameublement, les cosmétiques, les soins et parfums, l'alimentation et les boissons, le luxe, l'électronique grand public, les produits en marque blanche…

Des distributeurs, des marques et des fabricants opérant dans plus de 40 pays – des marques de luxe emblématiques aux nouveaux poids lourds émergents –, font confiance à Centric pour mettre pour près de 1 300 milliards de dollars de produits sur le marché chaque année via un million de points de vente. Centric PLM permet aux entreprises de toute taille de réduire de jusqu'à 50 % leurs délais de mise sur le marché et d'optimiser l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement, tout en développant des produits plus respectueux de l'environnement, aux coûts réduits et aux marges optimisées. Avec un taux de rétention de 99 %, les utilisateurs de Centric PLM sont les plus satisfaits au monde. Aujourd'hui, 40 % des entreprises qui utilisent Centric ont remplacé leur outil PLM précédent par les innovations de Centric à l'écoute des besoins du marché.

Centric réinvente le concept de gestion du cycle de vie des produits (PLM) en lançant de nombreuses premières sectorielles, notamment les applications mobiles, les tableaux de bord digitaux et interactifs, la fonction Social PLM intégrant des outils favorisant la communication entre les équipes, notamment Slack, le package de démarrage rapide Quick Start et le déploiement intégralement à distance, la compatibilité avec une multitude de solutions ERP et e-commerce, et une approche universelle révolutionnaire des solutions de CAO, via des interfaces assurant une connexion rapide à une multitude de systèmes de CAO en 3D. Résultat immédiat : une collaboration réelle et approfondie entre les équipes réunies autour d'un unique référentiel, commun à tous.

Centric adresse ses sincères remerciements à ses partenaires clients de longue date, ainsi qu'aux membres récents de la famille Centric, tel que son 500e client, le géant mondial des équipements de golf, Callaway Golf.

« Centric PLM favorisera une meilleure efficacité de notre processus de développement produit. Nous créons une large sélection de produits appartenant à une multitude de catégories. Cela nous permettra d'accroître l'efficacité de nos différentes catégories de vêtements, de chaussures et d'accessoires multimarques. Ces produits nécessitent des processus distincts et Centric fournit une solution technologique exceptionnelle capable de maîtriser l'immensité et la complexité de notre activité mondiale », affirme Jeff Cross, vice-président opérations mondiales et développement, habillement et textile de Callaway Golf.

« Nous sommes extrêmement fiers de célébrer notre 500e projet PLM et de poursuivre notre progression », déclare Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. « Nous remercions sincèrement chacun de nos clients : de ceux qui ont choisi de collaborer avec nous et qui nous inspirent depuis plus de dix ans à nos partenaires les plus récents, tels que Callaway. La confiance que nos partenaires nous accordent, nous incite à continuer à repousser toujours plus loin les limites de l'innovation, de notre expertise sectorielle et de nos bonnes pratiques. »

« Nous sommes extrêmement honorés de faire partie de cette aventure passionnante aux côtés de tant de partenaires innovants et leaders de leur marché », conclut Chris Groves.

De nombreuses autres entreprises innovantes, partout dans le monde, témoignent de l'importance de leurs partenariats avec Centric, récents ou anciens :

« Centric PLM nous permet d'utiliser nos ressources de façon plus efficace, d'optimiser notre processus de calcul de prix de revient et d'augmenter l'efficacité de nos processus… Nous avons également gagné un temps considérable sur les tâches administratives lourdes comme la création d'items, les devis ou la finalisation des prix de revient. Certains de ces éléments nous prennent 15 à 20 % moins de temps qu'avant », observe Moira Alexander, responsable optimisation de l'enseigne sud-africaine Woolworths, l'un des poids lourds de la distribution textile dans l'hémisphère sud.

« Après avoir échangé avec Centric, nous avons compris que le choix de sa solution clé en main accélérerait notre processus de transformation. Et comme nous avons investi dans de nombreuses innovations technologiques, nous cherchions un partenaire capable de suivre notre rythme, un leader du marché », explique João Souza, directeur de l'approvisionnement du département Mode féminine de C&A Brésil.

« Nous ciblions un partenaire suffisamment aguerri pour connaître précisément les bonnes pratiques de gestion du cycle de vie des produits et de développement. Ce partenaire devait être capable de collaborer avec nous pour étudier et analyser en profondeur les subtilités de nos processus actuels et moderniser ces derniers dans le cadre de notre transformation digitale. Centric a sans conteste rempli sa mission, en accompagnant au fil des années, l'expansion de nos boutiques physiques, l'introduction de nos toutes premières marques distribuées exclusivement en ligne, et notre conquête de nouveaux marchés, tout en gérant le cycle de vie de nos UGS dans la solution PLM », déclare Alex Thomson, vice-président e-commerce, de l'entreprise états-unienne de tissus d'ameublement extérieurs, Arden Companies. Arden a été l'une des toutes premières utilisatrices de Centric PLM, il y a plus de dix ans.

« En raison des lacunes du système précédent, nous avons visionné énormément de démonstrations : certaines ne dépassaient pas le stade de fichiers Excel intelligents, ce qui ne réglait pas vraiment les nombreux problèmes que nous rencontrions. Quand Centric s'est déplacé dans nos locaux pour nous présenter sa solution, nous avons immédiatement saisi l'étendue de ses capacités, nous étions presque tous conquis », renchérit Avery François, responsable de projet du fabricant de poussettes américain UPPAbaby.

« Nous avons été réellement surpris, car nous ne nous attendions pas du tout à cela : Centric PLM a radicalement transformé la manière dont nous abordons nos processus de travail et dont notre équipe collabore », déclare Sabrina Findlay, directrice générale du spécialiste américain de chaussure Otabo.

« Au regard de la taille de notre entreprise et de la complexité de nos exigences, la mise en service de la solution de Centric dans le calendrier imparti laisse entrevoir les capacités de sa solution », note Surendra Karunakaran, directeur informatique du fournisseur de solutions sri lankais Brandix Limited.

« La solution PLM de Centric va au-delà d'une simple rationalisation des processus de vente de Balabala. Elle favorise et renforce la création de valeur au sein de l'entreprise », explique Chris Jin, directeur des systèmes d'information du groupe Semir , entreprise mère de Balabala, le leader chinois des vêtements pour enfants.

« Nous avons choisi Centric Software il y a plus de dix ans, car ils sont les spécialistes du PLM pour la mode et un partenaire de confiance. La souplesse du logiciel, l'innovation continue et l'implication de l'équipe et sa compréhension de nos besoins accompagnent l'évolution de nos opérations d'une collection à l'autre », conclut Catherine De Leusse, directrice internationale du merchandising et de la planification commerciale de la maison de luxe française Longchamp.





En savoir plus sur la solution PLM de Centric

Demander Une Démonstration

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1657908/Centric_Software_500_customers.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpg

SOURCE Centric Software