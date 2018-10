Centric Software remporte le Prix du leadership produit Frost & Sullivan

CAMPBELL, Californie, October 18, 2018 /PRNewswire/ --

Le leader du marché des solutions PLM est récompensé pour l'innovation et l'excellence de ses produits destinés aux secteurs de la vente de détail, de la mode, de l'habillement et des biens de consommation

Après avoir évalué son logiciel PLM (Product Lifecycle Management, ou gestion du cycle de vie des produits) pour la vente de détail, la mode, l'habillement et les produits de consommation, le célèbre consultant Frost & Sullivan a attribué à Centric Software le Prix du leadership produit 2018. Centric Software offre les solutions métiers les plus innovantes pour permettre aux entreprises qui évoluent dans les secteurs de la mode, de la vente au détail, de la chaussure, du luxe, des loisirs de plein air et des produits de grande consommation d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpg )



Les prix Frost & Sullivan récompensent les meilleures pratiques des entreprises présentes sur les marchés régionaux et mondiaux et obtenant des résultats exceptionnels et des performances supérieures dans des domaines tels que le leadership, l'innovation technologique, le service client et le développement de produits stratégiques. Des spécialistes du secteur ont comparé les participants et mesuré leurs performances par le biais d'entretiens approfondis, d'analyses et de recherches exhaustives afin d'identifier les meilleures pratiques du secteur. Centric a été mise en concurrence face à six autres fournisseurs majeurs de solutions PLM sur la base des commentaires des clients et a remporté haut la main le Prix du leadership produit.

Frost & Sullivan note que Centric propose un produit positionné de manière unique qui répond aux besoins essentiels des secteurs de la vente au détail, de la mode, de l'habillement et des fabricants de produits de consommation. Comme l'explique Kiravani Emani, analyste chez Frost & Sullivan, « le problème rencontré par toutes ces entreprises est que la plupart des solutions PLM classiques sont conçues pour les environnements industriels, l'industrie lourde et les sociétés hautement capitalisées, alors qu'elles ont besoin de solutions PLM modernes, spécifiques à leur secteur, agiles, flexibles et simples à utiliser. » « La forte présence mondiale de Centric Software et sa capacité à devancer ses concurrents reposent sur son équipe d'experts qui conçoivent et bâtissent des solutions PLM pour l'industrie des biens de consommation qui évolue rapidement. »

« Les entreprises de la vente au détail, de la mode et des produits de consommation ont besoin de solutions qui offrent une visibilité et une surveillance totales sur l'ensemble de la chaîne de valeur afin de proposer le bon produit, au bon moment, et ainsi maximiser les ventes, poursuit Emani. Le fleuron de Centric, à savoir sa plateforme Centric 8 PLM, excelle dans le domaine, en créant une plateforme commune permettant d'avoir une vue d'ensemble et de superviser toutes les activités, de la conception à la distribution. »

Centric a également été récompensée pour le développement de solutions qui facilitent l'accès à de nouveaux marchés et la gestion des opérations sur la scène internationale ; par ailleurs, Frost & Sullivan met en avant l'engagement de Centric en matière d'innovation digitale.

« Les activités de développement produit sont en perpétuelle évolution et font la force de Centric Software pour proposer des solutions innovantes de premier ordre répondant aux besoins présents et futurs du marché et ainsi conserver une longueur d'avance sur ses concurrents les plus proches, indique Emani .Les récents ajouts, et notamment l'architecture Skyline, la plateforme CVIP (Centric Visual Innovation Platform), la recherche d'images par intelligence artificielle et Adobe Connect Illustrator aident les utilisateurs finaux à passer à l'ère nouvelle de la digitalisation. »

Frost & Sullivan souligne que le taux de fidélisation client de Centric de 99 % témoigne des capacités de l'entreprise et qu'elle bénéficie d'une croissance soutenue de son chiffre d'affaires, grâce à l'augmentation du nombre de nouveaux clients chaque année et l'élargissement de sa présence au niveau mondial, notamment en Amérique latine, à un rythme impressionnant. L'évaluation des produits Centric met également en avant le développement continu de nouvelles fonctionnalités et de mises à niveau destinées à enrichir l'expérience utilisateur.

