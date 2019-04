CenturyLink lance une nouvelle plateforme globale Mesh Delivery pour les contenus gourmands en bande passante

La technologie vidéo peer-to-peer de Streamroot est déployée au sein du réseau CDN (Content Delivery Network) de CenturyLink

MONROE, Louisiane, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- D'après les dernières estimations , le nombre d'abonnés OTT s'élève à 375 millions dans le monde et continue d'augmenter. Étant donné les exigences placées sur les plateformes numériques OTT, CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL) a annoncé un accord global avec Streamroot, un fournisseur de solutions réseau peer-to-peer pouvant être utilisées en combinaison avec le réseau CDN (Content Delivery Network) de CenturyLink. La plateforme, appelée CenturyLink© CDN Mesh Delivery, exploite un réseau interconnecté pour faciliter la gestion des montées en charge du trafic.

Pour en savoir plus sur la façon dont la plateforme CDN Mesh Delivery de CenturyLink combine les avantages d'un réseau de diffusion de contenu global avec la résilience et l'évolutivité d'une architecture interconnectée, visitez www.centurylink.com/cdn.

« La popularité croissante des événements diffusés en direct sur internet et la consommation de contenus populaires attirant une audience forte en ligne nécessitent l'adoption de nouvelles technologies répondant aux exigences de montée en charge pour les plateformes OTT, les broadcasters et les éditeurs de jeux vidéo », a déclaré Bill Wohnoutka, vice president of global internet and content delivery services. « En intégrant la technologie peer-to-peer de Streamroot à notre plateforme CDN, CenturyLink offre à ses clients un avantage qui leur donne une expérience utilisateur de qualité au niveau international »

La nouvelle plateforme CDN Mesh Delivery de CenturyLink acquiert intelligemment du contenu vidéo d'un réseau CDN comme d'un réseau interconnecté d'appareils qui consomment le même flux. Il en résulte une évolutivité rapide et une densité du réseau, même sur les marchés régionaux difficiles d'accès.

« Les travaux réalisés par Streamroot et CenturyLink démontrent une fois de plus que l'avenir du streaming OTT appartient à la distribution hybride », a déclaré Pierre-Louis Théron, PDG et co-fondateur de Streamroot. « La combinaison du CDN de classe mondiale de CenturyLink et de la technologie peer-to-peer éprouvée de Streamroot fournit aux broadcasters une solution de diffusion OTT robuste et évolutive et introduit une nouvelle norme pour une diffusion vidéo à grande échelle pour les audiences du monde entier. »

Points clés

La plateforme CDN Mesh Delivery de CenturyLink est idéale pour :

Les plateformes OTT qui envisagent de développer la diffusion de séries populaires et de programmes en replay, de manière rentable.



Le streaming de chaînes conventionnelles (« linear tv »), pour des compétitions sportives et des évènements en direct hautement médiatisés, qui doivent fournir un service ininterrompu de haute qualité à tous, n'importe où.

pour des compétitions sportives et des évènements en direct hautement médiatisés, qui doivent fournir un service ininterrompu de haute qualité à tous, n'importe où.

Les diffuseurs et producteurs de contenus qui doivent gérer des pics de trafic imprévus et une demande croissante, sans avoir à investir dans des coûts d'infrastructure supplémentaires.

Le réseau de diffusion de contenu (CDN) de CenturyLink :

A distribué ~42,8 Exaoctets de données à l'échelle mondiale en 2018.



A traité 74,4 trillions de requêtes à l'échelle mondiale pour des contenus média tels que vidéos et images, en 2018.



A connu des pics de trafic allant jusqu'à 27,98 Tbps en 2018 (15,75 Tbps en 2017).



Fournit plus de 40 Tbps de capacité en périphérie de son réseau global, présent sur les 6 continents et dans plus de 100 grandes métropoles.



Dispose de 60 Pétaoctets de stockage.

Streamroot est l'un des principaux fournisseurs de technologies de diffusion vidéo innovantes pour les médias, éditeurs de contenu et autres grandes entreprises. La société a diffusé plus de 7 milliards de sessions vidéo dans le monde en 2018 et gère en moyenne plus de 300 millions de connexions peer to peer par jour.

Ressources supplémentaires

Pour en savoir plus sur les solutions CDN de CenturyLink, visiter : www.centurylink.com/cdn .

À propos de CenturyLink

CenturyLink (NYSE: CTL) est le deuxième plus grand fournisseur de télécommunications des États-Unis pour les grandes entreprises internationales. Avec des clients dans plus de 60 pays et un fort accent porté sur l'expérience client, CenturyLink vise à devenir le meilleur fournisseur de réseau du monde en répondant à la demande croissante des clients pour des connexions fiables et sécurisées. La société est également un partenaire de confiance pour ses clients, en les aidant à gérer la complexité croissante des réseaux et des technologies de l'information et en leur fournissant des solutions managées de réseau et de cyber sécurité qui les aident à protéger leur entreprise.

Coordonnées médias :

CenturyLink :

Francie Dudrey

+1 720 226 4242

Francie.dudrey@centurylink.com

Streamroot :

Erica Beavers

+33 6 42 00 35 84

erica@streamroot.io

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/697731/CENTURYLINK_Logo.jpg

Related Links

http://www.centurylink.com



SOURCE CenturyLink, Inc.