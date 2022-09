Centro Financeiro Internacional de Dubai registra forte crescimento no primeiro semestre de 2022, reafirmando o status de Dubai como centro financeiro global

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 9 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC, na sigla em inglês), o principal centro financeiro global na região do Oriente Médio, África e Sul da Ásia (MEASA), apresentou um crescimento robusto no primeiro semestre de 2022. O forte desempenho do centro reforça a Estratégia 2030 do DIFC, que visa impulsionar o futuro das finanças, diferenciar Dubai como um centro global para instituições financeiras, fintechs e empresas de inovação, e aumentar sua contribuição econômica para o emirado.

Um total de 537 novas entidades foram registradas durante o primeiro semestre deste ano, representando um aumento de 11% no acumulado do ano. O número total de empresas que operam no DIFC aumentou de 3.297 para 4.031 até o final de junho de 2022, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.

O centro abriga agora 1.252 empresas relacionadas a finanças e inovação, um aumento de 22% comparado ao mesmo período de 2021. As fintechs e empresas de inovação saltaram de 406 para 599, um aumento de 23% na comparação com o ano anterior.

Durante o primeiro semestre deste ano, as mudanças nas leis e regulamentos do DIFC incluíram emendas a sua lei de proteção de dados reconhecida globalmente. Alinhado com a visão do país de tornar-se uma referência mundial em Open Finance, o DIFC estabeleceu o primeiro laboratório de Open Finance da região, após um acordo com o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, o DIFC expandiu sua proposta de Centro de Inovação lançando um centro global de Venture Studios e introduzindo um fundo de Venture Debt de USD 100 milhões.

O centro também gerou uma nova onda de interesse em Dubai de empresas americanas de serviços financeiros, seguindo seu bem-sucedido roadshow com a presença de executivos seniores de mais de cem empresas americanas de serviços financeiros e de tecnologia. Além disso, o roadshow da República da Türkiye testemunhou uma série de reuniões estratégicas com os principais clientes e parceiros em Istambul, em uma ação para criar fortes parcerias com empresas da República da Türkiye. O DIFC também realizou uma bem-sucedida mesa redonda em Tel Aviv, Israel, com 30 clientes potenciais em uma ampla gama de negócios no setor de serviços financeiros.

Entre suas 4.031 entidades, o DIFC abriga atualmente 17 dos 20 principais bancos do mundo, 25 dos 30 principais bancos globais sistemicamente importantes do mundo, cinco das dez maiores seguradoras, cinco dos dez principais gestores de ativos e muitas empresas líderes globais de advocacia e consultoria.

