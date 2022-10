Centro Mundial da Agricultura é inaugurado em Harbin, na China

Essa é uma reportagem da GAIN.

HARBIN, China, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Centro Mundial da Agricultura ("WAC"), um novo centro global de pesquisa agrícola, abriu suas portas em Harbin, a capital da província de Heilongjiang, no nordeste da China. A cerimônia de abertura contou com várias personalidades de destaque no setor, que fizeram discursos enfatizando o papel importante que o WAC terá para impulsionar o desenvolvimento do setor agrícola na China e em outros lugares.

O WAC tem como base o legado do Centro Internacional de Inovação em Tecnologia Agrícola (IATIC) e foi construído como parte do esforço de Heilongjiang para se transformar em um próspero centro internacional de inovação agrícola. Um novo e importante marco para a cidade de Harbin, o Centro Mundial da Agricultura é o edifício mais alto do mundo dedicado à pesquisa agrícola. O WAC está equipado com instalações de última geração para uma série de projetos de pesquisa em agricultura fronteiriça.

A sede global da DBN foi oficialmente estabelecida no "Centro Mundial da Agricultura" e introduziu várias instituições internacionais como o International Black Soil Research Institute of the Food and Agriculture Organization das Nações Unidas, o International Agricultural Economic Research Center e o International Agricultural Think Tank, e nele será construído o local permanente do Fórum Econômico Agrícola Mundial anual. Como resultado, o setor agrícola da China trabalhará em conjunto para construir o maior centro de inovação em ciência e tecnologia agrícola do mundo e promover a agricultura mundial para a China e a agricultura chinesa para o mundo.

Recentemente, a Academia de Ciências Agrícolas de Heilongjiang e a DBN realizaram uma conferência global de introdução de talentos agrícolas de ponta. Liu Di, reitor da Academia de Ciências Agrícolas de Heilongjiang, e Zhang Lizhong, vice-presidente do DBN Group, assinaram um contrato e emitiram em conjunto um anúncio sobre a introdução de talentos agrícolas de ponta na China, concentrando-se em milho, arroz, soja, horticultura e batatas, bem como safras econômicas, fungos comestíveis e outros planos.

A Academia Provincial de Ciências Agrícolas oferece requisitos e estabelecimento de empregos, e o DBN Group oferece financiamentos de talentos. Espera-se que cerca de 80 talentos internacionais e profissionais de pesquisa científica agrícola de ponta e de alto nível sejam apresentados ao mundo em cinco níveis, com o objetivo de comparar regiões nacionais desenvolvidas. Combine a introdução de talentos em diferentes níveis com o tratamento de introdução e ajude os talentos introduzidos a obterem as qualificações de apoio a talentos correspondentes dos "60 itens de revitalização de talentos de Longjiang na nova era."

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1914777/Video1.mp4

FONTE Global Agricultural Science and Technology Innovation Platform (GAIN)

