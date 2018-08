CenturyLink permet aux entreprises de se connecter au Cloud d'IBM

Les solutions CenturyLink Cloud Connect fournissent une connectivité réseau sécurisée et privée au Cloud d'IBM afin de permettre aux entreprises de gagner en performance

MONROE, Louisiane, 3 août 2018 /PRNewswire/ -- CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL) renforce sa collaboration avec IBM Cloud et lui fournit aujourd'hui une connectivité réseau sécurisée, dédiée et privée par l'intermédiaire de ses solutions CenturyLink Cloud Connect. Cette connectivité directe a pour objectif d'offrir aux clients davantage de flexibilité afin qu'ils puissent innover plus efficacement. Les solutions de CenturyLink assurent des connexions à faible latence à l'échelle mondiale via un réseau privé leur permettant d'accéder aux solutions Cloud d'IBM grâce à IBM Cloud Direct Link.

Le développement de cette collaboration entre CenturyLink et IBM repose sur les services que CenturyLink fournit déjà à IBM Business Resiliency Services et IBM Cloud Managed Services. IBM Cloud Direct Link est une plateforme fiable et homogène qui permet aux entreprises d'améliorer les performances de leur réseau lorsqu'elles accèdent au Cloud d'IBM par l'intermédiaire des grands fournisseurs de services, y compris le vaste réseau mondial des fournisseurs de CenturyLink.

Avec CenturyLink Cloud Connect, la prise en charge d'IBM Cloud Direct Link est désormais disponible dans plusieurs pays et villes clés en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. Les clients d'IBM Cloud pourront désormais se connecter par l'intermédiaire de connexions Wavelength et IP VPN fournies par CenturyLink à Amsterdam, Ashburn, Atlanta, Chicago, Dallas, Denver, Londres, Los Angeles, New York, Paris, Reston, San Jose, São Paulo, Seattle et Toronto.

« Le développement de notre collaboration avec IBM nous permet de proposer encore plus d'options de connectivité cloud à nos clients, y compris ceux d'Amérique latine et d'Europe », a déclaré Chris McReynolds, vice president of core network service e chez CenturyLink. « En tant que fournisseur de réseau de confiance, CenturyLink a pour principale mission de proposer une expérience réseau adaptée qui améliore l'expérience des utilisateurs du cloud. »

Les solutions CenturyLink Cloud Connect relient les environnements cloud des entreprises aux principaux fournisseurs de datacenters et de cloud computing au niveau mondial en utilisant des réseaux privés et sécurisés. La présence mondiale de CenturyLink et ses nombreuses options de connectivité Wavelength, Ethernet Services et IP VPN ont été conçues pour répondre aux exigences actuelles du cloud hybride, notamment une visibilité améliorée et des contrôles réseau dynamiques.

« En un rien de temps, les entreprises arrivent à construire dans le cloud des solutions innovantes qui tirent parti de l'intelligence artificielle, de l'internet des objets, de l'apprentissage automatique et d'autres technologies », a déclaré Kit Linton, vice president of network at IBM Cloud. « Avec le large éventail d'options de connexion fournies par CenturyLink Cloud Connect, les clients disposent de davantage de choix et de flexibilité pour créer des connexions résilientes à IBM Cloud, ce qui leur permet de tirer meilleur parti de leurs données en utilisant une stratégie hybride. »

CenturyLink a également rejoint l'IBM Cloud Direct Link Service Provider Program qui fournit aux entreprises une connectivité rapide, sécurisée et fiable dans le monde entier.

CenturyLink Cloud Connect, avec sa présence mondiale et ses nombreuses options de connectivité de couches 1, 2 et 3, offre :

Des performances améliorées : les entreprises peuvent créer rapidement et sans interruption des applications stratégiques basées dans le cloud.

Une sécurité renforcée : les connexions privées permettent de minimiser les menaces cybernétiques et le portefeuille de services de CenturyLink offre une sécurité accrue.

Une agilité accrue : les services cloud peuvent être développés ou réduits à la demande pour répondre aux exigences de réseau et de bande passante.

IBM Cloud Direct Link, IBM Business Resiliency Services et IBM Cloud Managed Services font partie de l'écosystème CenturyLink Cloud Connect, dont les fournisseurs de cloud les plus importants et les plus connus de l'industrie.

Ressources additionnelles

En savoir plus sur les solutions CenturyLink Cloud Connect : http://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud/cloud-connect.html

En savoir plus sur IBM Cloud Direct Link : https://www.ibm.com/cloud/direct-link.

À propos de CenturyLink



CenturyLink (NYSE : CTL) est le deuxième plus important fournisseur de communications des États-Unis pour les multinationales. Avec des clients dans plus de 60 pays et un fort accent porté sur l'expérience client, CenturyLink vise à devenir le meilleur fournisseur de réseau du monde en répondant à la demande croissante des clients pour des connexions fiables et sécurisées. La société est également un partenaire de confiance pour ses clients, les aidant à gérer la complexité croissante des réseaux et des technologies de l'information et leur fournissant des solutions gérées de réseau et de cybersécurité qui les aident à protéger leur entreprise.

