CenturyLink baut Glasfasernetz in Europa aus

LONDON, 28. November 2019 /PRNewswire/ -- CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) hat, um das Wachstum des digitalen Geschäfts in Europa voranzutreiben, neue Metronetze in Madrid (Spanien) und Marseille (Frankreich) eingerichtet, und bindet weitere 90 Rechenzentren an sein Netzwerk in sechs Kernmärkten an. Diese strategischen Erweiterungen in den für Wirtschaft und Handel in Europa wichtigen Zentren werden Hochgeschwindigkeitsverbindungen und fortschrittliche Technologielösungen über CenturyLinks sicheres globales Netzwerk ermöglichen.

„Die neuen Erweiterungen unseres Glasfasernetzes in Europa vertiefen die Netzwerk- und Technologieangebote von CenturyLink und bringen sie näher an die Kunden heran", erklärt Richard Warley, Regional President EMEA bei CenturyLink. „Dies positioniert uns da, wo wir sein müssen, um den wachsenden und neu entstehenden Anforderungen unserer Kunden an das digitale Geschäft gerecht zu werden und das Kundenerlebnis mit neuen Technologielösungen zu verbessern. Diese regionale Investition steht für die globale Ausrichtung von CenturyLink, unser maßgebliches Glasfasernetz weiter zum Nutzen und zur Förderung von Innovation auszubauen."

Madrid

CenturyLink hat eine Metronetzpräsenz von rund 65 Streckenkilometern (40 Meilen) aufgebaut und einen Ring geschaffen, der wichtige Geschäftsviertel umfasst, darunter das Stadtzentrum, den Finanzdistrikt und die Silicon Alley von Madrid .

. Die Infrastruktur wird wichtige Unternehmensgebäude und für den Anfang fünf zentrale Rechenzentren mit CenturyLink verbinden, um schnelle und sichere Netzwerklösungen bereitzustellen.

Marseille

CenturyLink verbessert mit der Expansion in Marseille

, einem der größten digitalen Gateways Europas, seine Fähigkeit, sowohl lokale als auch internationale Konnektivitätsdienste anzubieten. CenturyLink hat eine dichte Metroglasfaserpräsenz aufgebaut und einen Ring geschaffen, der wichtige Geschäftsviertel umfasst, darunter mehrere Unternehmensgebäude und zunächst drei zentrale Rechenzentren.

Die Infrastruktur wird wichtige Landestationen in Marseille

verbinden, die strategischen Zugang zu Seekabeln bieten, die mit dem Nahen Osten, Fernost und Ostafrika verbunden sind. Diese Netzwerkbasis ermöglicht Enterprise- und Wholesale-Kunden den direkten Zugriff auf lokalisierte Transport- und IP-Dienste in Marseille und bietet Optionen für verschiedene Übertragungswege, die die Netzwerkverfügbarkeit maximieren und die Latenzzeiten minimieren.

Rechenzentren

CenturyLink verbindet 90 weitere Rechenzentren mit seinem Netzwerk in Großbritannien und Irland, Benelux, DACH, Skandinavien, Süd- und Osteuropa.

Die Rechenzentren werden so ausgestattet sein, dass sie einen Mix aus virtuellen Netzwerkdiensten und Anwendungen sowie leistungsstarke Verbindungen zu führenden Anbietern von Private und Public Cloud-Services ermöglichen, einschließlich AWS, Google Cloud und Microsoft Azure.

Die Netzwerkanbindung von 50 Rechenzentren soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass die zusätzlichen 40 Rechenzentren bis Mitte 2020 angebunden sind.

Die heutige Meldung schließt sich an die zu Anfang des Jahres veröffentlichte Ankündigung von CenturyLink an, ein extensives 7,56 Millionen Glasfaserkilometer (4,7 Millionen Glasfasermeilen) umfassendes, städteverbindendes Glasfasernetz in den USA und in Teilen Europas einzurichten.

Wichtige Fakten

CenturyLink erweitert seine Glasfasernetzinfrastruktur in Europa. Das Unternehmen hat neue Metronetze in Madrid und Marseille eingerichtet und verbindet weitere 90 Rechenzentren mit seinem Netzwerk.

und eingerichtet und verbindet weitere 90 Rechenzentren mit seinem Netzwerk. Das durch zuverlässiges Peering unterstützte robuste globale Glasfasernetz von CenturyLink zählt zu den bestvernetzten der Welt, mit rund 724.000 Streckenkilometern (ca. 450.000 Meilen) Glasfaser, über 2.200 öffentlichen und privaten Rechenzentrumsanbindungen und über 150.000 glasfasergespeisten On-net-Unternehmensgebäuden.

In Europa verbindet CenturyLink über 400 öffentliche und private Rechenzentren und mehr als 2.000 glasfasergespeiste On-net-Unternehmensgebäude.

