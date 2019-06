CenturyLink Faz Importante Investimento em Novo Gateway de Rede em Miami

A expansão reforçará a capacidade da empresa de atender organizações no Sul da Flórida e na América Latina

MONROE, Louisiana, 13 de junho, 2019 /PRNewswire/ -- Uma empresa líder em tecnologia, a CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) está fazendo um investimento significativo para expandir sua rede no mercado do Sul da Florida. Localizada em Miami, que é o portal para a América Latina, a nova instalação também ajudará a empresa a atender à demanda excepcionalmente crescente por serviços corporativos na América Latina, assim como de organizações no Sul da Flórida fazendo negócios lá.

A expansão inclui um novo gateway de rede, para gerenciar o fluxo de tráfego de internet e de dados na robusta rede global da CenturyLink, e um data center de ponta altamente eficiente. Juntos, eles ajudarão a impulsionar a agilidade de TI para os clientes do Sul da Flórida e da América Latina durante muitos anos.

"A CenturyLink está comprometida a fornecer a nossos clientes de negócios e de governo serviços de rede e tecnologia de classe mundial. Esta expansão nos permite expandir nossas capacidades no Sul da Flórida e na América Latina e posicionar nossos clientes na vanguarda da era de transformação digital", disse Andre Rodriguez, gerente geral da CenturyLink para o mercado do Sul da Flórida. "O novo gateway apoiará também a evolução e a simplificação do portfólio de produtos da CenturyLink, assim como nossa visão de nos tornarmos a conexão de confiança com o mundo em rede para nossos clientes".

Destaques das Instalações do Gateway

O novo gateway da CenturyLink estará hospedado em um edifício de mais de 9.000 m2 na 22nd Street. Situado em uma zona de enchentes de 500 anos e instalado em um dos pontos mais altos da cidade, o site está a aproximadamente 1.6 km de um ponto de acesso da rede (onde diferentes seções da rede backbone de internet de alta velocidade estão conectadas) e também será conectado a três rotas de fibra de longa distância.

Adicionalmente, o portal será conectado a estações próximas de aterramento submarino, que fornecem acesso aos cabos de comunicações submarinos, e a uma grande instalação de colocation que atende a América Latina.

O projeto inicial começou em maio, logo após a aquisição da propriedade, e a construção está prevista para começar em setembro. A CenturyLink espera começar a transferir infraestrutura para o edifício em meados de 2020. Uma cerimônia de corte de fita está planejada para o ano que vem.

Para mais informações sobre a CenturyLink e seus produtos e serviços de negócios, por favor visite www.centurylink.com .

Sobre a CenturyLink

CenturyLink (NYSE: CTL) é o segundo maior provedor de comunicações dos Estados Unidos para clientes corporativos globais. Com clientes em mais de 60 países e um foco intenso na experiência do cliente, a CenturyLink se esforça para ser a melhor empresa de redes do mundo, ao resolver a crescente demanda dos clientes por conexões confiáveis e seguras. A empresa também atua como o parceiro de confiança de seus clientes, ajudando-os a administrar complexidades crescentes de rede e TI e fornecendo soluções gerenciadas de rede e de cibersegurança, que ajuda a proteger seus negócios.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/628320/CENTURYLINK_Logo.jpg

FONTE CenturyLink, Inc.

Related Links

http://www.centurylink.com



SOURCE CenturyLink, Inc.