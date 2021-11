Ceres Nanosciences estabelece nove centros de vigilância da COVID-19 baseada em esgoto sob a iniciativa RADx da NIH

MANASSAS, Virgínia, 9 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Ceres Nanosciences (Ceres), uma empresa privada que fabrica produtos inovadores para melhorar as pesquisas e os testes de diagnóstico na área de ciências da vida, anunciou a criação de nove centros de excelência em epidemiologia baseada em esgoto como parte do prêmio de 8,2 milhões de dólares recebido em abril de 2021 da iniciativa Rapid Acceleration of Diagnostics (RADxSM) dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH).

A epidemiologia baseada em esgoto pode ajudar as comunidades a monitorar a dinâmica da infecção por SARS-CoV-2 e pode servir como um sistema de alerta precoce do vírus em uma população, mas sua implementação generalizada tem sido limitada devido à falta de métodos robustos e de alto rendimento de concentração viral.

As partículas magnéticas de vírus Nanotrap® da Ceres resolvem esse problema, permitindo a rápida concentração viral diretamente do esgoto, o que reduz significativamente o tempo e o esforço necessários para processar amostras. Os métodos de teste de esgoto alimentados pelas partículas Nanotrap® possibilitam a epidemiologia baseada em esgoto em vários níveis em uma comunidade, incluindo em nível de construção, em nível de descarte de esgoto de bairros e em nível de estação de tratamento de esgoto.

"Nossos clientes processaram dezenas de milhares de amostras de dormitórios universitários, escolas de ensino fundamental, campings, instalações governamentais e estações de tratamento de esgoto", disse Ben Lepene, diretor de tecnologia da Ceres Nanosciences. "Um estudo recente realizado por um de nossos clientes universitários mostrou que 85% dos casos individuais de COVID-19 no campus foram precedidos por resultados positivos no esgoto."

Cada centro de excelência foi selecionado com base em sua competência para utilizar a capacidade expandida de estender os serviços a comunidades carentes e menos favorecidas e de fornecer informações essenciais aos tomadores de decisões em saúde pública. Cada local recebeu os materiais e o treinamento no local da equipe de aplicações de campo da Ceres para implementar um protocolo automatizado, o que aumenta a capacidade para 100 amostras por dia e reduz os prazos de entrega para menos de oito horas.

"Esses locais envolvem organizações sem fins lucrativos, universidades, entidades de saúde pública e laboratórios de testes comerciais em oito estados, com uma população total de mais de 120 milhões de pessoas", disse Tara Jones-Roe, vice-presidente de vendas e marketing da Ceres Nanosciences. "Estamos muito orgulhosos desse incrível grupo de organizações e esperamos identificar outros locais."

Os locais anunciados hoje são a Universidade Estadual do Arizona com a OneWaterOneHealth, CIAN Diagnostics, Laboratório de Saúde Pública do Leste do Texas, Universidade de Buffalo, UCLA, UC Davis com a UC Merced, Universidade de Connecticut, Universidade do Kansas e Universidade de West Virginia.

Informações completas estão disponíveis em https://www.ceresnano.com/press-release-coe9

