CEO's gaan in gesprek op Nikkei Forum: wereldwijd economisch herstel en zakelijk beheer in het nieuwe normaal

TOKIO, 20 oktober 2021 /PRNewswire/-- Nikkei Inc. organiseert op 9-10 november 2021 samen met IMD en Harvard Business School het 23e Global Management Forum van Nikkei. Het evenement zal online streamen vanaf de echte locatie in Tokio.

(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106263/202110081351/_prw_PI7fl_EDo4o7SZ.jpg)

Dompel uzelf onder in twee dagen vol met inspirerende presentaties en discussies van wereldwijde zakelijke leiders:

Shantanu Narayen, Voorzitter, Adobe

Colin M. Angle, Voorzitter, iRobot

Amin H. Nasser, Directeur, Saudi Aramco

Hyun-Suk Kim, Directeur, Samsung Electronics

Masahiko Uotani, Directeur, Shiseido

Christophe Weber, Directeur, Takeda Pharmaceutical Company

Tomoko Namba, Oprichter, DeNA

Mike Henry, CEO, BHP

Jean-Claude Biver, voormalig Voorzitter, Hublot

Jouko Karvinen, Voorzitter, Finnair

Aya Komaki, Directeur, Sanrio Entertainment

Bret Taylor, Directeur, Salesforce

D. Robert Hale, Partner, ValueAct Capital

Kentaro Ohyama, Voorzitter, IRIS Group

Yuichi Kitao, President, Kubota Corporation

Shintaro Yamada, CEO, Mercari

Kana Bougaki, mede-oprichter, Makuake

Charles D. Lake II, Voorzitter, Aflac Life Insurance Japan

Akio Yamaguchi, general manager en directeur, IBM Japan

Asumi Saito, mede-oprichter, Waffle

Toshiya Mori, Voorzitter, KPMG Japan

Shinji Okuyama, Directeur, Google Japan

Reiko Hayashi, directeur en vice-voorzitter, BofA Securities Japan

Jean-Francois Manzoni, Voorzitter, IMD

Dominique Turpin, hoogleraar, IMD

Hirotaka Takeuchi, hoogleraar, Harvard Business School, en andere

*afschriften en titels weggelaten, niet in een bepaalde volgorde

Voor een bijgewerkt programma: https://ngmf.com/

Overzicht van het evenement

Datum: 9 (di) - 10 (woe) november, 2021 9:00-19:00 (JST)

Venue: IMPERIAL HOTEL, TOKYO

Ticket: Virtual Pass JPY55,000 (inclusief belasting)

Organisatoren: Nikkei Inc., IMD, Harvard Business School

Bedrijfssponsors: Google Japan, Kubota Corporation, KPMG Japan, ValueAct Capital, BHP

Sponsor: IBM Japan

Speciale supporter: Financial Times

Ga voor meer informatie naar https://bit.ly/3oMmBmG

7 wetenswaardigheden van het 23e Nikkei Global Management Forum: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202110081351-O1-Qpml0sCl.pdf

Over Nikkei

Nikkei is een wereldwijd bekend mediamerk voor Aziatisch nieuws, dat wordt gerespecteerd door hoogwaardige journalistiek en een betrouwbare aanbieder van zakelijke nieuws en informatie. Nikkei, in 1876 in Japan opgericht als marktnieuwsaanbieder, is uitgegroeid tot een van 's werelds grootste mediabedrijven, met 37 buitenlandse redactiebureaus en ongeveer 1500 journalisten wereldwijd. Nikkei heeft de Financial Times in 2015 overgenomen.

