Cepheid reçoit le label CE pour son Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus

Plusieurs variantes du virus qui cause la COVID-19 ont été documentées à l'échelle mondiale pendant la pandémie. Les virus changent constamment par mutation, et de nouvelles variantes d'un virus devraient se produire au fil du temps. L'ajout d'une 3e cible génique à la version plus du test CoV-2/Grippe/VRS de la céphéide offre une couverture plus large pour atténuer les effets possibles de la dérive génétique virale future.

« En cette saison respiratoire, les prestataires de soins de santé peuvent rencontrer toute une série d'infections virales dont les symptômes se recoupent avec ceux du COVID-19, notamment la grippe A, la grippe B et le virus respiratoire syncytial. Il sera de plus en plus important d'avoir un test rapide et précis conçu pour détecter les variantes actuelles et futures des virus qui causent la COVID-19 et la grippe », a déclaré le Dr David Persing, MD, Ph.D., médecin en chef et responsable de la technologie à Cepheid. « La capacité de prélever un échantillon et d'exécuter un seul test multiplexé hautement sensible qui détecte et différencie les quatre virus fournira des résultats exploitables pour éclairer de meilleures décisions de première ligne au sein de nos systèmes de soins de santé. »

Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus devrait commencer à être expédié aux pays acceptant les produits portant le label CE ce mois-ci.

Visitez https://www.cepheid.com/fr pour obtenir de plus amples renseignements, des vidéos et des encarts.

À propos de Cepheid

Basée à Sunnyvale, en Californie, Cepheid est une entreprise de diagnostic moléculaire de premier plan. Cepheid se consacre à l'amélioration des soins de santé en développant, fabriquant et commercialisant des systèmes et des tests moléculaires précis et faciles à utiliser. En automatisant des procédures manuelles très complexes et chronophages, les solutions de l'entreprise permettent aux institutions de toute taille d'effectuer des tests de diagnostic moléculaire sophistiqués pour les organismes et les maladies génétiques. Grâce à ses solides capacités en biologie moléculaire, l'entreprise se concentre sur les applications où des résultats de tests précis, rapides et exploitables sont les plus nécessaires, comme la gestion des maladies infectieuses et du cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.cepheid.com .

