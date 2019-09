CenturyLink accroît les capacités de son produit CDN afin de répondre à la demande croissante en provenance de la région EMEA

L'entreprise augmente l'étendue des services de son produit CDN pour la vidéo OTT, les jeux en ligne et d'autres organisations

LONDRES, 11 septembre 2019 /PRNewswire/ -- En réponse à la demande croissante de diffusion de contenu OTT dans la région EMEA, le leader technologique CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL) a étendu les capacités de son produit Content Delivery Network (CDN) en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Roumanie, et a considérablement augmenté ses capacités sur des sites phares existants en Europe. Cet investissement témoigne de l'engagement de CenturyLink à fournir des solutions CDN évolutives, largement connectées et robustes à des fournisseurs, des broadcasters et des sociétés de jeux OTT, leur permettant dès lors de se connecter à de nouveaux publics dans de nouveaux marchés à l'échelle mondiale.

« Alors que la demande de contenu OTT continue à croître dans la région EMEA, il est primordial pour nous d'augmenter la portée de nos services CDN et de permettre à nos clients d'offrir à leurs utilisateurs la meilleure expérience possible, et ce dans le monde entier, même dans des lieux difficiles à desservir », a déclaré Rory McVicar, Director of Product Management, Internet and Content Delivery Services chez CenturyLink.

Dans le cadre de l'expansion de ces capacités du produit CDN dans la zone EMEA, CenturyLink a ajouté un nouveau point de présence (PoP) à Zagreb, en Croatie, pour améliorer la performance des services dans le pays. De plus, l'entreprise a augmenté sa capacité CDN dans d'autres pays stratégiques européens qui connaissent une très grande croissance du trafic en ligne, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et dans les pays scandinaves.

Eléments clés

Les nœuds CDN de CenturyLink dans la zone EMEA se situent au Royaume-Uni, en Irlande, en France , en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en Hongrie, en Islande, en Israël, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en Roumanie, en Afrique du Sud, en Espagne, en Suède, en Suisse et dans les Émirats arabes unis.

, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en Hongrie, en Islande, en Israël, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en Roumanie, en Afrique du Sud, en Espagne, en Suède, en Suisse et dans les Émirats arabes unis. CenturyLink propose des services CDN présentant une capacité de pointe dépassant 120 Tbit/s, fournis par 120 PoP dans le monde entier.

par 120 PoP dans le monde entier. CenturyLink compte parmi sa base clients neuf des dix plus grandes sociétés médias au monde en 2019.

Ressources supplémentaires

Pour en savoir plus sur les offres CDN de CenturyLink, consultez : www.centurylink.co.uk/networking/cdn.html

À propos de CenturyLink

CenturyLink (NYSE : CTL) est un leader technologique qui fournit des solutions de réseau hybride, de connectivité Cloud et de sécurité à des clients situés dans le monde entier. Par le biais de son vaste réseau de fibres global, CenturyLink fournit des services sécurisés et fiables répondant aux exigences croissantes des entreprises et des consommateurs en termes de numérique. CenturyLink, dont la mission est d'être la connexion sécurisée au monde interconnecté, est axée sur la fourniture d'une technologie qui optimise l'expérience du client. Pour en savoir plus, consulter http://news.centurylink.com/.

