CenturyLink erweitert Partnerschaft mit Google Cloud, um Unternehmen zu mehr Agilität in der Cloud zu verhelfen

MONROE, Louisiana, 8. Mai 2019 /PRNewswire/ -- Da die global tätigen Unternehmen auf dynamische Netzwerke zur Cloud-Anbindung setzen, baut CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) nun seine Partnerschaft mit Google Cloud aus, um die digitale Transformation für die Unternehmenswelt voranzutreiben. Die Partnerschaft ermöglicht CenturyLink, eine führende Public Cloud, die Google Cloud Platform (GCP), mit CenturyLink IT-Beratungsservices zu kombinieren.

Sie können sich gerne per E-Mail an uns wenden, um zu erfahren, welche Vorteile sich aus dieser Partnerschaft für Ihr Unternehmen ergeben können: GoogleCoE@centurylink.com.

Als Partner im Google Cloud-Partnerprogramm bietet CenturyLink Implementierungs-, Vertriebs- und technischen Support für Unternehmen, die ihre Innovation durch Cloud-Lösungen beschleunigen. CenturyLink weitet damit gleichzeitig seine GCP-Unterstützung aus – im Juni 2018 kündigte das Unternehmen an, dass es Kunden über Google Cloud Partner Interconnect weltweit mit Google Cloud verbinden kann. Zusätzlichen Zugang zur GCP bietet Vyvx Cloud Connect, das weltweite Broadcast-Glasfasernetz von CenturyLink mit standortübergreifenden, vielfältigen Konnektivitätsmöglichkeiten für qualitativ hochwertige Video-Feeds mit hoher Bandbreite.

„Unsere Arbeit mit CenturyLink ist ein Paradebeispiel für unser schnell wachsendes Cloud-Ökosystem und das Bestreben von Google Cloud, den technologischen Bedarf von Unternehmen jetzt und hier zu unterstützen", erklärt Carolee Gearhart, Vice President Worldwide Channel Sales bei Google Cloud. „Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit CenturyLink weiter auszubauen, die umfangreiches Fachwissen in SAP Consulting, Big Data-Analytik und sicherer privater Vernetzung für Workloads in Public und Hybrid Cloud miteinbringt."

CenturyLink hat ein Google Cloud-Kompetenzzentrum (Google Cloud Center of Excellence) mit zertifizierten Google Cloud-Architekten und Google Cloud-Ingenieuren eingerichtet, die über eine hohe Kompetenz in den Bereichen Cloud-Infrastruktur, Networking, Migration und Managed Services verfügen. Mit CenturyLink Cloud Connect Solutions für Google Cloud erhalten Unternehmen außerdem dedizierte Konnektivität auf Enterprise-Niveau, damit sie Workloads von Büros und Rechenzentren in ihren Wide-Area Networks (WAN) auf die Google Cloud Platform in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und der Asien-Pazifik-Region verlagern können. CenturyLink Cloud Connect ist ein Dienst, der Echtzeitverbindungen zwischen Rechenzentren und einer Vielzahl von Cloud-Lösungen bereitstellt, die Unternehmen je nach Bedarf skalieren können.

„Mit dieser Partnerschaft können globale Unternehmen die Leistungsfähigkeit von CenturyLinks diversifiziertem globalem Netzwerk in Kombination mit unserer führenden Rolle als innovativer Vordenker bei der Optimierung von Anwendungsbereitstellung nutzen und von fortschrittlichen IT-Services profitieren, die mit dazu beitragen, das gesamte Spektrum ihres Hybrid Cloud-Bedarfs abzudecken", sagt Mahesh Dalvi, Vice President Global IT Solutions and Managed Services bei CenturyLink. „Sowohl Google Cloud als auch CenturyLink sind klar auf die Bewältigung komplexer Unternehmensanforderungen fokussiert, einschließlich der Optimierung kritischer Workloads wie SAP und Big Data."

Informationen zu CenturyLink

CenturyLink (NYSE: CTL) ist der zweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter für globale Unternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern und einem starken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich als weltweit bestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es den steigenden Ansprüchen seiner Kunden hinsichtlich zuverlässiger und sicherer Verbindungen entgegenkommt. Das Unternehmen unterstützt als vertrauenswürdiger Partner seine Kunden auch dabei, die zunehmende Komplexität von Netzwerken und IT zu bewältigen und ihr Geschäft mit Managed Network- und Cybersicherheitslösungen zu schützen.

