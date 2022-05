CEO da GOYA RETORNA À POLÔNIA E UCRÂNIA PARA ENVIAR UMA MENSAGEM URGENTE DE PAZ PARA EVITAR UMA CRISE ALIMENTAR GLOBAL

"A Ucrânia é uma das maiores exportadoras de produtos agrícolas e esta é uma época crucial de plantio. Muitos dos agricultores da Ucrânia tornaram-se soldados. Se não acabarmos com esta guerra agora, os agricultores não poderão plantar e exportar os recursos necessários que o mundo precisa para sobreviver. Teremos inevitavelmente uma escassez global de alimentos", disse Bob Unanue em uma coletiva de imprensa realizada no santuário da Divina Misericórdia em Łagiewniki, na Cracóvia, Polônia, na quinta-feira, 12 de maio de 2022, que coincide com o aniversário da aparição da Nossa Senhora no vilarejo de Hrushiv, na Ucrânia, em 12 de maio de 1914.

Com a orientação dos Cavaleiros de Colombo, que auxiliaram a arquidiocese de Częstochowa a criar um lar para 100 órfãos, a segunda missão humanitária da Goya tornou-se espiritual para a Polônia e a Ucrânia responderem ao recente pedido de oração do Papa Francisco. "Os cavaleiros de Colombo colocam em prática a missão primordial do abençoado Padre Michael McGivney de ajudar os vulneráveis, especialmente as viúvas e os órfãos", disse Szymon Czyszek, diretor para o crescimento internacional dos Cavaleiros de Colombo na Europa. "Vemos que hoje os vulneráveis são as famílias, mulheres e crianças ucranianas, e nós, como Cavaleiros, não podemos ser indiferentes ao sofrimento delas."

Por meio da Goya Cares, esta missão dá continuidade ao compromisso da Goya de cuidar de mulheres e crianças e se estende a financiar organizações como o Aerial Recovery Group, os Cavaleiros de Colombo e a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, que, por meio do seu apostolado original de administrar "Casas de Misericórdia", oferecem um refúgio seguro para mulheres e meninas em perigo ou em situações de exploração.

"Deus criou a humanidade e a humanidade criou todos os meios para se destruir. Precisamos renunciar às armas destrutivas do ódio e da guerra, e abraçar plenamente o poder de Deus e da oração. Tenho esperança de que a humanidade abrace o amor e a proteção e bloqueie o ódio e a destruição," continuou Bob Unanue.

Mais da metade dos 7,5 milhões de crianças da Ucrânia foram deslocadas pela guerra. Duzentas e dezenove crianças morreram e 398 foram feridas. Cento e vinte uma mil crianças foram levadas para a Rússia. Embora muitas crianças tenham fugido com suas mães, outras foram separadas de suas famílias ou mandadas embora sozinhas na esperança de que encontrassem um lugar seguro. O Aerial Group resgatou mais de 700 órfãos e mais de mil refugiados ucranianos.

"Enquanto a guerra de Putin continuar a assolar a Ucrânia e onde quer que o mal se manifeste, nós estaremos lá para proteger os mais inocentes de Deus. O que aprendi em minhas cinco participações como boina verde do exército dos EUA é que a guerra rouba a inocência. Devemos proteger os mais inocentes. Essas crianças merecem segurança e sentir o amor do Senhor", disse Jeremy Locke, diretor de operações do Aerial Recovery Group.

Embora esta guerra tenha alta demanda por alimentos e suprimentos, a Goya também responde com mil rosários abençoados pelo Papa Francisco e mais de 60 mil rosários doados por americanos, uma doação que começou com a oferta de um rosário por Shannon Hasse, de San Antonio, no Texas, e miraculosamente se transformou em dezenas de milhares de rosários, e esse número continua aumentando.

Como parte da sua missão, a Goya doou quase meio milhão de quilos de alimentos para a Global Empowerment Mission (GEM). "A Goya é a principal parceira de alimentos da GEM. Temos trabalhado juntos em vários desastres globais e dos EUA. Os produtos da Goya também estão dentro de cada um dos nossos Kits de necessidades para a família da GEM e Bstrong. Esta é uma das nossas parcerias mais preciosas e importantes. Eles se importam e estão sempre prontos para apoiar as causas que surgem", disse Michael Capponi, presidente da Global Empowerment Mission.

A Goya Cares é uma iniciativa global dedicada ao combate do tráfico de crianças e a nutrir a alma por meio do apoio a organizações que protegem a vida de mulheres e crianças. Por meio do Goya Give, a Goya doou mais de três milhões de quilos de alimentos nos últimos anos em resposta à pandemia, aos desastres naturais e às crises humanitárias.

