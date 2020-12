Centro de transportes de Xangai instala 1.800m² de painéis de LED da Absen

Cidade de OXO, que está conectada com o T2 do Aeroporto Internacional de Hongqiao a leste e com a Estação de Trem de Hongqiao a oeste, também serve como estação de transferência das Linhas 2, 10 e 17 do metrô da cidade, o que lhe dá um fluxo médio diário de mais de 500.000 pessoas.

Depois de vencer o projeto, a equipe de instalação do cliente decidiu que o alto brilho, a uniformidade de cores e a configuração flexível da nova série KL da Absen a tornaram ideal para uma instalação de tão grande importância.

"O grande tamanho das telas exige exibições com uma planicidade excepcional", disse a diretora de vendas da Absen, Ying Chen. "O conteúdo reproduzido na tela é muito imersivo, especialmente as partes em 3D, portanto, os painéis de LED tiveram que ser impecáveis e oferecer uma qualidade de imagem extraordinária."

O KL da Absen é um produto de instalação e manutenção frontal e traseira com uma profundidade de apenas 70mm e um peso de 7,8kg por painel. Além disso, o KL é um produto multifuncional, com PSU (fontes de alimentação), cabos, placas receptoras e outros componentes chave em seu interior, tornando a instalação e manutenção dos painéis a mais fácil possível para os usuários finais.

"Construir um painel de LED interno gigantesco em um local central com um fluxo intenso de passagens é um desafio", disse Chen. "A cidade de OXO tem regulamentações e restrições muito rigorosas, por isso, o projeto teve sua parcela de desafios. Durante o processo de instalação propriamente dito, por exemplo, a equipe de engenheiros da Absen teve que trabalhar em conjunto com especialistas e técnicos de diferentes instituições envolvidas neste projeto, fazendo uma série de ajustes no processo."

Terry Zhu, o diretor de produtos da Absen, concluiu: "O painel de LED gigante está se tornando cada vez mais importante na infraestrutura das maiores cidades da China e do resto do mundo. Com 19 anos de dedicação a esta indústria, a Absen possui uma grande experiência nestes projetos de alto padrão, assim como a confiança para atender todas as exigências de nossos clientes."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1362111/Absen.jpg

FONTE Absen.com

SOURCE Absen.com