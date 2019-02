CenturyLink recebe Certificação ISO 20000 para seus serviços prestados no data center de Cotia/SP

SÃO PAULO, 4 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A CenturyLink Comunicações do Brasil Ltda., subsidiária brasileira da CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL), recebeu a certificação internacional ISO 20000-1:2011 de cumprimento com o Sistema de Gestão de Serviços de TI pelos seus serviços fornecidos em seu data center de Cotia/SP, Brasil.

Esta certificação abrange a prestação de serviços de Backup, Colocation, Consulting services, Database Management, Dynamic Enterprise Computing v3, DNS service, Hosting, Housing, Load Balancing, Microsoft Active Directory and Exchange Management, Microsoft Terminal Services, Office Space, OnSite Assistance and Operations, SAP Basis Management, Storage, Virtual Hosting, entre outros.

"A norma ISO 20000 é um padrão reconhecido internacionalmente que ajuda a garantir uma boa prática no gerenciamento de serviços de TI", disse Gabriel del Campo, vice-presidente de data centers, segurança e nuvem para a CenturyLink na América Latina. "A certificação destaca o compromisso da CenturyLink em fornecer serviços de qualidade alinhados às necessidades de negócios de nossos clientes, apoiando-os como um provedor de serviços de TI para que eles possam se concentrar no sucesso de seus negócios".

Exemplos de requisitos de ISO 20000-1 implementados:

Gerenciamento de Incidentes , que restaura o funcionamento normal dos serviços o mais rápido possível, minimizando os impactos na operação do negócio, garantindo assim um serviço confiável.

, que restaura o funcionamento normal dos serviços o mais rápido possível, minimizando os impactos na operação do negócio, garantindo assim um serviço confiável. Gerenciamento de Problemas, analisa a causa dos incidentes ocorridos na infraestrutura de TI, buscando soluções alternativas ou definitivas, evitando sua recorrência, minimizando o impacto ou evitando-o.

analisa a causa dos incidentes ocorridos na infraestrutura de TI, buscando soluções alternativas ou definitivas, evitando sua recorrência, minimizando o impacto ou evitando-o. Gerenciamento de Mudanças, assegura que métodos e procedimentos padronizados sejam adotados em todas as mudanças na infraestrutura de TI, com o objetivo de suportar as demandas do negócio sem impactar os serviços.

Fatos Relevantes :

A CenturyLink opera três data centers no Brasil e mais de 360 no mundo.

Os data centers da CenturyLink na América Latina receberam diversas certificações, tais como a TIER III do Uptime Institute, SAP Hosting Partner, ISO/IEC 9001, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27017, refletindo o compromisso da empresa de manter os altos níveis de qualidade estabelecidos pelos padrões internacionais para a gestão de data centers.

Os data centers da CenturyLink hospedam tanto ambientes de TI da CenturyLink quanto de clientes, e são gerenciados on-site por uma equipe de técnicos especializados.

A CenturyLink mantém um programa de medição e melhoria contínua de seus serviços de data centers e segurança, atualizando e renovando constantemente as certificações de suas instalações, verificando sua aderência às rigorosas políticas de segurança da informação para seus serviços tradicionais, bem como bem como para serviços em nuvem.

A infraestrutura global de data centers da CenturyLink tem conectividade direta com seus mais de 720.000 km de rede de fibra e alcance de mercado metropolitano, atendendo clientes em mais de 60 países.

Sobre a Certificação:

A norma ISO 20000-1: 2011 é um sistema de gerenciamento de serviços (SMS) que especifica os requisitos para que o provedor de serviços planeje, estabeleça, implemente, opere, supervisione, revise, mantenha e melhore um SMS. Os requisitos incluem o design, a transição, a entrega e a melhoria dos serviços para atender aos requisitos de serviço acordados.

Concedida por um período de três anos, a certificação foi aprovada após uma extensa auditoria dos processos e infraestrutura realizada pela TÜV Rheinland, provedora de serviços técnicos, segurança e certificação.

A TÜV Rheinland avaliou diversos controles de qualidade aplicados aos serviços e infraestrutura daqueles data centers.

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é o segundo maior provedor de comunicações dos Estados Unidos para clientes corporativos globais. Com clientes em mais de 60 países e um foco intenso na experiência do cliente, a CenturyLink se esforça para ser a melhor empresa de redes do mundo ao resolver a crescente demanda dos clientes por conexões confiáveis e seguras. A empresa também atua como o parceiro de confiança de seus clientes, ajudando-os a administrar complexidades crescentes de rede e TI e fornecendo soluções gerenciadas de rede e de cibersegurança, que ajudam a proteger seus negócios.

