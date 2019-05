Cerca de 1.300 profesionales de la alimentación de 63 países se reunieron en Boca Raton, South Florida, para el 38o. International Nut and Dried Fruit Congress

Durante las mesas redondas celebradas en el Congreso, los líderes de la industria calcularon una producción mundial de nueces de árbol de 7,5 millones de toneladas métricas (base de grano, excepto pistachos con cáscara), un 5% más que en la temporada previa. Aunque todavía es muy temprano en la temporada como para anticipar los resultados finales de la cosecha, se estima que los aumentos más significativos serán en avellanas, nueces y almendras, que han aumentado un 14%, 13% y 11%, respectivamente, respecto de la temporada 2018/19.

Según las estimaciones iniciales, se prevé que la producción mundial de cacahuates llegará a 40,5 millones de toneladas métricas (base con cáscara) en 2019/20, 1,2 millones de toneladas más que en 2018/19.

Se estima que la producción global de frutos secos llegará a 3,2 millones de toneladas métricas, un incremento del 3% respecto de 2018/19, debido a que se espera un aumento en la producción de pasas (14%), dátiles (8%) y damascos o albaricoques (7%).

Uno de los temas candentes en las mesas redondas fue la concentración de esfuerzos en torno a la sostenibilidad, así como las dietas vegetales y los refrigerios saludables como oportunidades para estimular el consumo de nueces y frutos secos.

Un estimulante programa de tres días

El Dr. Oz, invitado en programas de entrevistas y personalidad de la televisión, brindó conocimientos sobre "Issues Communicating the Message of Health" (Problemas en la comunicación del mensaje de la salud), mientras que Hamdi Ulukaya, fundador, presidente y director ejecutivo de Chobani, se refirió, en una sesión de "Conversación con directores ejecutivos", a las formas en que la innovación y la humanización de las compañías pueden cambiar a las comunidades. El tercer orador principal, Brad Rose, vicepresidente ejecutivo de Rose Research, dio un panorama de cómo la nueva tecnología está configurando los conocimientos sobre el marketing y los consumidores.

En el Seminario Científico se presentó la Dra. Vicki McWilliam, dietista e investigadora de alergias del Royal Children's Hospital de Melbourne, que habló sobre los avances en las investigaciones sobre alergia a las nueces. En el Seminario de Nutrición, la profesora Linda Tapsell, importante investigadora australiana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wollongong, se refirió a las nueces como parte de una dieta saludable.

Además, la directora ejecutiva del INC, Goretti Guasch, presentó el Informe anual del INC y dio a conocer la nueva campaña del marketing del INC para promover el consumo saludable de nueces y frutos secos en el desayuno para obtener la energía que necesitamos para enfrentar nuestros desafíos diarios. Mark Mariani, presidente ejecutivo de Mariani Packing Company, anunció el fin de su presidencia en el INC y el traspaso de su mandato a Michael Waring, presidente de MWT Foods. Finalmente, se anunció que el Congreso 2020 se celebrará en Dubái (EAU) del 28 al 30 de mayo de 2020.

El buen trabajo merece reconocimiento

Los Premios INC, que se otorgan anualmente como parte del Congreso del INC, tienen por objeto distinguir a líderes destacados y visionarios que contribuyen a la excelencia de la industria de las nueces y los frutos secos. En Boca Ratón, Bert Steir, vicepresidente de The Wonderful Company, recibió el Premio Individual Nuez de Oro, mientas que el Premio Corporativo Nuez de Oro fue otorgado a Costco Wholesale Corporation. Además, el Premio a la Excelencia en Investigación fue concedido a la profesora Linda Tapsell y el Premio a la Excelencia en Gastronomía fue para Andrew Roenbeck, chef principal del Boca Raton Resort & Club.

Contacto:

Contacto de prensa del INC

press@nutfruit.org

Tel. +34-977-33-14-16

FUENTE INC International Nut and Dried Fruit Council

