CenturyLink se transforma e muda marca para Lumen

DENVER, 14 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A CenturyLink tem uma marca completamente nova e um novo propósito arrojado. Como Lumen Technologies, ou simplesmente Lumen, a empresa ajudará a liderar corporações através dos desafios da 4a Revolução Industrial – uma época em que dispositivos inteligentes e conectados estão em todos os lugares. A Lumen traz um novo foco para a forma como enxerga o mercado e o mundo, com o propósito de promover o progresso humano através da tecnologia.

A 4a Revolução Industrial representa a última mudança tecnológica para alterar a forma como todos vivem, trabalham e prosperam. Em sua essência, esta nova era exige que as empresas adquiram, analisem e atuem sobre seus dados de forma efetiva para que se mantenham à frente da curva e sejam competitivas.

A combinação de infraestrutura global de tecnologia, soluções poderosas de negócios e serviços líderes na indústria apresentada pela Lumen cria a plataforma para ajudar nossos clientes a se destacarem nesta nova era industrial e produzir coisas incríveis.

O presidente e CEO da Lumen, Jeff Storey, comenta sobre a nova marca e novo propósito:

"Nosso pessoal está dedicado a promover o progresso humano através da tecnologia. A Lumen gira em torno de habilitar o incrível potencial de nossos clientes, utilizando nossa plataforma de tecnologia, nosso pessoal e nossos relacionamentos com clientes e parceiros".

A Plataforma para Coisas Incríveis

A Plataforma Lumen ajuda nossos clientes a capitalizar as tecnologias emergentes da 4a Revolução Industrial para entregar coisas incríveis como cidades inteligentes, robótica varejista e industrial, colaboração virtual em tempo real e fábricas automatizadas, assim como impulsionar as aplicações de negócios atuais que exigem redes de alto desempenho e segurança. A plataforma une nossa infraestrutura de rede global de fibra altamente interconectada, capacidades de nuvem de borda e soluções de segurança e de comunicação e colaboração para fornecer uma base rápida e segura para as aplicações e serviços de dados que são vitais para o sucesso dos clientes.

O vice-presidente executivo e chief marketing officer da Lumen, Shaun Andrews, comenta sobre a plataforma:

"O futuro de todos nós será orientado por coisas, aplicativos e serviços digitais inteligentes que utilizam dados para fins de transformação. Para atender a esta necessidade colossal e promover o progresso humano através da tecnologia, lançamos a Lumen e estamos entregando nossa tecnologia através da Plataforma Lumen, a plataforma para coisas incríveis".

A infraestrutura de rede mundial de fibra e as capacidades complementares da Lumen fornecem vantagens competitivas únicas a clientes em quatro áreas-chave:

Redes Adaptativas: A Lumen fornece soluções de redes híbridas construídas para responder rapidamente às necessidades de dados e aplicações dos clientes, em constante mudança.

A Lumen fornece soluções de redes híbridas construídas para responder rapidamente às necessidades de dados e aplicações dos clientes, em constante mudança. Nuvem de Borda & Agilidade de TI: A Lumen reforça as experiências das aplicações, fornecendo acesso a dados com baixa latência e alto desempenho e aproximando os dados e as cargas de trabalho de onde os clientes precisam deles.

A Lumen reforça as experiências das aplicações, fornecendo acesso a dados com baixa latência e alto desempenho e aproximando os dados e as cargas de trabalho de onde os clientes precisam deles. Segurança Conectada: A Lumen oferece inteligência global sobre ameaças, controles de segurança baseados na rede e um profundo conhecimento de segurança para ajudar os clientes a proteger seus dados e aplicações contra as ameaças em constante evolução.

A Lumen oferece inteligência global sobre ameaças, controles de segurança baseados na rede e um profundo conhecimento de segurança para ajudar os clientes a proteger seus dados e aplicações contra as ameaças em constante evolução. Comunicação & Colaboração: As soluções de comunicação e colaboração da Lumen tornam fácil para as pessoas permanecerem conectadas, produtivas e engajadas, onde quer que estejam.

