CenturyLink étend son partenariat avec Google Cloud pour aider les entreprises à devenir plus agiles dans leurs parcours Cloud

PARIS, le 8 mai 2019 /PRNewswire/ -- À l'heure où les entreprises mondiales dépendent de réseaux dynamiques pour se connecter au Cloud, CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL) étend son partenariat avec Google Cloud pour faciliter la transformation numérique des entreprises. Ce partenariat permet à CenturyLink de combiner un Cloud public de premier ordre, la Google Cloud Platform (GCP), avec les services de conseils en IT de CenturyLink.

En rejoignant le Google Cloud Partner Program, CenturyLink fournira un soutien en termes d'implémentation, de vente ainsi qu'un support technique aux entreprises dans leur accélération de l'innovation avec des solutions Cloud. Cette initiative renforce la prise en charge de GCP par CenturyLink – en juin 2018, la société a annoncé qu'elle pouvait dorénavant connecter ses clients à Google Cloud à l'échelle mondiale via Google Cloud Partner Interconnect. De plus, Vyvx Cloud Connect, le réseau fibre global de diffusion de CenturyLink, fournit un accès à GCP en offrant divers chemins de connectivité multisites à GCP pour des retransmissions vidéo haut débit de haute qualité.

« Notre travail avec CenturyLink est un excellent exemple de la croissance de notre écosystème Cloud et de l'engagement de Google Cloud à répondre aux exigences actuelles des entreprises en matière de technologie », a déclaré Carolee Gearhart, vice-présidente Worldwide Channel Sales chez Google Cloud. « Nous sommes impatients de continuer à étendre notre partenariat avec CenturyLink, qui apporte une expertise approfondie en matière de conseils SAP, d'analyse de mégadonnées ainsi que sur les réseaux privés sécurisés aux charges de travail des Clouds public et hybride. »

CenturyLink a mis en place un centre d'excellence Google Cloud avec des architectes et des ingénieurs Google Cloud certifiés, hautement qualifiés en infrastructure cloud, réseaux, migration et services managés. En outre, CenturyLink Cloud Connect Solutions for Google Cloud fournit aux organisations une connectivité dédiée de niveau entreprise qui leur permet de transférer des charges de travail privées et publiques de leurs bureaux et datacenters sur leurs réseaux étendus (WAN) à la plateforme Google Cloud en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, et en Asie-Pacifique. CenturyLink Cloud Connect est un service capable d'assurer des connexions en temps réel entre des datacenters et de nombreux services Cloud pour permettre aux organisations de s'adapter à la demande.

« Ce partenariat permet aux entreprises mondiales d'exploiter la puissance du réseau global de CenturyLink combiné à notre expertise dans l'optimisation du déploiement d'applications et des services informatiques avancés répondant à l'ensemble de leurs exigences en termes de Cloud hybride », ajoute Mahesh Dalvi, vice-président Global IT Solutions and Managed Services chez CenturyLink. « Google Cloud et CenturyLink sont résolument centrés sur la réponse aux exigences complexes des entreprises, y compris l'optimisation des charges de travail critiques telles que SAP et Big Data. »

À propos de CenturyLink

CenturyLink (NYSE : CTL) est le deuxième plus important fournisseur de communications des États- Unis pour les multinationales. Ayant des clients dans plus de 60 pays et mettant un fort accent sur l'expérience client, CenturyLink s'efforce de devenir le meilleur fournisseur de réseau du monde en répondant à la demande croissante des clients pour des connexions fiables et sécurisées. L'entreprise est également un partenaire de confiance pour ses clients. Elle les aide à gérer la complexité croissante des réseaux et des technologies de l'information et leur fournit des solutions gérées de réseau et de cybersécurité qui leur permettent de protéger leurs entreprises.

