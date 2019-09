Cérémonie des « OBRATORI Awards by L'OCCITANE Group » Le palmarès de la 1ère Edition 2019

MARSEILLE, 27 septembre 2019 Ce jeudi 26 septembre s'est tenue la cérémonie de remise des prix des OBRATORI Awards By L'OCCITANE Group. Pour sa 1ère Edition, OBRATORI, startup studio du Groupe L'OCCITANE a choisi de récompenser les initiatives chères aux valeurs du Groupe L'OCCITANE. Innovation, entrepreneuriat et également humanité, bien-être et respect de l'environnement ont été mis en exergue à travers 3 grandes catégories.

OBRATORI, startup studio du Groupe L'OCCITANE qui accueille au cœur de Marseille depuis octobre 2018 son laboratoire d'innovation, ambitionne de valoriser l'émergence de projets de rupture dans le domaine de la cosmétique et du bien-être, et a à cœur d'incarner les valeurs fortes du Groupe.

A l'occasion de cette 1ère édition des OBRATORI Awards, Monsieur Reinold Geiger, P-DG du Groupe L'OCCITANE et d'OBRATORI a ouvert la cérémonie et a remis le 1er prix au Docteur Bertrand PICCARD – Solar Impulse pour l'ensemble de son travail pour la préservation de l'environnement et de la beauté du monde.

Le 2ème prix distingue des travaux entrepris en recherche dermatologique fondamentale et appliquée. OBRATORI a initié il y a un an un appel à projet auprès de tous les centres de recherches internationaux et a sélectionné les membres d'un comité scientifique international, afin d'identifier des travaux de recherche et développement à impact positif pour le monde scientifique.

Le jury scientifique, représenté à Marseille par le Professeur Selim Aractingi (Chef de service dermatologie, hôpital Cochin, faculté de médecine Paris 5 Descartes, Paris) et le Professeur Jo Lambert (dermatologue et chef du département de dermatologie à l'UZ Gent), a remercié Ana Santos, pour ses recherches basées sur l'étude des souches d'Escherichia coli à longue durée de vie. La lauréate bénéficie également de l'accompagnement à la création d'un projet entrepreneurial au sein d'OBRATORI.

Le 3ème et dernier prix récompense la réussite d'un projet pour le bien de l'humanité et des populations. Il est remis, par le Docteur Frédéric Saldmann, membre du jury OBRATORI , médecin cardiologue et nutritioniste, spécialisé en médecine préventive, auteur de nombreux bestsellers dans le domaine du bien-être, à Monsieur Alain GACHET pour son projet WATEX, procédé permettant de détecter des nappes d'eau souterraines à des profondeurs inédites, grâce à la combinaison de l'ensemble des techniques qui sont utilisées pour rechercher du pétrole et les données radars des différentes agences spatiales.

Monsieur Reinold Geiger et toute l'équipe OBRATORI remercient et félicitent les lauréats de cette 1ère édition.

A propos d'OBRATORI

OBRATORI, le startup studio explorateur d'idées qui les révèle et transforme les découvertes en réussite.

OBRATORI est l'incubateur et l'accélérateur de projets orientés vers l'innovation dans les domaines de la cosmétique, du bien-être, et du retailtech.

Créé par le Groupe L'OCCITANE en Octobre 2018 et soutenu par de nombreux partenaires privés et publics, OBRATORI favorise l'émergence de nouveaux produits et services bien-être qui réinventeront notre quotidien, changeront notre façon de vivre et de consommer. Pour plus d'informations : www.obratori.com / @Obratori

