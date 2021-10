Centro financeiro de Istambul apoiará a ambição da Turquia de se tornar uma das dez maiores economias globais

Arda Ermut, CEO do Türkiye Wealth Fund, disse: "A abertura do centro financeiro de Istambul é um marco importante tanto para a economia crescente quanto dinâmica da Turquia quanto para as regiões mais amplas. Localizado em Istambul, que já é um centro global, o iFC facilitará e apoiará ainda mais os fluxos de capital em nível global. Enquanto os olhos do mundo inteiro estão voltados para a cidade e para a Fórmula 1 neste fim de semana, temos o prazer de poder chamar a atenção para o iFC."

O iFC apoiará todo o setor internacional de serviços financeiros, com foco nos pontos fortes da Turquia em bancos, seguros, finanças verdes, fintechs e finanças islâmicas. O iFC será respaldado por regulamentações que refletem as melhores práticas internacionais e contará com incentivos impulsionados pelo governo. As bases do setor de serviços financeiros da Turquia, incluindo o Banco Central, os órgãos reguladores financeiros, a bolsa de valores e três bancos públicos líderes transferirão sua sede para o iFC, e muitos investidores internacionais já concordaram em abrir escritórios regionais no país.

Istambul tem fácil acesso a uma população total de 1,6 bilhão de habitantes e a um mercado de US$ 30 trilhões na Europa, Oriente Médio, Norte da África e Ásia Central, tudo em um raio de voo de quatro horas. O iFC está localizado no distrito de Ataşehir de Istambul, a 35 minutos de carro de ambos os aeroportos internacionais de Istambul. A área do espaço bruto alugável será pouco superior a 1,5 milhão de metros quadrados, com capacidade para até 50 mil funcionários. Isso inclui 1,4 milhão de metros quadrados de espaço moderno para escritórios, um shopping de 100 mil metros quadrados, um hotel de luxo 5 estrelas de 30 mil metros quadrados, um centro de conferências de 22 mil metros quadrados e mais de 26 mil vagas de estacionamento. O terreno tem 300 mil metros quadrados, e mais de 200 mil metros quadrados são áreas recreativas, comuns e verdes.

O iFC abrirá para locatários locais e internacionais até o segundo semestre de 2022.

Neste fim de semana, o nome iFC será destaque no Grande Prêmio Rolex de Fórmula 1 da Turquia, que será realizado no Istambul Park, onde o centro será um parceiro fundador. Como parte do patrocínio, o iFC apresentará seu novo logotipo, imagem de marca e site internacional.

Para mais informações, acesse www.ifc.gov.tr.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1655190/Turkiye_Wealth_Fund.jpg

FONTE Türkiye Wealth Fund

