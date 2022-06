Ceres et Shell concluent un accord sur les électrolyseurs pour la production d'hydrogène écologique

Un démonstrateur à l'échelle du mégawatt sera installé à Bangalore , en Inde

L'objectif est de fournir de l'hydrogène écologique à faible coût pour favoriser la décarbonisation industrielle

LONDRES, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Ceres Power, un leader mondial de la technologie des piles à combustible et de l'électrochimie, a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord avec Shell pour la livraison d'un démonstrateur d'électrolyseur à oxyde solide (solid oxide electrolyser, SOEC) à l'échelle du mégawatt en 2023.

Shell et Ceres établissent ce partenariat afin de faire appel à la technologie SOEC pour fournir de l'hydrogène écologique à haut rendement et à faible coût. Cette technologie est aujourd'hui largement considérée comme une piste intéressante pour décarboniser les parties du système énergétique qui dépendent aujourd'hui des combustibles fossiles et qui sont difficiles à éliminer.

Ceres vise à produire de l'hydrogène avec des rendements supérieurs d'environ 20 % à ceux des autres technologies, dans une fourchette de rendement comprise entre 80 et 90 %, pour laquelle il est possible d'utiliser la chaleur résiduelle des processus industriels afin d'obtenir un tel rendement.

Ceres a investi 100 millions de livres sterling dans le développement de sa technologie SOEC, dans le but d'atteindre un coût de l'hydrogène de 1,5 dollar par kilogramme, le meilleur prix du marché, d'ici 2025. Cet accord conclu avec Shell s'inscrit dans la stratégie commerciale de Ceres et ouvre la voie à la commercialisation et au développement de nouveaux marchés.

Le système sera installé au centre technologique de recherche et de développement de Shell à Bangalore, en Inde, où l'hydrogène sera utilisé dans des processus industriels. Le centre est un aspect essentiel de la priorité accordée par Shell à l'innovation et aux technologies susceptibles de fournir des solutions énergétiques plus propres.

Phil Caldwell, Directeur général de Ceres, a déclaré : « L'annonce faite aujourd'hui avec Shell est une étape extrêmement importante pour Ceres. Ce partenariat appuie notre stratégie commerciale et souligne le potentiel de notre technologie SOEC, qui permet de fournir de l'hydrogène écologique à faible coût pour la décarbonisation industrielle, à l'échelle et au rythme nécessaires pour atteindre un taux nul.»

Yuri Sebregts, vice-président exécutif de la technologie chez Shell, a ajouté : « La stratégie d'alimentation du progrès de Shell affiche notre ambition d'être un chef de file de la transition énergétique et d'accélérer notre démarche pour devenir une entreprise d'énergie à émissions nettes nulles d'ici 2050. L'hydrogène est très présent dans cette stratégie. Grâce à sa technologie SOEC différenciée, Ceres peut produire de l'hydrogène à un coût et un rendement optimaux. Ce projet pilote et cette collaboration avec Ceres sont une avancée vers la maturation de cette technologie prometteuse à l'échelle industrielle. »

