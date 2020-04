Cerimônia de inauguração de 30 GW de células solares de alto desempenho e projeto de apoio da Tongwei Solar foi realizada

CHENGDU, China, 7 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Em 25 de março, a cerimônia de inauguração do Projeto Industrial de Base para Energia Solar Fotovoltaica da Tongwei foi realizada na Nova Cidade de Huaizhou, Condado de Jintang, Chengdu, China.

Com um investimento total próximo de CNY 20 bilhões, o Projeto Industrial de Base para Energia Solar Fotovoltaica da Tongwei do Condado de Jintang, Cidade de Chengdu, China, vai construir por ano 30 GW de células solares de alto desempenho e o projeto de apoio – com o aumento estimado do valor da produção beirando CNY 70 bilhões e mais de 10.000 novos postos de emprego. O projeto da fase 1 será concluído no final de 2020 e colocado em produção no início de 2021. Com o projeto de Jintang como piloto, a Tongwei vai ativamente desenvolver a aplicação da 5G na área da internet industrial, tornar o projeto de Jintang um modelo da avançada indústria manufatureira 5G+ e promover a construção da cidade fotovoltaica inteligente ecológica no cenário manufatureiro industrial de Tongwei.

A construção do Projeto Industrial de Base de Energia Solar Fotovoltaica de Tongwei fará uso integral das vantagens locais para levantar uma importante base de produção em Chengdu que se irradia para a China ocidental e exporta produtos fotovoltaicos para os mercados europeus.

