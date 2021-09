CEO da Huawei participa do Painel Telebrasil 2021

SÃO PAULO, 10 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei, líder mundial em Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC), vai estar presente nos três dias do principal evento de telecomunicações do país, o Painel Telebrasil 2021. Com intensa programação acontecendo ao longo dos dias 14, 21 e 28 de setembro, a nova edição do evento será, mais uma vez, gratuita e digital, e vai contar com a participação de nomes de destaque do setor público e privado debatendo conectividade e inovação por meio de painéis, webinars e talkshows.

Já na manhã do primeiro dia, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Morais, dão início à programação do evento discursando sobre "5G: Conexão para o Futuro". O CEO da Huawei, Sun Baocheng, apresenta um keynote na sequência, e também participa do primeiro painel do Telebrasil 2021, onde irá discutir sobre o impacto e a transformação do 5G com autoridades e outros empresários da área.

Segundo o executivo, o Painel Telebrasil é um ponto de convergência das ideias mais influentes em telecomunicações no Brasil. "O evento é uma ótima oportunidade de divulgação e troca de experiências, práticas e conhecimento que ajudam na constante expansão digital do Brasil. É uma honra para a Huawei fazer parte ativa dessa programação, já que há 23 anos somos parceiros da transformação digital nacional", disse o CEO.

Durante os três dias de programação, o Painel terá conteúdos inéditos distribuídos em seis painéis principais, doze webinars e três talkshows. Mais de 150 palestrantes vão discutir assuntos como impactos do 5G, agenda digital para a década e conectividade transformando serviços, agronegócio, produção e sustentabilidade.

A longo do evento, a Huawei terá representantes discursando em um keynote, dois painéis (sobre impacto do 5G e evolução do mundo ESG) e dois webinars (novas tecnologias no mercado de trabalho e evolução de redes de fibra no Brasil).

O Painel Telebrasil 2021 é promovido pela Conexis Brasil Digital, que reúne empresas de telecomunicações e de conectividade, que são a plataforma da economia digital, da sustentabilidade e da conexão de todos os brasileiros.

Serviço

Evento: Painel Telebrasil 2021

Data: dias 14, 21 e 28 de setembro de 2021

Horário: a partir das 9h

Inscrições gratuitas e programação completa: https://paineltelebrasil.org.br/

FONTE Huawei

SOURCE Huawei