Centric Software se complace en anunciar la historia de éxito de su cliente Superdry

Las colecciones de ropa para hombre y mujer, calzado y accesorios de Superdry fusionan el texto y los gráficos "vintage" de inspiración americana y japonesa con el estilo británico. La empresa ahora opera mediante 659 tiendas de marca propia en 59 países, y en 2018 declaró unos ingresos de 1,6 mil millones de libras en venta minorista, mayorista y comercio electrónico.

Superdry empezó a buscar una solución de PLM cuando se hizo evidente que la empresa había superado sus métodos y procedimientos de trabajo anteriores. Como sus equipos dependían de una combinación de correos electrónicos, hojas de Excel y otros documentos digitales, la información crucial se perdía o se producían errores.

Scott Robertson, director de Comercialización Central en Superdry, explica que la forma en que el minorista de moda operaba antes no soportaba el explosivo crecimiento global y la estrategia de negocios centralizada de la marca.

«Trabajábamos con Excel y el correo electrónico, usando miles de hojas de cálculo diferentes. No había una única fuente de la verdad y la gente pasaba demasiado tiempo tratando de encontrar información en lugar de dedicarse a actividades de valor añadido. No teníamos claridad y no podíamos hacer un seguimiento de las opciones que estábamos generando durante el desarrollo del producto. Sabíamos que el PLM nos daría visibilidad para optimizar ese proceso».

Desde la implantación de la gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de Centric, Superdry ha experimentado una impresionante revolución digital. La empresa ha agilizado el solapamiento de sus colecciones mayoristas y minoristas para crear una gama unificada, aumentando la finalización completa y a tiempo de los productos del 70 % al 89 %.

Superdry (http://www.superdry.com)

Superdry es una interesante marca contemporánea dedicada a la fabricación de productos de alta calidad que fusionan el texto y los gráficos "vintage" de inspiración americana y japonesa con el estilo británico. Se caracterizan por tejidos de calidad, auténticos lavados "vintage", detalles únicos, los mejores gráficos dibujados a mano y ajustes a medida con estilos diversos. Tal distinción le ha hecho ganar el atractivo exclusivo de la marca, y recibir atención de celebridades internacionales.

Superdry tiene una presencia significativa y creciente en todo el mundo, y opera mediante 659 tiendas de marca propia en 59 países. Posee 139 tiendas propias en el Reino Unido y Europa continental, 208 franquicias y tiendas con licencia, todas salvo una fuera del Reino Unido, y 168 concesiones.

Superdry.com vende de forma segura a más de 100 países de todo el mundo, trabajando desde 21 páginas web internacionales. La promesa de entrega de Superdry es una de las mejores del mercado: ofrece un gran servicio al cliente y una política de devolución sin inconvenientes.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Desde su sede central en Silicon Valley y sus oficinas en las capitales más importantes de todo el mundo, Centric Software ofrece una plataforma de transformación digital para las marcas más prestigiosas de moda, venta minorista, calzado, lujo, exteriores y productos de consumo. La plataforma de innovación visual (VIP) de Centric es una colección de paneles visuales completamente digitales para dispositivos táctiles como iPad, iPhone y televisores táctiles de gran tamaño. Centric VIP transforma la toma de decisiones y automatiza la ejecución para reducir drásticamente el tiempo de lanzamiento y la distancia a la tendencia. Centric 8, la plataforma insignia de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de Centric, ofrece servicios de planificación de marketing de nivel empresarial, desarrollo de productos, adquisiciones, planificación empresarial, calidad y gestión de colecciones adaptados a sectores de consumo en constante cambio. Los paquetes Centric SMB para pymes incluyen una tecnología innovadora y conocimientos clave del sector adaptados a las pequeñas empresas.

Centric Software ha recibido numerosos premios de la industria, como el premio Frost & Sullivan a la excelencia global en la diferenciación de un producto de PLM para venta minorista, moda y confección en 2018, y el premio Frost & Sullivan a la excelencia en la diferenciación de un producto de PLM para venta minorista, moda y confección en 2016 y 2012. Red Herring incluyó a Centric en su lista Top 100 Global en 2013, 2015 y 2016.

Centric es una marca comercial registrada de Centric Software. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

