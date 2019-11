Cerimônia de definição de nome da IMI e GustoMSC: IMI-2030

O presidente-executivo da IMI, Fathi K Al Saleem, disse sobre a cerimônia de definição de nome: "A denominação dessa plataforma de perfuração autoelevável é um grande passo para a IMI. A utilização do "2030" em seu nome foi importante para a equipe de administração porque foi inspirada na Visão 2030 do Reino. A IMI e o Complexo Rei Salman estão entre os principais projetos que formam parte dessa estratégia mais ampla".

O diretor de administração da GustoMSC, Nils van Nood, acrescentou: "Contribuir com a Visão 2030 da Arábia Saudita é uma grande oportunidade para servirmos os clientes importantes da Arábia Saudita e da região. Em vista da alta importância da Visão 2030 da Arábia Saudita para a IMI e para a GustoMSC, o nome foi altamente apropriado. Estamos orgulhosos dessa parceria e ansiosos para trabalhar juntos durante as fases de projeto básico e detalhado e além disso".

A GustoMSC irá adaptar uma de suas bem estabelecidas plataformas de perfuração autoeleváveis da série CJ, ao mesmo tempo que irá se focar nos recursos modernos de fabricação da IMI. É previsto que essa combinação irá reduzir significativamente o tempo de construção.

A GustoMSC atua como uma empresa independente de projeto de plataformas, que habilita a IMI e seus clientes a ter uma abordagem aberta para todas as principais fornecedoras que queiram se tornar parte do próximo programa de construção. Há cerca de um ano, a ARO Drilling anunciou planos de fazer pedidos de pelo menos 20 plataformas de perfuração autoeleváveis a serem construídas pela IMI. Prevê-se que o pedido inicial de plataformas será finalizado no segundo semestre de 2020.

A International Maritime Industries, localizada no Complexo Rei Salman para Indústrias e Serviços Navais Internacionais, em Ras Al-Khair, Arábia Saudita, será a maior instalação naval com serviço completo na região do MENA. Quando a construção estiver concluída, a capacidade anual da unidade será de quatro plataformas offshore recém-construídas e mais de 43 novos navios, incluindo VLCCs, além de servir mais de 260 produtos marítimos. A primeira fase das operações de produção deverá começar no final de 2020, com a unidade atingindo capacidade total de produção até 2022. A International Maritime Industries é uma joint venture entre a Saudi Aramco, Lamprell, Bahri e Hyundai Heavy Industries.

