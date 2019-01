Centric Software tem o prazer de anunciar o lançamento da historia do sucesso de seu cliente, Superdry

As coleções de roupas femininas e masculinas, calçados e acessórios misturam vintage Americana e gráficos e textos inspirados no Japão com o estilo britânico. A empresa agora opera através de 695 lojas da marca em 59 países e registrou £ 1,6 bilhão em receita da marca em varejo, atacado e comércio eletrônico em 2018.

A busca da Superdry por uma solução de PLM começou quando a empresa percebeu que seus métodos e procedimentos de trabalho estavam obsoletos. Pelo fato de as equipes dependerem de e-mails, planilhas do Excel e outros documentos digitais, algumas informações cruciais se perdiam e erros ocorriam.

Scott Robertson, chefe de merchandising central da Superdry, explica que o formato de operação usado pela empresa varejista de moda era simplesmente incompatível com o crescimento explosivo e global da marca e com a estratégia de negócios.

"Nós trabalhávamos com o Excel e e-mails, usando, literalmente, milhares de planilhas diferentes. Não havia uma única versão das informações, e as pessoas passavam muito tempo tentando encontrar as informações em vez de realizar atividades de real valor. Não tínhamos claridade e não conseguíamos monitorar quantas opções estávamos produzindo durante o desenvolvimento de produtos. Sabíamos que o PLM nos daria visibilidade para simplificar o processo."

Desde a implementação da gestão de ciclo de vida de produtos (Product Lifecycle Management, PLM), a Superdry passou por uma grande revolução digital. A empresa simplificou a sobreposição entre suas coleções de atacado e varejo para criar uma série unificada, e aumentou a conclusão total do produto a tempo de 70% para 89%.

A Superdry é uma marca contemporânea e empolgante com foco em produtos de alta qualidade, que misturam vintage Americana e gráficos inspirados no Japão com um estilo britânico. Ela é conhecida por tecidos de qualidade, lavagens vintage autênticas, detalhes exclusivos, excelentes gráficos desenhados à mão e modelos personalizados com estilo diversificado. Tal distinção garantiu o apelo exclusivo da marca e fez com que celebridades internacionais a seguissem.

A Superdry tem uma presença significativa e crescente em todo o mundo, operando em 695 locais da marca Superdry em 59 países. Há 139 lojas próprias no Reino Unido e na Europa continental, 208 lojas franqueadas e licenciadas fora do Reino Unido (exceto uma, que fica no Reino Unido) e 168 concessões.

O site Superdry.com vende produtos de maneira segura para mais de 100 países em todo o mundo, operando em 21 sites internacionais. A promessa de entrega da Superdry é uma das melhores no mercado, oferecendo excelente atenção ao cliente e uma política simples de devolução.

