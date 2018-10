Centric Software vince il "Product Leadership Award" di Frost & Sullivan

CAMPBELL, California, October 18, 2018 /PRNewswire/ --

L'azienda leader di mercato viene riconosciuta per l'innovazione e l'eccellenza del prodotto nelle soluzioni PLM per i settori retail, moda, abbigliamento e beni di consumo

In base a una propria analisi dei software PLM (Product Lifecycle Management) per i settori retail, moda, abbigliamento e beni di consumo, la società di consulenza leader Frost & Sullivan ha conferito a Centric Software il "Product Leadership Award" 2018. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpg )



I premi di Frost & Sullivan per le best practice vengono attribuiti ad aziende operanti nei mercati regionali e globali che realizzano risultati eccezionali e prestazioni superiori in aree come leadership, innovazione tecnologica, assistenza clienti e sviluppo strategico dei prodotti. Gli analisti del settore mettono a confronto i partecipanti e misurano le prestazioni tramite colloqui approfonditi, analisi ed esaustive ricerche secondarie per individuare le best practice nel settore. In base al feedback del mercato, Centric è stata messa a confronto con sei altri principali fornitori di PLM ed è risultata vincitrice indiscussa del "Product Leadership Award".

Frost & Sullivan sottolinea che Centric offre un prodotto con un posizionamento unico che soddisfa le esigenze fondamentali delle aziende che operano in ambito retail, abbigliamento e beni di consumo. Secondo Kiravani Emani, Industrial Automation & Process Control Senior Research Analyst di Frost & Sullivan, "Una sfida comune per queste imprese è rappresentata dal fatto che che la maggior parte delle soluzioni PLM tradizionali sono progettate per l'industria pesante, con elevata presenza di asset complessi, mentre loro necessitano di soluzioni PLM moderne e specifiche del settore che siano agili, flessibili e facili da usare. La forte presenza globale di Centric Software e il suo vantaggio competitivo si fondano su un qualificato team di specialisti che progettano e realizzano soluzioni PLM per i settori dei fast-moving consumer good".

"Le aziende nei settori retail, fashion e beni di largo consumo hanno la necessità di soluzioni che consentano visibilità e controllo completi lungo tutta la catena del valore e l'immissione sul mercato del prodotto giusto al momento giusto per massimizzare i profitti" continua Emani. "Centric 8 PLM, la piattaforma di punta di Centric, si è distinta in questa arena di concorrenti, costituendo una piattaforma unica per supervisionare e gestire ogni aspetto, dal design alla distribuzione".

Centric è inoltre encomiata per lo sviluppo di soluzioni che facilitano l'ingresso in nuovi mercati e la gestione di operazioni globali. Frost & Sullivan enfatizza l'impegno di Centric per l'innovazione digitale.

"Le incessanti attività di sviluppo di prodotti di Centric Software sono un punto di forza, in quanto forniscono soluzioni innovative di alto livello che rispondono alle necessità attuali e future del settore, e pongono l'azienda più avanti rispetto ai suoi diretti concorrenti", afferma Emani. "Recenti innovazioni, tra cui Skyline architecture, Centric Visual Innovation Platform (CVIP), Centric AI Image Search e Adobe Connect Illustrator stanno aiutando gli utenti finali a passare a una nuova era di digitalizzazione".

Frost & Sullivan osserva che il tasso del 99% di fidelizzazione dei clienti di Centric è una testimonianza delle capacità dell'azienda. Centric registra sostenuti tassi di crescita dei ricavi, aggiungendo ogni anno un numero significativo di clienti ed estendendosi a velocità impressionante in nuove aree, come l'America Latina. Nella valutazione viene messo in luce anche il continuo sviluppo di nuove funzionalità e miglioramenti da parte di Centric, finalizzati ad arricchire l'esperienza utente.

"Centric Software ha dimostrato di eccellere costantemente, come indicato dal programma di ricerca sulle best practice di Frost & Sullivan", conclude Emani. "L'impegno dell'azienda a innovare e ampliare costantemente le funzionalità dei prodotti è il cardine del suo successo nel mantenere un forte posizionamento sul mercato. Dati l'incessante espansione delle funzionalità software, la profonda conoscenza del settore e il costante avanzamento in nuovi mercati di Centric Software, crediamo fermamente che quest'azienda continuerà ad affermarsi nel settore globale dei software PLM. Per la sua forte performance complessiva, Centric Software si è meritata il "Product Leadership Award" 2018 di Frost & Sullivan".

"Siamo lieti che Frost & Sullivan abbia ancora una volta riconosciuto la forte mission aziendale e l'originale visione del prodotto di Centric", afferma Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "Questo premio è un riconoscimento per l'intero team di Centric e per il nostro impegno in termini di innovazione nei settori retail, moda, abbigliamento e beni di largo consumo, con soluzioni che offrono visibilità senza precedenti, costante evoluzione e strumenti digitali trasformativi".

Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, la Growth Partnership Company, consente ai clienti di accelerare la crescita e raggiungere posizioni di eccellenza in termini di crescita, innovazione e leadership. Il Growth Partnership Service della società fornisce agli amministratori delegati e al loro team di sviluppo, modelli di ricerca e best practice strutturati per generare, valutare ed implementare strategie di crescita vincenti. Con 45 uffici in sei continenti, Frost & Sullivan opera da oltre 50 anni in collaborazione con aziende Global 1000, imprese emergenti e comunità di investimento. Per entrare nella nostra Growth Partnership, visitare http://www.frost.com.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l'outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) è una raccolta di visual board completamente digitali, concepite per dispositivi touch-screen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l'esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda, offre funzionalità per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualità e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l'offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Centric Software ha ricevuto numerosi industry award, tra cui il Product Leadership Award di Frost & Sullivan nella categoria Retail, Fashion and Consumer Goods PLM nel 2018 e il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2016 e nel 2012. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 2013, 2015 e 2016.

Centric è un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi proprietari.