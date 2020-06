Centrum NCCN sa snaží vylepšiť globálnu onkologickú starostlivosť o deti pomocou novo preložených odporúčaní

„Viac mladých životov by mohlo byť zachránených prostredníctvom široko dostupnej liečby založenej na dôkazoch," povedal Robert W. Carlson, MD, generálny riaditeľ NCCN . „Pokroky v boji proti detskej ALL boli v posledných rokoch pozoruhodné. Mieru vyliečenia môžeme ešte viac zlepšiť tým, že sa osvedčené postupy dostanú do všetkých kútov zeme. K dosiahnutiu tohto cieľa sa priblížime tak, že Usmernenia NCCN založené na konsenze urobíme prístupnejšie pre ľudí, ktorý nehovoria anglicky."

Anglická verzia usmernení NCCN pre detskú ALL bola prvýkrát uverejnená v máji 2019. Odporúčania sa týkajú typických liečebných algoritmov, napríklad režimov chemoterapie s viacerými činidlami, ako aj nových inovácií v cielenej terapii a chimérickej antigénovej receptorovej (CAR) T-bunkovej terapii, ktorá je druhom imunoterapie. Pokyny sú určené na manažment pacientov od narodenia cez dospievanie až do rannej dospelosti.

„Tieto smernice NCCN zahŕňajú silné zameranie na podpornú starostlivosť s cieľom znížiť potenciálne nebezpečné vedľajšie účinky u detí podstupujúcich liečbu," vysvetlil Dr. Carlson. „Pomáhajú tiež identifikovať zraniteľnú časť populácie, ako sú dojčatá alebo pacienti s Downovým syndrómom, a poskytujú konkrétne odporúčania na ich čo najbezpečnejšiu, krátkodobú aj dlhodobú ochranu."

Preložené pokyny sú k dispozícii bezplatne na nekomerčné použitie na NCCN.org/global alebo prostredníctvom funkcie Virtuálna knižnica v aplikácii NCCN Guidelines®.

Globálne oddelenie NCCN neustále aktualizuje a rozširuje úpravy a preklady usmernení NCCN pre všetky hlavné typy rakoviny plus podpornú starostlivosť a prevenciu. Len v tomto roku bolo uverejnených viac ako 40 nových prekladov vrátane klinických usmernení a verzií vhodných pre pacientov. NCCN poskytuje aj rámec NCCN Framework na stratifikáciu zdrojov podľa smerníc NCCN (NCCN Framework™) a smernice NCCN Harmonized Guidelines™ s optimálnymi odporúčaniami popri pragmatických prístupoch na prispôsobenie zaobchádzania v prostrediach s obmedzenými zdrojmi, ako sú krajiny s nízkymi a strednými príjmami. Navštívte stránku AlliedAgainstCancer.org, kde sa dozviete viac o prebiehajúcej práci NCCN v subsaharskej Afrike s Africkou koalíciou pre rakovinu (African Cancer Coalition), Americkou spoločnosťou pre rakovinu (American Cancer Society), iniciatívou Clinton Health Access Initiativea so spoločnosťou IBM.

Počas pandémie COVID-19 sú k dispozícii bezplatné odporúčania pre starostlivosť o seba a starostlivosť o pacientov s rakovinou, ošetrovateľov a poskytovateľov v angličtine, čínštine a španielčine na adrese NCCN.org/covid-19.

Navštívte stránku NCCN.org/global, kde nájdete viac informácií o všetkom, čo organizácia robí pre zlepšenie starostlivosti o rakovinu na celom svete, a pripojte sa ku konverzácii online pomocou kódu hashtag #NCCNGlobal.

O Národnej sieti pre rakovinu (National Comprehensive Cancer Network)

The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je nezisková aliancia popredných onkologických centier, ktoré sa venujú starostlivosti o pacientov, výskumu a vzdelávaniu. NCCN sa venuje zlepšovaniu a uľahčovaniu kvalitnej, efektívnej a dostupnej liečby rakoviny, aby pacienti mohli žiť lepšie. Pokyny NCCN pre klinickú prax v onkológii (smernice NCCN®) poskytujú transparentné odporúčania odborníkov založené na dôkazoch pre liečbu rakoviny, prevenciu a podporné služby; sú uznávaným štandardom klinického smerovania a politiky v oblasti liečby rakoviny a najpodrobnejšou a najaktuálnejšou smernicou pre klinickú prax, ktorá je k dispozícii v akejkoľvek oblasti medicíny. Pokyny NCCN pre pacientov® poskytujú odborné informácie o liečbe rakoviny a sú určené na informovanie a posilnenie postavenia pacientov a opatrovateľov prostredníctvom podpory od nadácie NCCN Foundation®. NCCN tiež podporuje ďalšie vzdelávanie, globálne iniciatívy, politiku a výskumnú spoluprácu a publikovanie v onkológii. Navštívte stránku NCCN.org, kde nájdete ďalšie informácie, a sledujte NCCN na sieťach Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg a Twitter @NCCN.

