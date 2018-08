CenturyLink obtém o status de Fornecedor Parceiro de Serviços Gerenciados da Amazon Web Services

MONROE, Louisiana, 31 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL ) anunciou hoje que foi nomeada como Fornecedor Parceiro de Serviços Gerenciados (Managed Service Provider (MSP) -por sua sigla em inglês-) da Amazon Web Services (AWS). Esta conquista destaca o compromisso contínuo da CenturyLink de criar serviços robustos na AWS para oferecer a transformação digital às empresas que estejam em suas jornadas para a nuvem.

Cloud Application Manager da CenturyLink, uma plataforma híbrida de gestão em nuvem, ajuda os clientes a conquistar maior visibilidade, consistência e controle de suas implementações de nuvem, desde a rede até o aplicativo. Esta plataforma premiada permite às empresas automatizar a implementação de aplicativos, otimizar custos, escalar cargas de trabalho e administrar conexões em ambientes operacionais distintos.

"Estamos entusiasmados por receber esta significativa distinção da AWS e confiantes de que nos ajudará a seguir atendendo uma gama de casos de uso de AWS para nossos clientes", disse David Shacochis, vice-presidente de gestão de produto da CenturyLink. "Cloud Application Manager é nosso "estúdio" de design, administração e otimização de cargas de trabalho na nuvem. A certificação AWS MSP valida que nossa abordagem está adequada à última geração de operações nativas da nuvem".

Para obter a designação de Parceiro AWS MSP, a CenturyLink cumpriu com os rigorosos requisitos do Programa AWS Managed Service Provider, validados por um auditor externo. O programa global - desenvolvido como resposta aos pedidos de clientes da AWS para identificar membros confiáveis da AWS Partner Network (APN) que poderiam ajudá-los a migrar, executar e otimizar suas cargas de trabalho AWS - alinha os clientes com um conjunto validado de Parceiros APN de próxima geração, capazes de fornecer uma experiência completa na nuvem.

Ao trabalhar com AWS, a CenturyLink está fornecendo um portfólio completo de serviços em nuvem e gestão em nuvem que permite aos clientes ter um acesso de baixa latência a recursos AWS virtualmente ilimitados, combinados a uma orquestração dinâmica, com consciência da rede. A CenturyLink fornece serviços para arquitetar soluções, migrar cargas de trabalho e fornecer serviços de segurança que atendam a requisitos regulatórios rigorosos. A empresa também oferece inúmeras opções de conectividade segura de rede - o portfólio de soluções Cloud Connect da CenturyLink foi desenhado para fornecer conexões de rede seguras, de alto desempenho e de grau corporativo à AWS, em conjunto com extensas opções de conectividade dinâmica de níveis 1, 2 e 3 para possibilitar uma experiência confiável, de baixa latência e grande capacidade de resposta para aplicativos de nuvem híbrida.

A CenturyLink é um Parceiro Avançado de Consultoria da APN e nos últimos quatro anos tem sido a Patrocinadora de AWS Networking para a AWS re:Invent, fornecendo conectividade de rede privada e dedicada para impulsionar o evento anual. A CenturyLink foi patrocinador ouro da AWS re:Invent 2017 e será novamente no evento de 2018.

A CenturyLink (NYSE : CTL ) é o segundo maior provedor de comunicações dos Estados Unidos para clientes corporativos globais. Com clientes em mais de 60 países e um foco intenso na experiência do cliente, a CenturyLink se esforça para ser a melhor empresa de redes do mundo, ao resolver a crescente demanda dos clientes por conexões confiáveis e seguras. A empresa também atua como o parceiro de confiança de seus clientes, ajudando-os a administrar complexidades crescentes de rede e TI e forncendo soluções gerenciadas de rede e de cibersegurança, que ajuda a proteger seus negócios.