« Le programme de recherche sur les meilleures pratiques de Frost & Sullivan a conclu que le logiciel Centric affiche d'excellentes performances et ce, de manière constante, conclut Emani. L'engagement de l'entreprise à innover continuellement et à améliorer les capacités des produits est la pierre angulaire de son solide positionnement sur le marché. Compte tenu de l'expansion continue de Centric Software en termes de capacités logicielles, d'expertise sectorielle profondément enracinée et de pénétration des nouveaux marchés, nous sommes convaincus que cette entreprise conservera un ancrage robuste dans l'industrie mondiale des logiciels PLM. Pour ses exceptionnelles performances globales, Centric Software remporte le Prix du leadership produit Frost & Sullivan 2018. »

« Nous sommes ravis que Frost & Sullivan ait une fois de plus récompensé la mission de Centric et sa vision unique du produit, déclare Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. Ce prix revient à toute l'équipe Centric et reconnaît notre engagement à innover au bénéfice des secteurs de la vente au détail, de la mode, de l'habillement et des produits de consommation avec des solutions qui offrent une visibilité inégalée, une évolution constante et des solutions digitales sur mesure. »

Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, la « Growth Partnership Company », permet à ses clients d'accélérer leur croissance et de se positionner parmi les meilleurs en matière de croissance, d'innovation et de leadership. Le service Growth Partnership de Frost & Sullivan fournit aux dirigeants et à leurs équipes en charge de la croissance des modèles de recherche organisés et les meilleures pratiques afin de générer, évaluer et mettre en œuvre des stratégies de croissance efficaces. Frost & Sullivan s'appuie sur plus de 50 années d'expérience dans le partenariat avec des entreprises figurant parmi les 1 000 premières mondiales, des sociétés émergentes et des investisseurs, grâce à 45 bureaux répartis sur les cinq continents. Pour rejoindre notre partenariat pour la croissance, veuillez consulter le site http://www.frost.com.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Depuis son siège dans la Silicon Valley et avec des bureaux dans les capitales du monde entier, Centric Software fournit une plateforme de transformation digitale pour les plus grands noms des secteurs de la mode, de la distribution, de la chaussure, des articles de luxe, des loisirs de plein air, du sport et des produits de grande consommation. Centric Visual Innovation Platform (VIP ou plateforme d'innovation visuelle) se compose d'un ensemble d'interfaces visuelles et intégralement digitales, conçues pour les appareils tactiles tels que l'iPad, l'iPhone et les écrans tactiles géants. Véritable révolution en matière de prise de décision et d'automatisation de l'exécution, Centric VIP réduit considérablement le délai de commercialisation et accroît la réactivité face aux nouvelles tendances. Centric 8, la plateforme PLM (Product Lifecyle Management ou gestion du cycle de vie des produits) de Centric qui a fait sa renommée, offre des fonctionnalités professionnelles de planification promotionnelle, de développement des produits, d'approvisionnement, de planification commerciale, de gestion de la qualité et des collections, adaptées aux industries de consommation en constante évolution. Les solutions Centric SMB fournissent aux petites entreprises des solutions PLM étendues, reposant sur les technologies innovantes de la société et les connaissances acquises au fil du temps.

Centric Software a reçu de nombreux prix de l'industrie récompensant sa solution PLM pour la vente au détail, la mode, les vêtements et les biens de consommation, dont le Frost & Sullivan Product Leadership Award en 2018, le Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award en 2016, ainsi que le Frost & Sullivan Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award en 2012. Par ailleurs, Centric a fait partie du Top 100 Global de Red Herring en 2013, 2015 et 2016.

Centric est une marque déposée de Centric Software. Tous les autres noms de produits et de marques peuvent être des marques commerciales, propriété de leurs détenteurs respectifs.