A CenturyLink, com seu sólido legado, continuará a ser uma marca de confiança para clientes residenciais e pequenas empresas, através de redes tradicionais, nos Estados Unidos.

Informação Financeira da Lumen

A empresa não pretende mudar sua estratégia financeira ou relatórios financeiros como resultado deste anúncio. A partir da abertura da Bolsa de Valores de Nova York em 18 de setembro de 2020, o símbolo da ação da empresa mudará de CTL para LUMN.

Mudança do Nome Legal

O nome legal da CenturyLink, Inc. deve ser formalmente alterado para Lumen Technologies, Inc. após o cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares.

Sobre a Lumen

A Lumen é guiada por nossa crença de que a humanidade está em sua melhor forma quando a tecnologia promove a maneira como vivemos e trabalhamos. Com 720.000 km de rotas de fibra atendendo mais de 60 países, entregamos a plataforma global mais rápida e segura para aplicações e dados, para ajudar empresas, governos e comunidades a fornecer experiências surpreendentes. Saiba mais sobre as soluções de rede, nuvem de borda, segurança e comunicação e colaboração da Lumen e sobre o nosso propósito de promover o progresso humano através da tecnologia em news.lumen.com, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies e YouTube: /lumentechnologies.

Lumen e Lumen Technologies são marcas registradas da Lumen Technologies, LLC nos Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC é uma afiliada de propriedade absoluta da CenturyLink, Inc

Declarações Prospectivas

Exceto por informações históricas e factuais, as questões apresentadas neste comunicado e identificadas por palavras tais como "acredita", "planeja", "irá" e expressões similares são declarações prospectivas conforme definido pelas leis federais de títulos e estão sujeitas às proteções de "salvaguarda" nelas previstas. Estas declarações prospectivas não são garantias de resultados futuros e são baseadas apenas em expectativas atuais, são inerentemente especulativas e estão sujeitas a inúmeros riscos, suposições e incertezas, muitos dos quais estão além do nosso controle. Eventos e resultados atuais podem ser diferentes materialmente daqueles previstos, estimados, projetados ou implícitos por nós nestas declarações se um ou mais destes riscos ou incertezas se materializar, ou se suposições subjacentes provarem ser incorretas. Fatores que poderiam afetar os resultados reais incluem, mas não se limitam a: incertezas devido a eventos fora de nosso controle em relação ao impacto de interrupções de saúde e econômicas da COVID-19; os efeitos da concorrência de uma grande variedade de provedores concorrentes; nossa capacidade de atingir nossos principais imperativos operacionais, incluindo simplificar e consolidar nossa rede, simplificar e automatizar nossos sistemas de suporte de serviços e fortalecer nossas relações com os clientes; nossa capacidade de proteger nossa rede; possíveis mudanças na demanda por nossos produtos e serviços; nossa capacidade de implementar nossos planos operacionais e estratégias corporativas; nossa capacidade de reter e contratar efetivamente pessoal-chave; nossa capacidade de cumprir os termos e condições de nossas obrigações e acordos de dívida; nossa capacidade de manter relações favoráveis com nossos principais parceiros comerciais, fornecedores, provedores, locatários e instituições financeiras; nossa capacidade de obter aprovações para implementar nossa mudança de nome mencionada acima; e outros riscos estabelecidos ou mencionados em nossos registros junto à U. S. Securities and Exchange Commission (a "SEC", órgão dos Estados Unidos equivalente à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil). Por todas as razões estabelecidas acima e em nossos registros na SEC, advertimos que não confie indevidamente em nossas declarações prospectivas, que se referem apenas à data em que foram feitas. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros, circunstâncias alteradas ou de outra forma. Ademais, qualquer informação sobre nossas intenções contida em qualquer uma de nossas declarações prospectivas reflete nossas intenções a partir da data de tal declaração prospectiva, e se baseia, entre outras coisas, nas condições regulatórias, tecnológicas, industriais, competitivas, econômicas e de mercado existentes, e em nossas suposições a partir de tal data. Podemos mudar nossas intenções, estratégias e planos sem aviso prévio a qualquer momento e por qualquer motivo.

