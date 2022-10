Centro Europeu de Certificação e Privacidade: Europrivacy - Selo europeu de Proteção de Dados GDPR aprovado pela UE, uma nova era de conformidade com a privacidade e proteção de dados

LUXEMBURGO, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Conselho Europeu de Proteção de Dados (EDPB) aprovou a Europrivacy como Selo Europeu de Proteção de Dados para certificação sob o artigo 42 (5) GDPR. A Europrivacy possibilita que as empresas avaliem e certifiquem formalmente sua conformidade no processamento de dados. Os certificados da Europrivacy serão formalmente reconhecidos em todos os Estados Membros da UE e serão considerados pelas autoridades de supervisão de proteção de dados em caso de litígio.

A Europrivacy é um esquema inovador de metodologia e certificação desenvolvido por meio do programa de pesquisa europeu para simplificar, aprimorar e certificar a conformidade com os regulamentos de privacidade. Ela atende aos requisitos do GDPR e é extensível a outras leis de privacidade fora da UE. A Europrivacy é supervisionada e atualizada continuamente por um conselho internacional de especialistas para atender às mudanças regulatórias. Ela é disponibilizada gratuitamente a provedores de serviços selecionados e já é apoiada por um ecossistema de empresas de advocacia qualificadas, empresas de consultoria, provedores de soluções e órgãos de certificação, incluindo líderes mundiais em cada categoria (mais em https://europrivacy.com).

A Europrivacy começará a ser aplicada no território da União Europeia e será progressivamente estendida a outros países.

Redução de riscos para todas as partes

A certificação Europrivacy possibilita que todas as partes interessadas identifiquem e selecionem empresas que utilizam efetivamente a proteção de dados pessoais. Ela permite que as empresas identifiquem possíveis lacunas na regulamentação e reduzam seus riscos legais, financeiros e de reputação. As empresas podem usá-la para monitorar e documentar sua conformidade e avaliar a conformidade de terceiros antes de transferir dados.

Valorização da conformidade à proteção de dados

A conformidade é geralmente percebida pelas empresas como um ônus e um custo. Com a Europrivacy, elas podem valorizar e comunicar sua conformidade com o GDPR. A Europrivacy transforma a conformidade em um ativo, uma fonte de confiança e de vantagens competitivas.

Tornar a conformidade com a GDPR mais efetiva, eficiente e agradável

A missão da Europrivacy é tornar a conformidade com a proteção de dados mais eficaz, eficiente e agradável. Os DPOs (executivos de proteção de dados) e os auditores podem se qualificar na academia on-line da Europrivacy. Eles se beneficiam de uma variedade de ferramentas e recursos on-line, incluindo uma comunidade on-line para colaborar e compartilhar conhecimentos com outros especialistas.

Um esquema de certificação inovador

A Europrivacy foi pesquisada e desenvolvida por meio do programa europeu de pesquisa. Ela traz um conjunto completo de inovações para dar suporte à conformidade e certificação do GDPR:

Um esquema de certificação híbrida, aplicável a todos os tipos de atividades de processamento de dados, que também aborda obrigações e riscos específicos de domínio e tecnologia para os titulares dos dados.

aplicável a todos os tipos de atividades de processamento de dados, que também aborda obrigações e riscos específicos de domínio e tecnologia para os titulares dos dados. Aplicável a tecnologias emergentes como inteligência artificial, Internet das coisas e blockchain.

como inteligência artificial, Internet das coisas e blockchain. Extensível a obrigações nacionais complementares , incluindo regulamentos fora da UE.

, incluindo regulamentos fora da UE. Um registro de certificados em livro-razão para autenticar os certificados e evitar fraudes.

para autenticar os certificados e evitar fraudes. Formato inovador de critérios que é legível tanto para humanos como para computadores.

Depoimentos

Dr. Sébastien Ziegler, presidente do conselho internacional de especialistas da Europrivacy, disse: "A ambição da Europrivacy é desenvolver segurança e confiança na proteção de dados e tornar a conformidade com a proteção de dados tão fácil e natural quanto respirar."

David Mudd, diretor global de garantia de confiança digital da BSI, comentou: "Com a quantidade de nosso trabalho e vida social que conduzimos digitalmente crescendo de modo exponencial e global em toda a sociedade, a privacidade dos dados nunca foi tão importante quanto é atualmente. O trabalho feito pela Europrivacy de dar forma a um esquema de certificação flexível e robusto para privacidade dos dados é um marco importante na construção da confiança do consumidor."

De acordo com Luca Bolognini, presidente do Instituto Italiano de Privacidade, com sede em Roma, na Itália: "A Europrivacy reuniu alguns dos mais experientes especialistas europeus em proteção de dados, segurança cibernética e certificação para oferecer um esquema de certificação eficiente e completo que abrange integralmente obrigações complexas."

FONTE Europrivacy

