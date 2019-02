CenturyLink recebe certificação ISO/IEC 27001 para sete data centers na América Latina e certificação ISO/ IEC 27017 para Colômbia XV

SÃO PAULO, 21 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- O provedor global de comunicações e serviços de TI CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) recebeu duas certificações ISO adicionais para seus data centers na América Latina. As certificações confirmam a adesão às mais rigorosas políticas de tecnologia da informação.

Certificações:

Data Centers da CenturyLink na América Latina

ISO/IEC 27001:2013 Certificação de Sistemas de Gestão de Segurança da Informação para os serviços prestados em seus data centers em Buenos Aires , Santiago , Lima , Quito e Bogotá (Colômbia XV e SUBA).

, , , e Bogotá (Colômbia XV e SUBA). ISO/IEC 27017:2015 Código de prática para Controles de Segurança da Informação para serviços em nuvem, que incluem uma declaração de conformidade para os serviços fornecidos em seu data center em Bogotá (Colômbia XV), Colômbia.

"Estas certificações demonstram a adesão da CenturyLink a políticas rígidas de segurança da informação e destacam as medidas que implementamos para proteger dados hospedados em nossos ambientes", disse Gabriel del Campo, vice-presidente de data centers, segurança e nuvem da CenturyLink na América Latina. "As certificações exigem esforço total na definição da melhor estratégia; o acréscimo de novos papéis, funções, processos e procedimentos e a implementação de melhorias tecnológicas, incluindo controles extra para proteger nosso ambiente de serviços de data center".

Fatos Relevantes:

Estas certificações são uma extensão do certificado ISO 27001 e da declaração de conformidade com a norma ISO 27017 emitida para os data centers de São Paulo e do Rio de Janeiro em 2016.

em 2016. Válidas por um ano, ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27001:2013 foram aprovadas após uma extensa auditoria de processos e infraestrutura dos data centers, conduzida pela TÜV Rheinland, uma provedora de serviços técnicos, de segurança e de certificação. A TÜV Rheinland avaliou vários controles de segurança aplicados aos serviços e infraestrutura desses data centers.

A CenturyLink opera mais de 360 data centers no mundo, 18 dos quais estão na América Latina.

Os data centers da CenturyLink hospedam ambientes de TI tanto da CenturyLink como de clientes e são administrados no local por uma equipe de técnicos especializados.

A infraestrutura global de data centers da CenturyLink tem conectividade direta com seus mais de 720.000 km de rede de fibra e atende clientes em mais de 60 países.

Sobre as Certificações ISO/IEC

ISO/IEC é o padrão internacional para Gerenciamento de Serviços de TI. Ele descreve um conjunto integrado de processos de gerenciamento que formam um sistema de gerenciamento para a entrega efetiva dos serviços para a empresa e seus clientes.

Recursos Adicionais:

Conheça mais sobre os data centers da CenturyLink na América Latina: http://bit.ly/CTL_DataCentersAmericaLatina

Veja o video sobre os data center da CenturyLink na América Latina: https://www.youtube.com/watch?v=raVhu1JxaFM&list=PLKCFOk9nDz_H6bodJ3N-pfNrRAbHQYDdI&index=8&t=3s

Veja os vídeos dos novos data centers da CenturyLink na região:

Santiago, Chile : https://www.youtube.com/watch?v=0AdrIFLsKMk

Quito , Equador : https://www.youtube.com/watch?v=y_bCqlu7ZpQ

Rio de Janeiro, Brazil : https://www.youtube.com/watch?v=lTHQIfNZ8y8&t=11s

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é o segundo maior provedor de comunicações dos Estados Unidos para clientes corporativos globais. Com clientes em mais de 60 países e um foco intenso na experiência do cliente, a CenturyLink se esforça para ser a melhor empresa de redes do mundo ao resolver a crescente demanda dos clientes por conexões confiáveis e seguras. A empresa também atua como o parceiro de confiança de seus clientes, ajudando-os a administrar complexidades crescentes de rede e TI e fornecendo soluções gerenciadas de rede e de cibersegurança, que ajudam a proteger seus negócios

Contato:

Paula Vivo

+55 11-3957-2424

paula.vivo@centurylink.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/824752/2019LATAM_Data_Centers_2019.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/697731/CENTURYLINK_Logo.jpg

FONTE CenturyLink, Inc.

